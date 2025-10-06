BörsDEX+
Livepriset för Coinbase idag är 308.09 USD.COINON börsvärdet är 577,199.8118243998 USD. Följ prisuppdateringar för COINON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Coinbase idag är 308.09 USD.COINON börsvärdet är 577,199.8118243998 USD. Följ prisuppdateringar för COINON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

$308.09
-2.68%1D
USD
Coinbase (COINON) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:38:26 (UTC+8)

Coinbase Pris idag

Livepriset för Coinbase (COINON) idag är $ 308.09, med en förändring på 2.68% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för COINON till USD är$ 308.09 per COINON.

Coinbase rankas för närvarande nr.2412 enligt marknadsvärde på $ 577.20K, med ett cirkulerande utbud på 1.87K COINON. Under de senaste 24 timmarna handlades COINON mellan $ 293.23 (lägsta) och $ 357.06 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 398.53963644307055, medan det lägsta priset någonsin var $ 286.74574702692615.

I kortsiktigt resultat, rörde sig COINON med -0.26% under den senaste timmen och -10.76% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 112.43K.

Coinbase (COINON) Marknadsinformation

No.2412

$ 577.20K
$ 112.43K
$ 577.20K
1.87K
1,873.47791822
ETH

Det aktuella börsvärdet för Coinbase är $ 577.20K, med en 24h-handelsvolym på $ 112.43K. Det cirkulerande utbudet av COINON är 1.87K, med ett totalt utbud på 1873.47791822. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 577.20K.

Coinbase Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 293.23
lägsta under 24-timmar
$ 357.06
högsta under 24-timmar

$ 293.23
$ 357.06
$ 398.53963644307055
$ 286.74574702692615
-0.26%

-2.68%

-10.76%

-10.76%

Coinbase (COINON) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Coinbase idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -8.4842-2.68%
30 dagar$ -78.87-20.39%
60 dagar$ -8.81-2.79%
90 dagar$ +58.09+23.23%
Coinbase Prisförändring idag

Idag registrerade COINON en förändring med $ -8.4842 (-2.68%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Coinbase 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -78.87 (-20.39%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Coinbase 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades COINON med $ -8.81(-2.79%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Coinbase 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +58.09 (+23.23%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Coinbase (COINON)?

Kolla in sidan Coinbase Prishistorik nu.

AI-analys för Coinbase

AI-drivna insikter som analyserar Coinbase senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Coinbases priser?

Several key factors influence Coinbase stock prices:

1. Cryptocurrency market performance - Bitcoin and altcoin price movements directly impact trading volumes and revenue
2. Trading volume - Higher crypto trading activity increases transaction fees and profits
3. Regulatory environment - Government policies on crypto affect investor confidence
4. Competition - Rivalry from other exchanges like Binance impacts market share
5. Interest rates - Higher rates can reduce risk appetite for growth stocks
6. Company fundamentals - User growth, new products, and financial performance
7. Market sentiment - Overall investor attitude toward crypto and fintech stocks

Varför vill folk veta Coinbases pris idag?

People want to know Coinbase stock price today because it's a major cryptocurrency exchange indicator. As crypto adoption grows, Coinbase's performance reflects market sentiment. Investors track daily prices for trading decisions, portfolio management, and market timing. The stock serves as a proxy for crypto industry health.

Prisförutsägelse för Coinbase

Coinbase (COINON) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för COINON $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Coinbase (COINON) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Coinbase potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Coinbase kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för COINON prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Coinbase Price Prediction.

Om Coinbase

COINON is a digital asset designed to facilitate peer-to-peer transactions within its native blockchain network. The primary role of COINON is to serve as a medium of exchange, allowing users to conduct transactions quickly and efficiently without the need for a centralized authority. Its consensus mechanism is based on Proof-of-Stake (PoS), which is known for its energy efficiency and security. The supply of COINON is algorithmically controlled, with a predetermined issuance model that aims to prevent inflation. Typical uses of COINON include remittances, online purchases, and as a store of value. Its ecosystem is designed to be inclusive and accessible, promoting financial inclusion and democratizing access to financial services.

Hur man köper och investerar Coinbase

Är du redo att komma igång med Coinbase? Att köpa COINON går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Coinbase. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Coinbase (COINON) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 1.87K tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Coinbase krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Coinbase (COINON) Guide

Vad kan du göra med Coinbase

Genom att äga Coinbase kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Coinbase (COINON) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Coinbase (COINON)

Ondo är ett blockkedjeteknikföretag. Dess uppdrag är att påskynda övergången till en öppen ekonomi genom att bygga plattformar, tillgångar och infrastruktur som gör att finansmarknaderna är öppna för kedjan.

Coinbase Resurs

För en mer djupgående förståelse av Coinbase kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell Coinbase webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Coinbase

Hur mycket kommer 1 Coinbase att vara värd år 2030?
Om Coinbase skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Coinbase-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:38:26 (UTC+8)

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

