Livepriset för Coinbase (COINON) idag är $ 308.09, med en förändring på 2.68% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för COINON till USD är$ 308.09 per COINON.
Coinbase rankas för närvarande nr.2412 enligt marknadsvärde på $ 577.20K, med ett cirkulerande utbud på 1.87K COINON. Under de senaste 24 timmarna handlades COINON mellan $ 293.23 (lägsta) och $ 357.06 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 398.53963644307055, medan det lägsta priset någonsin var $ 286.74574702692615.
I kortsiktigt resultat, rörde sig COINON med -0.26% under den senaste timmen och -10.76% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 112.43K.
Coinbase (COINON) Marknadsinformation
No.2412
$ 577.20K
$ 112.43K
$ 577.20K
1.87K
1,873.47791822
ETH
Det aktuella börsvärdet för Coinbase är $ 577.20K, med en 24h-handelsvolym på $ 112.43K. Det cirkulerande utbudet av COINON är 1.87K, med ett totalt utbud på 1873.47791822. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 577.20K.
Coinbase Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 293.23
lägsta under 24-timmar
$ 357.06
högsta under 24-timmar
$ 293.23
$ 357.06
$ 398.53963644307055
$ 286.74574702692615
-0.26%
-2.68%
-10.76%
-10.76%
Coinbase (COINON) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Coinbase idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -8.4842
-2.68%
30 dagar
$ -78.87
-20.39%
60 dagar
$ -8.81
-2.79%
90 dagar
$ +58.09
+23.23%
Coinbase Prisförändring idag
Idag registrerade COINON en förändring med $ -8.4842 (-2.68%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Coinbase 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -78.87 (-20.39%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Coinbase 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades COINON med $ -8.81(-2.79%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Coinbase 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +58.09 (+23.23%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Coinbase (COINON)?
AI-drivna insikter som analyserar Coinbase senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Coinbases priser?
Several key factors influence Coinbase stock prices:
1. Cryptocurrency market performance - Bitcoin and altcoin price movements directly impact trading volumes and revenue 2. Trading volume - Higher crypto trading activity increases transaction fees and profits 3. Regulatory environment - Government policies on crypto affect investor confidence 4. Competition - Rivalry from other exchanges like Binance impacts market share 5. Interest rates - Higher rates can reduce risk appetite for growth stocks 6. Company fundamentals - User growth, new products, and financial performance 7. Market sentiment - Overall investor attitude toward crypto and fintech stocks
Varför vill folk veta Coinbases pris idag?
People want to know Coinbase stock price today because it's a major cryptocurrency exchange indicator. As crypto adoption grows, Coinbase's performance reflects market sentiment. Investors track daily prices for trading decisions, portfolio management, and market timing. The stock serves as a proxy for crypto industry health.
Prisförutsägelse för Coinbase
Coinbase (COINON) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för COINON $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Coinbase (COINON) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Coinbase potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Coinbase kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för COINON prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Coinbase Price Prediction.
Om Coinbase
COINON is a digital asset designed to facilitate peer-to-peer transactions within its native blockchain network. The primary role of COINON is to serve as a medium of exchange, allowing users to conduct transactions quickly and efficiently without the need for a centralized authority. Its consensus mechanism is based on Proof-of-Stake (PoS), which is known for its energy efficiency and security. The supply of COINON is algorithmically controlled, with a predetermined issuance model that aims to prevent inflation. Typical uses of COINON include remittances, online purchases, and as a store of value. Its ecosystem is designed to be inclusive and accessible, promoting financial inclusion and democratizing access to financial services.
Hur man köper och investerar Coinbase
Är du redo att komma igång med Coinbase? Att köpa COINON går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Coinbase. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Coinbase (COINON) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 1.87K tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Coinbase krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Coinbase
Genom att äga Coinbase kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Coinbase (COINON) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Coinbase Resurs
För en mer djupgående förståelse av Coinbase kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 Coinbase att vara värd år 2030?
Om Coinbase skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Coinbase-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Coinbase idag?
Priset för Coinbase är idag $ 308.09. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Coinbase fortfarande en bra investering?
Coinbase förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i COINON, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Coinbase?
Coinbase till ett värde av $ 112.43K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Coinbase?
Livepriset för COINON uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Coinbase i den valuta du föredrar, besök COINON Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Coinbase?
Priset på COINON påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för COINON på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret COINON/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Coinbases kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Coinbase-priset att stiga i år?
Coinbase priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Coinbase (COINON) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:38:26 (UTC+8)
Coinbase (COINON) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
