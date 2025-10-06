Coinbase Pris idag

Livepriset för Coinbase (COINON) idag är $ 308.09, med en förändring på 2.68% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för COINON till USD är$ 308.09 per COINON.

Coinbase rankas för närvarande nr.2412 enligt marknadsvärde på $ 577.20K, med ett cirkulerande utbud på 1.87K COINON. Under de senaste 24 timmarna handlades COINON mellan $ 293.23 (lägsta) och $ 357.06 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 398.53963644307055, medan det lägsta priset någonsin var $ 286.74574702692615.

I kortsiktigt resultat, rörde sig COINON med -0.26% under den senaste timmen och -10.76% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 112.43K.

Coinbase (COINON) Marknadsinformation

Rank No.2412 Marknadsvärde $ 577.20K$ 577.20K $ 577.20K Volym (24H) $ 112.43K$ 112.43K $ 112.43K Marknadsvärde efter full utspädning $ 577.20K$ 577.20K $ 577.20K Cirkulationsutbud 1.87K 1.87K 1.87K Totalt utbud 1,873.47791822 1,873.47791822 1,873.47791822 Offentlig blockkedja ETH

