Cogni Token (COG) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Cogni Token(COG), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 12:49:52 (UTC+8)
USD

Cogni Token (COG) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Cogni Token(COG), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 34.36M
Totalt utbud:
$ 100.00M
Cirkulerande utbud
$ 20.00M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 171.82M
Högsta någonsin:
$ 3.4667
Lägsta någonsin:
--
Aktuellt pris:
$ 1.7182
Cogni Token (COG) Information

CogniToken AI is a cutting-edge artificial intelligence platform driven by "cognitive science" as the core.It's name comes from the in-depth simulation of the human cognitive process, aiming to optimize human-computer interaction scenarios through intelligent decision-making and autonomous learning ability.

Officiell webbplats:
https://cognitoken.top/
Whitepaper:
https://drive.google.com/file/d/1zNSIjCKglyr5uNid9sAnCTZBF00y1239/view
Blockkedjeutforskare:
https://bscscan.com/token/0x20415d302d59ad80db4fba4c15f57a58b8dcca32

Cogni Token (COG) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Cogni Token (COG) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet COG-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många COG-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår COG:s tokenomics, utforska COG-tokens pris i realtid!

Hur man köper COG

Är du intresserad av att lägga till Cogni Token(COG) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa COG, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

Cogni Token (COG) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för COG hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för COG

Vill du veta vart COG kan vara på väg? På COG sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

