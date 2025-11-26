Alliance Games (COA) Tokenomics

Alliance Games (COA) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Alliance Games(COA), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-26 22:35:11 (UTC+8)
Alliance Games (COA) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Alliance Games(COA), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 891.64K
Totalt utbud:
$ 2.00B
Cirkulerande utbud
$ 414.72M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 4.30M
Högsta någonsin:
$ 0.027
Lägsta någonsin:
$ 0.001969528474311044
Aktuellt pris:
$ 0.00215
Alliance Games (COA) Information

Alliance Games is a decentralized network that combines AI-powered game creation, a blockchain-integrated multiplayer network, and a distributed worker node system to redefine how games are built, hosted, and monetized. The native token, $COA, powers the entire ecosystem—used by developers to access infrastructure, by node operators to earn rewards, and by users to stake, govern, and unlock premium features.

Officiell webbplats:
https://alliancegames.xyz/
Whitepaper:
https://alliance-games.gitbook.io/alliance-games-gitbook
Blockkedjeutforskare:
https://bscscan.com/token/0xA992ffb0C9B753307B9704079c61DB4e405DeFfd

Alliance Games (COA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Alliance Games (COA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet COA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många COA-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår COA:s tokenomics, utforska COA-tokens pris i realtid!

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

