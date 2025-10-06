Alliance Games Pris idag

Livepriset för Alliance Games (COA) idag är $ 0.00271, med en förändring på 2.65% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för COA till USD är$ 0.00271 per COA.

Alliance Games rankas för närvarande nr.2073 enligt marknadsvärde på $ 1.12M, med ett cirkulerande utbud på 414.42M COA. Under de senaste 24 timmarna handlades COA mellan $ 0.0026 (lägsta) och $ 0.0028 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.03474769210606202, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.002555577236628028.

I kortsiktigt resultat, rörde sig COA med +3.04% under den senaste timmen och -37.99% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 10.13K.

Alliance Games (COA) Marknadsinformation

Rank No.2073 Marknadsvärde $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Volym (24H) $ 10.13K$ 10.13K $ 10.13K Marknadsvärde efter full utspädning $ 5.42M$ 5.42M $ 5.42M Cirkulationsutbud 414.42M 414.42M 414.42M Maxutbud 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Totalt utbud 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Cirkulationshastighet 20.72% Offentlig blockkedja BSC

Det aktuella börsvärdet för Alliance Games är $ 1.12M, med en 24h-handelsvolym på $ 10.13K. Det cirkulerande utbudet av COA är 414.42M, med ett totalt utbud på 2000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 5.42M.