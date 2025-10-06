Livepriset för Alliance Games idag är 0.00271 USD.COA börsvärdet är 1,123,069.16486 USD. Följ prisuppdateringar för COA till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Alliance Games idag är 0.00271 USD.COA börsvärdet är 1,123,069.16486 USD. Följ prisuppdateringar för COA till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Alliance Games (COA) idag är $ 0.00271, med en förändring på 2.65% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för COA till USD är$ 0.00271 per COA.
Alliance Games rankas för närvarande nr.2073 enligt marknadsvärde på $ 1.12M, med ett cirkulerande utbud på 414.42M COA. Under de senaste 24 timmarna handlades COA mellan $ 0.0026 (lägsta) och $ 0.0028 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.03474769210606202, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.002555577236628028.
I kortsiktigt resultat, rörde sig COA med +3.04% under den senaste timmen och -37.99% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 10.13K.
Alliance Games (COA) Marknadsinformation
No.2073
$ 1.12M
$ 10.13K
$ 5.42M
414.42M
2,000,000,000
2,000,000,000
20.72%
BSC
Det aktuella börsvärdet för Alliance Games är $ 1.12M, med en 24h-handelsvolym på $ 10.13K. Det cirkulerande utbudet av COA är 414.42M, med ett totalt utbud på 2000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 5.42M.
Alliance Games Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.0026
lägsta under 24-timmar
$ 0.0028
högsta under 24-timmar
$ 0.0026
$ 0.0028
$ 0.03474769210606202
$ 0.002555577236628028
+3.04%
+2.65%
-37.99%
-37.99%
Alliance Games (COA) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Alliance Games idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.00007
+2.65%
30 dagar
$ -0.00147
-35.17%
60 dagar
$ -0.0017
-38.55%
90 dagar
$ -0.00713
-72.46%
Alliance Games Prisförändring idag
Idag registrerade COA en förändring med $ +0.00007 (+2.65%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Alliance Games 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.00147 (-35.17%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Alliance Games 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades COA med $ -0.0017(-38.55%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Alliance Games 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.00713 (-72.46%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Alliance Games (COA)?
AI-drivna insikter som analyserar Alliance Games senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Alliance Gamess priser?
Alliance Games (COA) prices are influenced by several key factors:
Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence affect COA demand and pricing.
Gaming Adoption: User growth, active players, and in-game utility drive token value through increased demand.
Partnership Announcements: Strategic collaborations with other gaming projects or platforms can boost price momentum.
Token Utility: Staking rewards, governance rights, and in-game purchases create fundamental value propositions.
Competition: Performance relative to other gaming tokens and blockchain gaming projects impacts market positioning.
Regulatory News: Gaming and crypto regulations in key markets influence investor sentiment and trading volumes.
Varför vill folk veta Alliance Gamess pris idag?
People want to know Alliance Games (COA) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and opportunities.
Prisförutsägelse för Alliance Games
Alliance Games (COA) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för COA $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Alliance Games (COA) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Alliance Games potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Alliance Games kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för COA prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Alliance Games Price Prediction.
Om Alliance Games
COA is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive digital assets globally with minimal fees and without the need for intermediaries. COA uses a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and security. The asset's issuance model is based on a fixed supply, which is designed to create scarcity and potentially increase value over time. COA's ecosystem is primarily focused on payments and remittances, but it also supports smart contracts, enabling developers to build decentralized applications on its platform.
Hur man köper och investerar Alliance Games
Är du redo att komma igång med Alliance Games? Att köpa COA går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Alliance Games. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Alliance Games (COA) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 414.42M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Alliance Games krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Alliance Games
Genom att äga Alliance Games kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar.
Att köpa Alliance Games (COA) på MEXC innebär mer värde för pengarna.
Alliance Games is a decentralized network that combines AI-powered game creation, a blockchain-integrated multiplayer network, and a distributed worker node system to redefine how games are built, hosted, and monetized. The native token, $COA, powers the entire ecosystem—used by developers to access infrastructure, by node operators to earn rewards, and by users to stake, govern, and unlock premium features.
Alliance Games Resurs
För en mer djupgående förståelse av Alliance Games kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 Alliance Games att vara värd år 2030?
Om Alliance Games skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Alliance Games-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Alliance Games idag?
Priset för Alliance Games är idag $ 0.00271. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Alliance Games fortfarande en bra investering?
Alliance Games förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i COA, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Alliance Games?
Alliance Games till ett värde av $ 10.13K handlades under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Alliance Games?
Livepriset för COA uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Alliance Games i den valuta du föredrar, besök COA Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Alliance Games?
Priset på COA påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,295.09
+0.57%
ETH
3,402.14
+0.75%
SOL
157.72
+0.66%
UCN
1,496.87
0.00%
ZEC
613.54
+19.68%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för COA på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret COA/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Alliance Gamess kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Alliance Games-priset att stiga i år?
Alliance Games priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Alliance Games (COA) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:38:12 (UTC+8)
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.