Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Clayton(CLAY), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Taket för hur många CLAY-tokens som kan finnas totalt.

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Det maximala antalet CLAY-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Att förstå tokenomiken i Clayton (CLAY) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Clayton (CLAY) Prishistorik Att analysera prishistoriken för CLAY hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys. Utforska prishistoriken för CLAY nu!