Livepriset för Cirrca idag är 0.00098 USD.CIRRCA börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för CIRRCA till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om CIRRCA

CIRRCA prisinformation

Vad är CIRRCA

CIRRCA whitepaper

CIRRCA officiell webbplats

CIRRCA tokenomics

CIRRCA Prisförutsägelse

CIRRCA historik

CIRRCA Köpguide

CIRRCA-till-fiat valutaomvandlare

CIRRCA spot

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Cirrca Logotyp

Cirrca-kurs(CIRRCA)

1 CIRRCA-till-USD pris i realtid:

$0.00098
$0.00098
+12.64%1D
USD
Cirrca (CIRRCA) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:34:51 (UTC+8)

Cirrca Pris idag

Livepriset för Cirrca (CIRRCA) idag är $ 0.00098, med en förändring på 12.64% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CIRRCA till USD är$ 0.00098 per CIRRCA.

Cirrca rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- CIRRCA. Under de senaste 24 timmarna handlades CIRRCA mellan $ 0.00081 (lägsta) och $ 0.00249 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CIRRCA med 0.00% under den senaste timmen och -17.65% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 17.48K.

Cirrca (CIRRCA) Marknadsinformation

--
----

$ 17.48K
$ 17.48K

$ 98.00K
$ 98.00K

--
----

100,000,000
100,000,000

BASE

Det aktuella börsvärdet för Cirrca är --, med en 24h-handelsvolym på $ 17.48K. Det cirkulerande utbudet av CIRRCA är --, med ett totalt utbud på 100000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 98.00K.

Cirrca Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00081
$ 0.00081
lägsta under 24-timmar
$ 0.00249
$ 0.00249
högsta under 24-timmar

$ 0.00081
$ 0.00081

$ 0.00249
$ 0.00249

--
----

--
----

0.00%

+12.64%

-17.65%

-17.65%

Cirrca (CIRRCA) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Cirrca idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.00011+12.64%
30 dagar$ -0.00369-79.02%
60 dagar$ -0.00902-90.20%
90 dagar$ -0.00902-90.20%
Cirrca Prisförändring idag

Idag registrerade CIRRCA en förändring med $ +0.00011 (+12.64%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Cirrca 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.00369 (-79.02%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Cirrca 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades CIRRCA med $ -0.00902(-90.20%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Cirrca 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.00902 (-90.20%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Cirrca (CIRRCA)?

Kolla in sidan Cirrca Prishistorik nu.

AI-analys för Cirrca

AI-drivna insikter som analyserar Cirrca senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Cirrcas priser?

Several factors influence Cirrca (CIRRCA) prices:

Market sentiment and investor confidence play crucial roles in price movements. Supply and demand dynamics directly affect valuation - limited supply with high demand typically drives prices up.

Trading volume and liquidity impact price stability. Higher volume usually indicates stronger market interest and can reduce volatility.

Broader cryptocurrency market trends significantly influence CIRRCA, as most altcoins correlate with Bitcoin and major cryptocurrencies.

Project developments, partnerships, and technological updates can create positive or negative price pressure.

Regulatory news and government policies toward cryptocurrencies affect investor sentiment and market participation.

Exchange listings and delistings impact accessibility and trading opportunities, influencing price discovery.

Community engagement and social media buzz can drive speculative trading activity.

Overall market conditions, including economic factors and institutional adoption of cryptocurrencies, also play important roles in determining CIRRCA's price movements.

Varför vill folk veta Cirrcas pris idag?

People want to know Cirrca (CIRRCA) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and opportunities.

Prisförutsägelse för Cirrca

Cirrca (CIRRCA) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för CIRRCA $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Cirrca (CIRRCA) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Cirrca potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Cirrca kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för CIRRCA prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Cirrca Price Prediction.

Om Cirrca

CIRRCA is a digital asset that operates on a blockchain network. It is designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions across the internet. The primary purpose of CIRRCA is to serve as a medium of exchange in the digital economy, enabling users to make transactions without the need for a centralized authority or intermediary. It utilizes a consensus mechanism to validate and record transactions on its blockchain. The supply and issuance model of CIRRCA is based on mining, where new coins are generated as a reward for participants who contribute their computing power to maintain the network. In the broader crypto ecosystem, CIRRCA is recognized for its security features and the speed of its transactions.

Hur man köper och investerar Cirrca

Är du redo att komma igång med Cirrca? Att köpa CIRRCA går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Cirrca. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Cirrca (CIRRCA) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Cirrca krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Cirrca (CIRRCA) Guide

Vad kan du göra med Cirrca

Genom att äga Cirrca kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Cirrca (CIRRCA) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Cirrca (CIRRCA)

Cirrca enables staking of tokenized assets including stocks, commodities, crypto, and other real-world assets, to unlock flexible passive yield and rewards.

Cirrca Resurs

För en mer djupgående förståelse av Cirrca kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Cirrca webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Cirrca

Hur mycket kommer 1 Cirrca att vara värd år 2030?
Om Cirrca skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Cirrca-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:34:51 (UTC+8)

Cirrca (CIRRCA) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

CIRRCA USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på CIRRCA med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av CIRRCA med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla Cirrca (CIRRCA) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se Cirrca-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
CIRRCA/USDT
$0.00098
$0.00098
+12.64%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.2868

$0.1582

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

