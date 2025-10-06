Cirrca Pris idag

Livepriset för Cirrca (CIRRCA) idag är $ 0.00098, med en förändring på 12.64% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CIRRCA till USD är$ 0.00098 per CIRRCA.

Cirrca rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- CIRRCA. Under de senaste 24 timmarna handlades CIRRCA mellan $ 0.00081 (lägsta) och $ 0.00249 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CIRRCA med 0.00% under den senaste timmen och -17.65% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 17.48K.

Cirrca (CIRRCA) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 17.48K$ 17.48K $ 17.48K Marknadsvärde efter full utspädning $ 98.00K$ 98.00K $ 98.00K Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Offentlig blockkedja BASE

Det aktuella börsvärdet för Cirrca är --, med en 24h-handelsvolym på $ 17.48K. Det cirkulerande utbudet av CIRRCA är --, med ett totalt utbud på 100000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 98.00K.