Livepriset för Cirrca idag är 0.00098 USD.CIRRCA börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för CIRRCA till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Cirrca idag är 0.00098 USD.CIRRCA börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för CIRRCA till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Cirrca (CIRRCA) idag är $ 0.00098, med en förändring på 12.64% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CIRRCA till USD är$ 0.00098 per CIRRCA.
Cirrca rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- CIRRCA. Under de senaste 24 timmarna handlades CIRRCA mellan $ 0.00081 (lägsta) och $ 0.00249 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig CIRRCA med 0.00% under den senaste timmen och -17.65% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 17.48K.
Cirrca (CIRRCA) Marknadsinformation
--
----
$ 17.48K
$ 17.48K$ 17.48K
$ 98.00K
$ 98.00K$ 98.00K
--
----
100,000,000
100,000,000 100,000,000
BASE
Det aktuella börsvärdet för Cirrca är --, med en 24h-handelsvolym på $ 17.48K. Det cirkulerande utbudet av CIRRCA är --, med ett totalt utbud på 100000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 98.00K.
Cirrca Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00081
$ 0.00081$ 0.00081
lägsta under 24-timmar
$ 0.00249
$ 0.00249$ 0.00249
högsta under 24-timmar
$ 0.00081
$ 0.00081$ 0.00081
$ 0.00249
$ 0.00249$ 0.00249
--
----
--
----
0.00%
+12.64%
-17.65%
-17.65%
Cirrca (CIRRCA) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Cirrca idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.00011
+12.64%
30 dagar
$ -0.00369
-79.02%
60 dagar
$ -0.00902
-90.20%
90 dagar
$ -0.00902
-90.20%
Cirrca Prisförändring idag
Idag registrerade CIRRCA en förändring med $ +0.00011 (+12.64%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Cirrca 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.00369 (-79.02%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Cirrca 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades CIRRCA med $ -0.00902(-90.20%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Cirrca 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.00902 (-90.20%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Cirrca (CIRRCA)?
AI-drivna insikter som analyserar Cirrca senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Cirrcas priser?
Several factors influence Cirrca (CIRRCA) prices:
Market sentiment and investor confidence play crucial roles in price movements. Supply and demand dynamics directly affect valuation - limited supply with high demand typically drives prices up.
Trading volume and liquidity impact price stability. Higher volume usually indicates stronger market interest and can reduce volatility.
Broader cryptocurrency market trends significantly influence CIRRCA, as most altcoins correlate with Bitcoin and major cryptocurrencies.
Project developments, partnerships, and technological updates can create positive or negative price pressure.
Regulatory news and government policies toward cryptocurrencies affect investor sentiment and market participation.
Exchange listings and delistings impact accessibility and trading opportunities, influencing price discovery.
Community engagement and social media buzz can drive speculative trading activity.
Overall market conditions, including economic factors and institutional adoption of cryptocurrencies, also play important roles in determining CIRRCA's price movements.
Varför vill folk veta Cirrcas pris idag?
People want to know Cirrca (CIRRCA) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and opportunities.
Prisförutsägelse för Cirrca
Cirrca (CIRRCA) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för CIRRCA $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Cirrca (CIRRCA) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Cirrca potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Cirrca kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för CIRRCA prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Cirrca Price Prediction.
Om Cirrca
CIRRCA is a digital asset that operates on a blockchain network. It is designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions across the internet. The primary purpose of CIRRCA is to serve as a medium of exchange in the digital economy, enabling users to make transactions without the need for a centralized authority or intermediary. It utilizes a consensus mechanism to validate and record transactions on its blockchain. The supply and issuance model of CIRRCA is based on mining, where new coins are generated as a reward for participants who contribute their computing power to maintain the network. In the broader crypto ecosystem, CIRRCA is recognized for its security features and the speed of its transactions.
CIRRCA is a digital asset that operates on a blockchain network. It is designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions across the internet. The primary purpose of CIRRCA is to serve as a medium of exchange in the digital economy, enabling users to make transactions without the need for a centralized authority or intermediary. It utilizes a consensus mechanism to validate and record transactions on its blockchain. The supply and issuance model of CIRRCA is based on mining, where new coins are generated as a reward for participants who contribute their computing power to maintain the network. In the broader crypto ecosystem, CIRRCA is recognized for its security features and the speed of its transactions.
Hur man köper och investerar Cirrca
Är du redo att komma igång med Cirrca? Att köpa CIRRCA går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Cirrca. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Cirrca (CIRRCA) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Cirrca krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Cirrca
Genom att äga Cirrca kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Cirrca (CIRRCA) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Om Cirrca skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Cirrca-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Cirrca idag?
Priset för Cirrca är idag $ 0.00098. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Cirrca fortfarande en bra investering?
Cirrca förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i CIRRCA, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Cirrca?
Cirrca till ett värde av $ 17.48K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Cirrca?
Livepriset för CIRRCA uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Cirrca i den valuta du föredrar, besök CIRRCA Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Cirrca?
Priset på CIRRCA påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
101,510.44
-0.19%
ETH
3,363.16
-0.39%
SOL
155.6
-0.68%
UCN
1,496.97
0.00%
USDC
1.0002
0.00%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för CIRRCA på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret CIRRCA/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Cirrcas kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Cirrca-priset att stiga i år?
Cirrca priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Cirrca (CIRRCA) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:34:51 (UTC+8)
Cirrca (CIRRCA) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.