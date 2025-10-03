Utforska viktiga tokenomics och prisdata för CHONKY(CHONKY), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Taket för hur många CHONKY-tokens som kan finnas totalt.

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Det maximala antalet CHONKY-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Att förstå tokenomiken i CHONKY (CHONKY) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Hur man köper CHONKY Är du intresserad av att lägga till CHONKY(CHONKY) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa CHONKY, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert. Lär dig hur du köper CHONKY på MEXC nu!

CHONKY (CHONKY) Prishistorik Att analysera prishistoriken för CHONKY hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys. Utforska prishistoriken för CHONKY nu!