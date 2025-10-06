BörsDEX+
Livepriset för CeluvPlay idag är 0.0001019 USD.CELB börsvärdet är 24,328.625 USD. Följ prisuppdateringar för CELB till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

CeluvPlay-kurs(CELB)

1 CELB-till-USD pris i realtid:

$0.0001018
$0.0001018
+5.93%1D
USD
CeluvPlay (CELB) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:37:37 (UTC+8)

CeluvPlay Pris idag

Livepriset för CeluvPlay (CELB) idag är $ 0.0001019, med en förändring på 5.93% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CELB till USD är$ 0.0001019 per CELB.

CeluvPlay rankas för närvarande nr.3393 enligt marknadsvärde på $ 24.33K, med ett cirkulerande utbud på 238.75M CELB. Under de senaste 24 timmarna handlades CELB mellan $ 0.000076 (lägsta) och $ 0.0001293 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.013001119987893436, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000073835719290427.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CELB med +2.72% under den senaste timmen och -32.61% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 84.87K.

CeluvPlay (CELB) Marknadsinformation

No.3393

$ 24.33K
$ 24.33K

$ 84.87K
$ 84.87K

$ 509.50K
$ 509.50K

238.75M
238.75M

5,000,000,000
5,000,000,000

5,000,000,000
5,000,000,000

4.77%

BSC

Det aktuella börsvärdet för CeluvPlay är $ 24.33K, med en 24h-handelsvolym på $ 84.87K. Det cirkulerande utbudet av CELB är 238.75M, med ett totalt utbud på 5000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 509.50K.

CeluvPlay Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.000076
$ 0.000076
lägsta under 24-timmar
$ 0.0001293
$ 0.0001293
högsta under 24-timmar

$ 0.000076
$ 0.000076

$ 0.0001293
$ 0.0001293

$ 0.013001119987893436
$ 0.013001119987893436

$ 0.000073835719290427
$ 0.000073835719290427

+2.72%

+5.93%

-32.61%

-32.61%

CeluvPlay (CELB) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för CeluvPlay idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.000005699+5.93%
30 dagar$ -0.0003712-78.47%
60 dagar$ -0.0008937-89.77%
90 dagar$ -0.0038981-97.46%
CeluvPlay Prisförändring idag

Idag registrerade CELB en förändring med $ +0.000005699 (+5.93%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

CeluvPlay 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0003712 (-78.47%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

CeluvPlay 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades CELB med $ -0.0008937(-89.77%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

CeluvPlay 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0038981 (-97.46%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för CeluvPlay (CELB)?

Kolla in sidan CeluvPlay Prishistorik nu.

AI-analys för CeluvPlay

AI-drivna insikter som analyserar CeluvPlay senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar CeluvPlays priser?

Several key factors influence CeluvPlay (CELB) token prices:

Market Demand: User adoption of the gaming platform and token utility drive buying pressure.

Gaming Ecosystem Growth: New game releases, partnerships, and platform developments affect token value.

Token Economics: Supply mechanisms, staking rewards, and burn rates impact scarcity.

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence influence price movements.

Competition: Performance relative to other gaming tokens and blockchain gaming platforms.

Regulatory Environment: Gaming and crypto regulations in key markets affect accessibility.

Technical Analysis: Trading patterns and volume indicators guide short-term price action.

Varför vill folk veta CeluvPlays pris idag?

People want to know CeluvPlay (CELB) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps investors manage risk.

Prisförutsägelse för CeluvPlay

CeluvPlay (CELB) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för CELB $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
CeluvPlay (CELB) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på CeluvPlay potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som CeluvPlay kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för CELB prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på CeluvPlay Price Prediction.

Om CeluvPlay

Celsius Network (CELB) is a cryptocurrency asset associated with the Celsius Network, a blockchain-based platform that provides a suite of financial services. The primary role of CELB is to serve as the native utility token within the Celsius ecosystem, where it is used for a variety of purposes including earning interest on deposits, obtaining discounts on loan interest, and participating in system governance. The Celsius Network operates on a proof-of-stake consensus mechanism, with CELB tokens being issued at a fixed supply. The platform aims to bring a new wave of financial services to the market, focusing on fair interest rates, low fees, and financial freedom for users worldwide.

Hur man köper och investerar CeluvPlay

Är du redo att komma igång med CeluvPlay? Att köpa CELB går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper CeluvPlay. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din CeluvPlay (CELB) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 238.75M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och CeluvPlay krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper CeluvPlay (CELB) Guide

Vad kan du göra med CeluvPlay

Genom att äga CeluvPlay kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa CeluvPlay (CELB) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är CeluvPlay (CELB)

An AI-powered Web3 gaming ecosystem enabling users and creators to earn, engage, and build in a dynamic entertainment platform.

CeluvPlay Resurs

För en mer djupgående förståelse av CeluvPlay kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell CeluvPlay webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om CeluvPlay

Hur mycket kommer 1 CeluvPlay att vara värd år 2030?
Om CeluvPlay skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella CeluvPlay-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:37:37 (UTC+8)

$0.0001018
