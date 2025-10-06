CeluvPlay Pris idag

Livepriset för CeluvPlay (CELB) idag är $ 0.0001019, med en förändring på 5.93% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CELB till USD är$ 0.0001019 per CELB.

CeluvPlay rankas för närvarande nr.3393 enligt marknadsvärde på $ 24.33K, med ett cirkulerande utbud på 238.75M CELB. Under de senaste 24 timmarna handlades CELB mellan $ 0.000076 (lägsta) och $ 0.0001293 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.013001119987893436, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000073835719290427.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CELB med +2.72% under den senaste timmen och -32.61% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 84.87K.

CeluvPlay (CELB) Marknadsinformation

Rank No.3393 Marknadsvärde $ 24.33K$ 24.33K $ 24.33K Volym (24H) $ 84.87K$ 84.87K $ 84.87K Marknadsvärde efter full utspädning $ 509.50K$ 509.50K $ 509.50K Cirkulationsutbud 238.75M 238.75M 238.75M Maxutbud 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 Totalt utbud 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 Cirkulationshastighet 4.77% Offentlig blockkedja BSC

