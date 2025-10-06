Creditlink Pris idag

Livepriset för Creditlink (CDL) idag är $ 0.05948, med en förändring på 4.04% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CDL till USD är$ 0.05948 per CDL.

Creditlink rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- CDL. Under de senaste 24 timmarna handlades CDL mellan $ 0.05909 (lägsta) och $ 0.07956 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CDL med -2.88% under den senaste timmen och -19.13% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 63.58K.

Creditlink (CDL) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 63.58K$ 63.58K $ 63.58K Marknadsvärde efter full utspädning $ 59.48M$ 59.48M $ 59.48M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blockkedja BSC

