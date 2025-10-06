BörsDEX+
Livepriset för Creditlink idag är 0.05948 USD.CDL börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för CDL till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Creditlink idag är 0.05948 USD.CDL börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för CDL till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

1 CDL-till-USD pris i realtid:

-4.04%1D
USD
Creditlink (CDL) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:37:30 (UTC+8)

Creditlink Pris idag

Livepriset för Creditlink (CDL) idag är $ 0.05948, med en förändring på 4.04% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CDL till USD är$ 0.05948 per CDL.

Creditlink rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- CDL. Under de senaste 24 timmarna handlades CDL mellan $ 0.05909 (lägsta) och $ 0.07956 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CDL med -2.88% under den senaste timmen och -19.13% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 63.58K.

Creditlink (CDL) Marknadsinformation

$ 63.58K
$ 63.58K$ 63.58K

$ 59.48M
$ 59.48M$ 59.48M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Det aktuella börsvärdet för Creditlink är --, med en 24h-handelsvolym på $ 63.58K. Det cirkulerande utbudet av CDL är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 59.48M.

24 timmars prisändringsintervall:
lägsta under 24-timmar
högsta under 24-timmar

-2.88%

-4.04%

-19.13%

-19.13%

Creditlink (CDL) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Creditlink idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.0025042-4.04%
30 dagar$ -0.02576-30.23%
60 dagar$ +0.03245+120.05%
90 dagar$ +0.03948+197.40%
Creditlink Prisförändring idag

Idag registrerade CDL en förändring med $ -0.0025042 (-4.04%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Creditlink 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.02576 (-30.23%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Creditlink 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades CDL med $ +0.03245(+120.05%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Creditlink 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.03948 (+197.40%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Creditlink (CDL)?

Kolla in sidan Creditlink Prishistorik nu.

AI-analys för Creditlink

AI-drivna insikter som analyserar Creditlink senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Creditlinks priser?

Creditlink (CDL) prices are influenced by several key factors:

Market Demand & Supply: Trading volume and investor interest directly impact price movements.

Project Development: Updates, partnerships, and technological improvements affect investor confidence.

Market Sentiment: Overall crypto market trends and Bitcoin's performance influence altcoin prices.

Utility & Adoption: Real-world use cases and platform adoption drive long-term value.

Regulatory News: Government policies and compliance updates create price volatility.

Competition: Performance relative to similar DeFi and lending protocols.

Varför vill folk veta Creditlinks pris idag?

People want to know Creditlink (CDL) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, market timing for buying or selling, tracking investment performance, and assessing market trends. Real-time pricing helps investors evaluate profitability, manage risk, and determine optimal entry or exit points for their cryptocurrency positions.

Prisförutsägelse för Creditlink

Creditlink (CDL) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för CDL $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Creditlink (CDL) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Creditlink potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Om Creditlink

CoinDeal Token (CDL) is a utility token native to the CoinDeal cryptocurrency exchange platform. It is designed to offer various benefits to its holders, such as lower transaction fees, priority customer service, and access to advanced trading features. CDL operates on the Ethereum blockchain, adhering to the ERC-20 standard, which ensures compatibility with a wide range of wallets and exchanges. The token's supply is capped at 50 million, with an initial distribution to active users of the CoinDeal platform. CDL's primary role is to enhance the user experience within the CoinDeal ecosystem, promoting user engagement and loyalty.

Hur man köper och investerar Creditlink

Hur man köper Creditlink (CDL) Guide

Vad är Creditlink (CDL)

Creditlink aims to build an AI-driven on-chain identity verification and credit scoring system, advancing the transformation of Web3 financial services toward collateral-free and inclusive access.

Creditlink Resurs

För en mer djupgående förståelse av Creditlink kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Creditlink webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Creditlink

Hur mycket kommer 1 Creditlink att vara värd år 2030?
Om Creditlink skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Creditlink-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:37:30 (UTC+8)

Creditlink (CDL) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

