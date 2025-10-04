Utforska viktiga tokenomics och prisdata för CATGIRL(CATGIRL), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Taket för hur många CATGIRL-tokens som kan finnas totalt.

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Det maximala antalet CATGIRL-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Att förstå tokenomiken i CATGIRL (CATGIRL) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Hur man köper CATGIRL Är du intresserad av att lägga till CATGIRL(CATGIRL) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa CATGIRL, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert. Lär dig hur du köper CATGIRL på MEXC nu!

CATGIRL (CATGIRL) Prishistorik Att analysera prishistoriken för CATGIRL hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys. Utforska prishistoriken för CATGIRL nu!