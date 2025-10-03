CARV (CARV) Tokenomics

CARV (CARV) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om CARV(CARV), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 13:52:03 (UTC+8)
USD

CARV (CARV) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för CARV(CARV), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 76.58M
$ 76.58M
Totalt utbud:
$ 1.00B
$ 1.00B
Cirkulerande utbud
$ 295.21M
$ 295.21M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 259.40M
$ 259.40M
Högsta någonsin:
$ 1.5265
$ 1.5265
Lägsta någonsin:
$ 0.21776804352245696
$ 0.21776804352245696
Aktuellt pris:
$ 0.2594
$ 0.2594

CARV (CARV) Information

CARV is leading the development of the largest modular Identity and Data Layer (IDL) for gaming, AI, and beyond. With over 900 game and AI integrations, CARV supports 30% of all Web3 games, serving more than 9.5 million registered players, including 2.8 million unique on-chain CARV ID holders. Ranking among the top three globally for unique active wallets across 40+ chains, CARV has raised $50M from top investors like Tribe Capital, Temasek Vertex, and Animoca Brands. Backed by a team from Coinbase, Google, and Electronic Arts, CARV is transforming how data is used in gaming, AI, and beyond.

Officiell webbplats:
https://carv.io
Whitepaper:
https://docs.carv.io/
Blockkedjeutforskare:
https://solscan.io/token/AFJtnuqGMaj5jAo6Pwxo28r1f7XAXXTSA8q3rG3q8b4A

CARV (CARV) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i CARV (CARV) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet CARV-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många CARV-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår CARV:s tokenomics, utforska CARV-tokens pris i realtid!

