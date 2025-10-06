CarFi Pris idag

Livepriset för CarFi (CARFI) idag är $ 0.755, med en förändring på 1.75% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CARFI till USD är$ 0.755 per CARFI.

CarFi rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- CARFI. Under de senaste 24 timmarna handlades CARFI mellan $ 0.755 (lägsta) och $ 0.8553 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CARFI med 0.00% under den senaste timmen och +49.92% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 192.88K.

CarFi (CARFI) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 192.88K$ 192.88K $ 192.88K Marknadsvärde efter full utspädning $ 75.50M$ 75.50M $ 75.50M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Offentlig blockkedja ETH

