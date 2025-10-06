Livepriset för CarFi idag är 0.755 USD.CARFI börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för CARFI till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för CarFi idag är 0.755 USD.CARFI börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för CARFI till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för CarFi (CARFI) idag är $ 0.755, med en förändring på 1.75% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CARFI till USD är$ 0.755 per CARFI.
CarFi rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- CARFI. Under de senaste 24 timmarna handlades CARFI mellan $ 0.755 (lägsta) och $ 0.8553 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig CARFI med 0.00% under den senaste timmen och +49.92% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 192.88K.
CarFi (CARFI) Marknadsinformation
$ 192.88K
$ 192.88K$ 192.88K
$ 75.50M
$ 75.50M$ 75.50M
100,000,000
100,000,000 100,000,000
ETH
Det aktuella börsvärdet för CarFi är --, med en 24h-handelsvolym på $ 192.88K. Det cirkulerande utbudet av CARFI är --, med ett totalt utbud på 100000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 75.50M.
CarFi Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.755
$ 0.755$ 0.755
lägsta under 24-timmar
$ 0.8553
$ 0.8553$ 0.8553
högsta under 24-timmar
$ 0.755
$ 0.755$ 0.755
$ 0.8553
$ 0.8553$ 0.8553
0.00%
-1.75%
+49.92%
+49.92%
CarFi (CARFI) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för CarFi idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.013448
-1.75%
30 dagar
$ +0.5544
+276.37%
60 dagar
$ +0.605
+403.33%
90 dagar
$ +0.605
+403.33%
CarFi Prisförändring idag
Idag registrerade CARFI en förändring med $ -0.013448 (-1.75%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
CarFi 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.5544 (+276.37%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
CarFi 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades CARFI med $ +0.605(+403.33%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
CarFi 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.605 (+403.33%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för CarFi (CARFI)?
AI-drivna insikter som analyserar CarFi senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar CarFis priser?
Several key factors influence CarFi (CARFI) token prices:
Regulatory News: Government policies on crypto and automotive sectors create price volatility.
Competition: Other car-related crypto projects and traditional automotive finance solutions impact market position.
Varför vill folk veta CarFis pris idag?
People want to know CarFi (CARFI) price today for several key reasons:
Trading decisions: Investors need current prices to buy, sell, or hold their positions effectively.
Portfolio tracking: Holders monitor their investment value and overall portfolio performance.
Market analysis: Traders analyze price movements, trends, and volatility patterns for future predictions.
FOMO/opportunity assessment: Real-time prices help identify potential buying opportunities or avoid losses during market dips.
Due diligence: New investors research current valuation before making initial investments in the automotive-focused DeFi project.
Prisförutsägelse för CarFi
CarFi (CARFI) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för CARFI $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
CarFi (CARFI) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på CarFi potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som CarFi kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för CARFI prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på CarFi Price Prediction.
Om CarFi
CARFI (CARFI) is a cryptocurrency asset that operates on the Ethereum blockchain. It is the native token of the CarFi platform, a decentralized finance (DeFi) ecosystem designed to provide financial services for the auto loan market. CARFI aims to facilitate a more efficient, transparent, and inclusive auto loan market by leveraging blockchain technology. The token is used for various purposes within the CarFi platform, including governance, staking, and incentivizing user participation. CARFI operates under an ERC-20 standard, which is a common framework for Ethereum tokens, ensuring compatibility with other services on the Ethereum network. The supply and issuance model of CARFI is determined by smart contracts, aligning with common practices in the DeFi space.
Hur man köper och investerar CarFi
Är du redo att komma igång med CarFi? Att köpa CARFI går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper CarFi. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din CarFi (CARFI) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och CarFi krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med CarFi
Genom att äga CarFi kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa CarFi (CARFI) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
CarFi is an infrastructure platform designed for the issuance and trading of Real World Assets (RWA), enabling on-chain representation, verification, and circulation of various legally enforceable real-world assets.
CarFi Resurs
För en mer djupgående förståelse av CarFi kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Om CarFi skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella CarFi-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar CarFi idag?
Priset för CarFi är idag $ 0.755. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är CarFi fortfarande en bra investering?
CarFi förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i CARFI, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för CarFi?
CarFi till ett värde av $ 192.88K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på CarFi?
Livepriset för CARFI uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för CarFi i den valuta du föredrar, besök CARFI Pris för mer information.
Vad påverkar priset för CarFi?
Priset på CARFI påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,300
+0.57%
ETH
3,402.07
+0.75%
SOL
157.74
+0.67%
UCN
1,496.87
0.00%
ZEC
615.14
+19.99%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för CARFI på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret CARFI/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om CarFis kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer CarFi-priset att stiga i år?
CarFi priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för CarFi (CARFI) för en mer djupgående analys.
