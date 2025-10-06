BörsDEX+
Livepriset för CarFi idag är 0.755 USD.CARFI börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för CARFI till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

CarFi-kurs(CARFI)

1 CARFI-till-USD pris i realtid:

$0.755
-1.75%1D
USD
CarFi (CARFI) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:37:21 (UTC+8)

CarFi Pris idag

Livepriset för CarFi (CARFI) idag är $ 0.755, med en förändring på 1.75% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CARFI till USD är$ 0.755 per CARFI.

CarFi rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- CARFI. Under de senaste 24 timmarna handlades CARFI mellan $ 0.755 (lägsta) och $ 0.8553 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CARFI med 0.00% under den senaste timmen och +49.92% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 192.88K.

CarFi (CARFI) Marknadsinformation

$ 192.88K
$ 75.50M
100,000,000
ETH

Det aktuella börsvärdet för CarFi är --, med en 24h-handelsvolym på $ 192.88K. Det cirkulerande utbudet av CARFI är --, med ett totalt utbud på 100000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 75.50M.

CarFi Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.755
lägsta under 24-timmar
$ 0.8553
högsta under 24-timmar

$ 0.755
$ 0.8553
0.00%

-1.75%

+49.92%

+49.92%

CarFi (CARFI) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för CarFi idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.013448-1.75%
30 dagar$ +0.5544+276.37%
60 dagar$ +0.605+403.33%
90 dagar$ +0.605+403.33%
CarFi Prisförändring idag

Idag registrerade CARFI en förändring med $ -0.013448 (-1.75%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

CarFi 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.5544 (+276.37%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

CarFi 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades CARFI med $ +0.605(+403.33%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

CarFi 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.605 (+403.33%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för CarFi (CARFI)?

Kolla in sidan CarFi Prishistorik nu.

AI-analys för CarFi

AI-drivna insikter som analyserar CarFi senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar CarFis priser?

Several key factors influence CarFi (CARFI) token prices:

Market Sentiment: Overall cryptocurrency market trends and investor confidence directly impact CARFI pricing.

Adoption Rate: Growing user base and vehicle integrations increase demand and token utility.

Technology Development: Platform updates, new features, and partnership announcements affect investor interest.

Supply Mechanics: Token burning, staking rewards, and circulation supply changes influence scarcity.

Regulatory News: Government policies on crypto and automotive sectors create price volatility.

Competition: Other car-related crypto projects and traditional automotive finance solutions impact market position.

Varför vill folk veta CarFis pris idag?

People want to know CarFi (CARFI) price today for several key reasons:

Trading decisions: Investors need current prices to buy, sell, or hold their positions effectively.

Portfolio tracking: Holders monitor their investment value and overall portfolio performance.

Market analysis: Traders analyze price movements, trends, and volatility patterns for future predictions.

FOMO/opportunity assessment: Real-time prices help identify potential buying opportunities or avoid losses during market dips.

Due diligence: New investors research current valuation before making initial investments in the automotive-focused DeFi project.

Prisförutsägelse för CarFi

CarFi (CARFI) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för CARFI $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
CarFi (CARFI) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på CarFi potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som CarFi kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för CARFI prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på CarFi Price Prediction.

Om CarFi

CARFI (CARFI) is a cryptocurrency asset that operates on the Ethereum blockchain. It is the native token of the CarFi platform, a decentralized finance (DeFi) ecosystem designed to provide financial services for the auto loan market. CARFI aims to facilitate a more efficient, transparent, and inclusive auto loan market by leveraging blockchain technology. The token is used for various purposes within the CarFi platform, including governance, staking, and incentivizing user participation. CARFI operates under an ERC-20 standard, which is a common framework for Ethereum tokens, ensuring compatibility with other services on the Ethereum network. The supply and issuance model of CARFI is determined by smart contracts, aligning with common practices in the DeFi space.

Hur man köper och investerar CarFi

Är du redo att komma igång med CarFi? Att köpa CARFI går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper CarFi. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din CarFi (CARFI) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och CarFi krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper CarFi (CARFI) Guide

Vad kan du göra med CarFi

Genom att äga CarFi kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Vad är CarFi (CARFI)

CarFi is an infrastructure platform designed for the issuance and trading of Real World Assets (RWA), enabling on-chain representation, verification, and circulation of various legally enforceable real-world assets.

CarFi Resurs

För en mer djupgående förståelse av CarFi kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell CarFi webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om CarFi

Hur mycket kommer 1 CarFi att vara värd år 2030?
Om CarFi skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella CarFi-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:37:21 (UTC+8)

CarFi (CARFI) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

