Camp Network Pris idag

Livepriset för Camp Network (CAMP) idag är $ 0.01219, med en förändring på 2.17% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CAMP till USD är$ 0.01219 per CAMP.

Camp Network rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- CAMP. Under de senaste 24 timmarna handlades CAMP mellan $ 0.01129 (lägsta) och $ 0.01318 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CAMP med +0.32% under den senaste timmen och -1.38% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 374.90K.

Camp Network (CAMP) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 374.90K$ 374.90K $ 374.90K Marknadsvärde efter full utspädning $ 121.90M$ 121.90M $ 121.90M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Offentlig blockkedja ETH

Det aktuella börsvärdet för Camp Network är --, med en 24h-handelsvolym på $ 374.90K. Det cirkulerande utbudet av CAMP är --, med ett totalt utbud på 10000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 121.90M.