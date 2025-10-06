Livepriset för Camp Network idag är 0.01219 USD.CAMP börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för CAMP till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Camp Network idag är 0.01219 USD.CAMP börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för CAMP till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Camp Network (CAMP) idag är $ 0.01219, med en förändring på 2.17% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CAMP till USD är$ 0.01219 per CAMP.
Camp Network rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- CAMP. Under de senaste 24 timmarna handlades CAMP mellan $ 0.01129 (lägsta) och $ 0.01318 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig CAMP med +0.32% under den senaste timmen och -1.38% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 374.90K.
Camp Network (CAMP) Marknadsinformation
$ 374.90K
$ 374.90K$ 374.90K
$ 121.90M
$ 121.90M$ 121.90M
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
ETH
Det aktuella börsvärdet för Camp Network är --, med en 24h-handelsvolym på $ 374.90K. Det cirkulerande utbudet av CAMP är --, med ett totalt utbud på 10000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 121.90M.
Camp Network Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
lägsta under 24-timmar
$ 0.01318
$ 0.01318$ 0.01318
högsta under 24-timmar
+0.32%
+2.17%
-1.38%
-1.38%
Camp Network (CAMP) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Camp Network idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.0002589
+2.17%
30 dagar
$ -0.02107
-63.35%
60 dagar
$ -0.04381
-78.24%
90 dagar
$ +0.00219
+21.90%
Camp Network Prisförändring idag
Idag registrerade CAMP en förändring med $ +0.0002589 (+2.17%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Camp Network 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.02107 (-63.35%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Camp Network 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades CAMP med $ -0.04381(-78.24%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Camp Network 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.00219 (+21.90%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Camp Network (CAMP)?
AI-drivna insikter som analyserar Camp Network senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Camp Networks priser?
CAMP Network token prices are influenced by several key factors:
Partnerships: Strategic alliances and integrations can boost price through increased visibility.
Regulatory News: Crypto regulations and compliance developments influence investor behavior.
Trading Volume: Liquidity levels and exchange listings impact price stability and accessibility.
Varför vill folk veta Camp Networks pris idag?
People want to know Camp Network (CAMP) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.
Prisförutsägelse för Camp Network
Camp Network (CAMP) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för CAMP $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Camp Network (CAMP) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Camp Network potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Camp Network kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för CAMP prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Camp Network Price Prediction.
Om Camp Network
Camp (CAMP) is a decentralized cryptocurrency that operates on the Ethereum blockchain. It is designed to serve as the native utility token for the Camp ecosystem, a platform that aims to provide a decentralized solution for the creation, distribution, and monetization of digital content. The CAMP token is used for various purposes within the platform, including governance, rewards for content creators and consumers, and as a medium of exchange for goods and services. The token operates under an inflationary supply model, with new tokens being minted as rewards for network participation. CAMP's consensus mechanism is based on Ethereum's Proof-of-Stake model, aligning the incentives of token holders with the security and longevity of the network.
Hur man köper och investerar Camp Network
Är du redo att komma igång med Camp Network? Att köpa CAMP går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Camp Network. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Camp Network (CAMP) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Camp Network krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Camp Network
Genom att äga Camp Network kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Camp Network (CAMP) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Camp Network is the Autonomous IP Layer — the first purpose-built Layer 1 blockchain built to natively support provenance, programmable licensing, and agent monetization at the protocol level. As generative AI transforms creativity, Camp provides the infrastructure to register, license, and monetize intellectual property onchain across PvP and AI-native consumption. Camp makes content programmable, enforceable, and monetizable by default — solving the infrastructure gap at the intersection of AI and IP.
Camp Network Resurs
För en mer djupgående förståelse av Camp Network kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 Camp Network att vara värd år 2030?
Om Camp Network skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Camp Network-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Camp Network idag?
Priset för Camp Network är idag $ 0.01219. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Camp Network fortfarande en bra investering?
Camp Network förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i CAMP, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Camp Network?
Camp Network till ett värde av $ 374.90K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Camp Network?
Livepriset för CAMP uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Camp Network i den valuta du föredrar, besök CAMP Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Camp Network?
Priset på CAMP påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,357.06
+0.63%
ETH
3,406.82
+0.89%
SOL
158.01
+0.84%
UCN
1,496.85
-0.01%
ZEC
590.7
+15.22%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för CAMP på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret CAMP/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Camp Networks kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Camp Network-priset att stiga i år?
Camp Network priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Camp Network (CAMP) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:10:45 (UTC+8)
