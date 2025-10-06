BörsDEX+
Livepriset för Camp Network idag är 0.01219 USD.CAMP börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för CAMP till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Camp Network-kurs(CAMP)

1 CAMP-till-USD pris i realtid:

+2.17%1D
USD
Camp Network (CAMP) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:10:45 (UTC+8)

Camp Network Pris idag

Livepriset för Camp Network (CAMP) idag är $ 0.01219, med en förändring på 2.17% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CAMP till USD är$ 0.01219 per CAMP.

Camp Network rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- CAMP. Under de senaste 24 timmarna handlades CAMP mellan $ 0.01129 (lägsta) och $ 0.01318 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CAMP med +0.32% under den senaste timmen och -1.38% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 374.90K.

Camp Network (CAMP) Marknadsinformation

$ 374.90K
$ 374.90K$ 374.90K

$ 121.90M
$ 121.90M$ 121.90M

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

ETH

Det aktuella börsvärdet för Camp Network är --, med en 24h-handelsvolym på $ 374.90K. Det cirkulerande utbudet av CAMP är --, med ett totalt utbud på 10000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 121.90M.

Camp Network Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
lägsta under 24-timmar
högsta under 24-timmar

+0.32%

+2.17%

-1.38%

-1.38%

Camp Network (CAMP) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Camp Network idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.0002589+2.17%
30 dagar$ -0.02107-63.35%
60 dagar$ -0.04381-78.24%
90 dagar$ +0.00219+21.90%
Camp Network Prisförändring idag

Idag registrerade CAMP en förändring med $ +0.0002589 (+2.17%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Camp Network 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.02107 (-63.35%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Camp Network 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades CAMP med $ -0.04381(-78.24%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Camp Network 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.00219 (+21.90%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Camp Network (CAMP)?

Kolla in sidan Camp Network Prishistorik nu.

AI-analys för Camp Network

AI-drivna insikter som analyserar Camp Network senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Camp Networks priser?

CAMP Network token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact CAMP pricing.

Adoption & Usage: Real-world utility, platform user growth, and ecosystem development drive demand.

Token Economics: Supply mechanics, staking rewards, and tokenomics structure affect scarcity.

Partnerships: Strategic alliances and integrations can boost price through increased visibility.

Regulatory News: Crypto regulations and compliance developments influence investor behavior.

Trading Volume: Liquidity levels and exchange listings impact price stability and accessibility.

Varför vill folk veta Camp Networks pris idag?

People want to know Camp Network (CAMP) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.

Prisförutsägelse för Camp Network

Camp Network (CAMP) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för CAMP $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Camp Network (CAMP) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Camp Network potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Camp Network kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för CAMP prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Camp Network Price Prediction.

Om Camp Network

Camp (CAMP) is a decentralized cryptocurrency that operates on the Ethereum blockchain. It is designed to serve as the native utility token for the Camp ecosystem, a platform that aims to provide a decentralized solution for the creation, distribution, and monetization of digital content. The CAMP token is used for various purposes within the platform, including governance, rewards for content creators and consumers, and as a medium of exchange for goods and services. The token operates under an inflationary supply model, with new tokens being minted as rewards for network participation. CAMP's consensus mechanism is based on Ethereum's Proof-of-Stake model, aligning the incentives of token holders with the security and longevity of the network.

Hur man köper och investerar Camp Network

Är du redo att komma igång med Camp Network? Att köpa CAMP går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Camp Network. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Camp Network (CAMP) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Camp Network krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Camp Network (CAMP) Guide

Vad kan du göra med Camp Network

Genom att äga Camp Network kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Camp Network (CAMP) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Camp Network (CAMP)

Camp Network is the Autonomous IP Layer — the first purpose-built Layer 1 blockchain built to natively support provenance, programmable licensing, and agent monetization at the protocol level. As generative AI transforms creativity, Camp provides the infrastructure to register, license, and monetize intellectual property onchain across PvP and AI-native consumption. Camp makes content programmable, enforceable, and monetizable by default — solving the infrastructure gap at the intersection of AI and IP.

Camp Network Resurs

För en mer djupgående förståelse av Camp Network kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Camp Network webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Camp Network

Hur mycket kommer 1 Camp Network att vara värd år 2030?
Om Camp Network skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Camp Network-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:10:45 (UTC+8)

Camp Network (CAMP) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Friskrivning

