Coupon Assets (CA1) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Coupon Assets(CA1), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 12:48:14 (UTC+8)
USD

Coupon Assets (CA1) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Coupon Assets(CA1), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 5.45M
$ 5.45M
Totalt utbud:
$ 270.00M
$ 270.00M
Cirkulerande utbud
$ 9.67M
$ 9.67M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 152.20M
$ 152.20M
Högsta någonsin:
$ 1.735
$ 1.735
Lägsta någonsin:
$ 0.1615430304068605
$ 0.1615430304068605
Aktuellt pris:
$ 0.5637
$ 0.5637

Coupon Assets (CA1) Information

Coupon Assets (CA) is a platform coin initiated by RADAR LAB (USA) and issued in March 2018, the value of CA token issuance is that its highly liquid crypto digital asset (an equity token asset) based on the global financial market with financial attributes, bonds and promissory notes with anti-counterfeit saku source!

Officiell webbplats:
https://radarlab.us/
Whitepaper:
http://img.bjyyb.net/sites/81500/81783/20231020104746486.pdf
Blockkedjeutforskare:
https://etherscan.io/token/0x9ee8c380E1926730aD89e91665FF27063b13c90A

Coupon Assets (CA1) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Coupon Assets (CA1) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet CA1-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många CA1-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår CA1:s tokenomics, utforska CA1-tokens pris i realtid!

Hur man köper CA1

Är du intresserad av att lägga till Coupon Assets(CA1) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa CA1, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

Coupon Assets (CA1) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för CA1 hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för CA1

Vill du veta vart CA1 kan vara på väg? På CA1 sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

