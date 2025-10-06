BörsDEX+
Livepriset för Burnr idag är 0.00001567 USD.BURNR börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för BURNR till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om BURNR

BURNR prisinformation

Vad är BURNR

BURNR whitepaper

BURNR officiell webbplats

BURNR tokenomics

BURNR Prisförutsägelse

BURNR historik

BURNR Köpguide

BURNR-till-fiat valutaomvandlare

BURNR spot

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Burnr Logotyp

Burnr-kurs(BURNR)

1 BURNR-till-USD pris i realtid:

$0.00001578
$0.00001578
-17.55%1D
USD
Burnr (BURNR) Live Pris Diagram
Burnr Pris idag

Livepriset för Burnr (BURNR) idag är $ 0.00001567, med en förändring på 17.55% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BURNR till USD är$ 0.00001567 per BURNR.

Burnr rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- BURNR. Under de senaste 24 timmarna handlades BURNR mellan $ 0.00001459 (lägsta) och $ 0.00010679 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BURNR med -5.15% under den senaste timmen och -68.59% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 1.24M.

Burnr (BURNR) Marknadsinformation

$ 1.24M
$ 1.24M

$ 15.67K
$ 15.67K

1,000,000,000
1,000,000,000

BSC

Det aktuella börsvärdet för Burnr är --, med en 24h-handelsvolym på $ 1.24M. Det cirkulerande utbudet av BURNR är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 15.67K.

Burnr Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00001459
$ 0.00001459
lägsta under 24-timmar
$ 0.00010679
$ 0.00010679
högsta under 24-timmar

$ 0.00001459
$ 0.00001459

$ 0.00010679
$ 0.00010679

-5.15%

-17.54%

-68.59%

-68.59%

Burnr (BURNR) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Burnr idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.0000033589-17.54%
30 dagar$ +0.00000597+61.54%
60 dagar$ -0.00098433-98.44%
90 dagar$ -0.00098433-98.44%
Burnr Prisförändring idag

Idag registrerade BURNR en förändring med $ -0.0000033589 (-17.54%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Burnr 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.00000597 (+61.54%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Burnr 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades BURNR med $ -0.00098433(-98.44%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Burnr 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.00098433 (-98.44%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Burnr (BURNR)?

Kolla in sidan Burnr Prishistorik nu.

AI-analys för Burnr

AI-drivna insikter som analyserar Burnr senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Burnrs priser?

BURNR token prices are influenced by several key factors:

Supply and Demand: Token scarcity through burning mechanisms and trading volume directly impact price movements.

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence affect BURNR valuations.

Utility and Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform integration drive demand.

Tokenomics: Burn rate, staking rewards, and distribution model influence long-term value.

Trading Volume: Higher liquidity typically leads to more stable pricing and reduced volatility.

Varför vill folk veta Burnrs pris idag?

People want to know Burnr (BURNR) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders time their entries and exits effectively in the volatile crypto market.

Prisförutsägelse för Burnr

Burnr (BURNR) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för BURNR $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Burnr (BURNR) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Burnr potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Burnr kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för BURNR prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Burnr Price Prediction.

Om Burnr

BURNR is a cryptocurrency that operates on a deflationary model, designed to reduce its total supply over time through a mechanism known as "burning". This process involves the automatic removal or destruction of a portion of BURNR tokens during each transaction, which effectively decreases the circulating supply and aims to increase scarcity. The primary purpose of BURNR is to serve as a medium of exchange within its native ecosystem, with its deflationary nature encouraging holding and discouraging overspending. Its unique supply model distinguishes it from traditional inflationary cryptocurrencies, making it an interesting case study in alternative monetary policies within the digital asset space.

Hur man köper och investerar Burnr

Är du redo att komma igång med Burnr? Att köpa BURNR går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Burnr. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Burnr (BURNR) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Burnr krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Burnr (BURNR) Guide

Vad kan du göra med Burnr

Genom att äga Burnr kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Burnr (BURNR) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
Producent
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
Producent
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Burnr (BURNR)

Burnr gives you absolute control over what you share; encrypted messages and files that vanish after a single view. No tacking. No traces. Just pure privacy.

Burnr Resurs

För en mer djupgående förståelse av Burnr kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Burnr webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Burnr

Hur mycket kommer 1 Burnr att vara värd år 2030?
Om Burnr skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Burnr-priser och förväntad avkastning.
Utforska mer om Burnr

BURNR USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på BURNR med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av BURNR med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla Burnr (BURNR) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se Burnr-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
BURNR/USDT
$0.00001578
$0.00001578
-17.54%
0.00% (USDT)

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.2922

$0.2147

$0.0021974

$0.000010253

$0.00003083

$0.000000001828

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för BURNR-till-USD

Belopp

BURNR
BURNR
USD
USD

1 BURNR = 0.00001567 USD