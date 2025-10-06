Burnr Pris idag

Livepriset för Burnr (BURNR) idag är $ 0.00001567, med en förändring på 17.55% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BURNR till USD är$ 0.00001567 per BURNR.

Burnr rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- BURNR. Under de senaste 24 timmarna handlades BURNR mellan $ 0.00001459 (lägsta) och $ 0.00010679 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BURNR med -5.15% under den senaste timmen och -68.59% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 1.24M.

Burnr (BURNR) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Marknadsvärde efter full utspädning $ 15.67K$ 15.67K $ 15.67K Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blockkedja BSC

