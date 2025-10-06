Livepriset för Openverse Network idag är 7.204 USD.BTG börsvärdet är 13,687,600 USD. Följ prisuppdateringar för BTG till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Openverse Network idag är 7.204 USD.BTG börsvärdet är 13,687,600 USD. Följ prisuppdateringar för BTG till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Openverse Network (BTG) idag är $ 7.204, med en förändring på 1.40% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BTG till USD är$ 7.204 per BTG.
Openverse Network rankas för närvarande nr.948 enligt marknadsvärde på $ 13.69M, med ett cirkulerande utbud på 1.90M BTG. Under de senaste 24 timmarna handlades BTG mellan $ 7.002 (lägsta) och $ 8.056 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 18.80127296990911, medan det lägsta priset någonsin var $ 3.477213386513058.
I kortsiktigt resultat, rörde sig BTG med +0.53% under den senaste timmen och -24.34% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 61.96K.
Openverse Network (BTG) Marknadsinformation
No.948
$ 13.69M
$ 61.96K
$ 144.08M
1.90M
20,000,000
20,000,000
9.50%
BSC
Det aktuella börsvärdet för Openverse Network är $ 13.69M, med en 24h-handelsvolym på $ 61.96K. Det cirkulerande utbudet av BTG är 1.90M, med ett totalt utbud på 20000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 144.08M.
Openverse Network Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 7.002
lägsta under 24-timmar
$ 8.056
högsta under 24-timmar
$ 7.002
$ 8.056
$ 18.80127296990911
$ 3.477213386513058
+0.53%
-1.40%
-24.34%
-24.34%
Spåra prisändringar för Openverse Network idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.10229
-1.40%
30 dagar
$ +1.069
+17.42%
60 dagar
$ +5.704
+380.26%
90 dagar
$ +5.704
+380.26%
Openverse Network Prisförändring idag
Idag registrerade BTG en förändring med $ -0.10229 (-1.40%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Openverse Network 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +1.069 (+17.42%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Openverse Network 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades BTG med $ +5.704(+380.26%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Openverse Network 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +5.704 (+380.26%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Openverse Network (BTG)?
AI-drivna insikter som analyserar Openverse Network senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Openverse Networks priser?
BTG (Bitcoin Gold) prices are influenced by several key factors:
Market sentiment and overall cryptocurrency trends significantly impact BTG value. Bitcoin's price movements often correlate with BTG due to shared branding.
Mining difficulty and hash rate changes affect supply dynamics. BTG uses GPU-friendly mining, making it accessible to more miners.
Competition from other GPU-mineable coins impacts miner interest and network security.
These factors combine to create BTG's price movements in the volatile cryptocurrency market.
Varför vill folk veta Openverse Networks pris idag?
People want to know BTG price today for several reasons: making informed trading decisions, portfolio management, market timing for buying or selling, tracking investment performance, and staying updated on market trends. Real-time price data helps investors assess volatility, identify opportunities, and manage risk in their cryptocurrency holdings.
Prisförutsägelse för Openverse Network
Openverse Network (BTG) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för BTG $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Openverse Network (BTG) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Openverse Network potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Openverse Network kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för BTG prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Openverse Network Price Prediction.
Om Openverse Network
Bitcoin Gold (BTG) is a decentralized digital asset that was created through a hard fork of the original Bitcoin blockchain in October 2017. The primary purpose of BTG is to democratize the mining process by implementing a new proof-of-work algorithm, Equihash, which allows for more widespread participation and decentralization. This change makes mining more accessible to the general public by reducing the advantage of specialized hardware. Bitcoin Gold maintains the 21 million coin supply cap of the original Bitcoin and follows the same issuance model, with block rewards halving approximately every four years. It is commonly used for peer-to-peer transactions within its own ecosystem.
Hur man köper och investerar Openverse Network
Är du redo att komma igång med Openverse Network? Att köpa BTG går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Openverse Network. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Openverse Network (BTG) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 1.90M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Openverse Network krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Openverse Network
Genom att äga Openverse Network kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Openverse Network (BTG) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Openverse Network is a Layer 0 hub network based on blockchain technology. Building upon existing blockchain frameworks, it introduces the concept of a “fully open protocol-based cross-chain” system. It aims to “make the transfer of value (tokens/NFTs/messages) between different blockchains and the traditional Internet as simple as sending an email. ”
Openverse Network Resurs
För en mer djupgående förståelse av Openverse Network kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Folk frågar också: Andra frågor om Openverse Network
Hur mycket kommer 1 Openverse Network att vara värd år 2030?
Om Openverse Network skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Openverse Network-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Openverse Network idag?
Priset för Openverse Network är idag $ 7.204. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Openverse Network fortfarande en bra investering?
Openverse Network förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i BTG, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Openverse Network?
Openverse Network till ett värde av $ 61.96K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Openverse Network?
Livepriset för BTG uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Openverse Network i den valuta du föredrar, besök BTG Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Openverse Network?
Priset på BTG påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för BTG på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret BTG/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Openverse Networks kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Openverse Network-priset att stiga i år?
Openverse Network priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Openverse Network (BTG) för en mer djupgående analys.
