Openverse Network Pris idag

Livepriset för Openverse Network (BTG) idag är $ 7.204, med en förändring på 1.40% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BTG till USD är$ 7.204 per BTG.

Openverse Network rankas för närvarande nr.948 enligt marknadsvärde på $ 13.69M, med ett cirkulerande utbud på 1.90M BTG. Under de senaste 24 timmarna handlades BTG mellan $ 7.002 (lägsta) och $ 8.056 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 18.80127296990911, medan det lägsta priset någonsin var $ 3.477213386513058.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BTG med +0.53% under den senaste timmen och -24.34% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 61.96K.

Openverse Network (BTG) Marknadsinformation

Rank No.948 Marknadsvärde $ 13.69M$ 13.69M $ 13.69M Volym (24H) $ 61.96K$ 61.96K $ 61.96K Marknadsvärde efter full utspädning $ 144.08M$ 144.08M $ 144.08M Cirkulationsutbud 1.90M 1.90M 1.90M Maxutbud 20,000,000 20,000,000 20,000,000 Totalt utbud 20,000,000 20,000,000 20,000,000 Cirkulationshastighet 9.50% Offentlig blockkedja BSC

