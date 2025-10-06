BörsDEX+
Livepriset för Openverse Network idag är 7.204 USD.BTG börsvärdet är 13,687,600 USD. Följ prisuppdateringar för BTG till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

$7.204
$7.204
-1.40%1D
Openverse Network (BTG) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:10:10 (UTC+8)

Openverse Network Pris idag

Livepriset för Openverse Network (BTG) idag är $ 7.204, med en förändring på 1.40% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BTG till USD är$ 7.204 per BTG.

Openverse Network rankas för närvarande nr.948 enligt marknadsvärde på $ 13.69M, med ett cirkulerande utbud på 1.90M BTG. Under de senaste 24 timmarna handlades BTG mellan $ 7.002 (lägsta) och $ 8.056 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 18.80127296990911, medan det lägsta priset någonsin var $ 3.477213386513058.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BTG med +0.53% under den senaste timmen och -24.34% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 61.96K.

Openverse Network (BTG) Marknadsinformation

No.948

$ 13.69M
$ 13.69M

$ 61.96K
$ 61.96K

$ 144.08M
$ 144.08M

1.90M
1.90M

20,000,000
20,000,000

20,000,000
20,000,000

9.50%

BSC

Det aktuella börsvärdet för Openverse Network är $ 13.69M, med en 24h-handelsvolym på $ 61.96K. Det cirkulerande utbudet av BTG är 1.90M, med ett totalt utbud på 20000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 144.08M.

Openverse Network Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 7.002
$ 7.002
lägsta under 24-timmar
$ 8.056
$ 8.056
högsta under 24-timmar

$ 7.002
$ 7.002

$ 8.056
$ 8.056

$ 18.80127296990911
$ 18.80127296990911

$ 3.477213386513058
$ 3.477213386513058

+0.53%

-1.40%

-24.34%

-24.34%

Openverse Network (BTG) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Openverse Network idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.10229-1.40%
30 dagar$ +1.069+17.42%
60 dagar$ +5.704+380.26%
90 dagar$ +5.704+380.26%
Openverse Network Prisförändring idag

Idag registrerade BTG en förändring med $ -0.10229 (-1.40%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Openverse Network 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +1.069 (+17.42%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Openverse Network 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades BTG med $ +5.704(+380.26%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Openverse Network 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +5.704 (+380.26%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Openverse Network (BTG)?

Kolla in sidan Openverse Network Prishistorik nu.

AI-analys för Openverse Network

AI-drivna insikter som analyserar Openverse Network senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Openverse Networks priser?

BTG (Bitcoin Gold) prices are influenced by several key factors:

Market sentiment and overall cryptocurrency trends significantly impact BTG value. Bitcoin's price movements often correlate with BTG due to shared branding.

Mining difficulty and hash rate changes affect supply dynamics. BTG uses GPU-friendly mining, making it accessible to more miners.

Exchange listings and delisting announcements create price volatility. Limited exchange availability restricts liquidity.

Development updates, security improvements, and network upgrades influence investor confidence.

Regulatory news and government policies toward cryptocurrencies affect all altcoins including BTG.

Trading volume and liquidity levels determine price stability. Lower volume increases volatility.

Competition from other GPU-mineable coins impacts miner interest and network security.

These factors combine to create BTG's price movements in the volatile cryptocurrency market.

Varför vill folk veta Openverse Networks pris idag?

People want to know BTG price today for several reasons: making informed trading decisions, portfolio management, market timing for buying or selling, tracking investment performance, and staying updated on market trends. Real-time price data helps investors assess volatility, identify opportunities, and manage risk in their cryptocurrency holdings.

Prisförutsägelse för Openverse Network

Openverse Network (BTG) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för BTG $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Openverse Network (BTG) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Openverse Network potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Openverse Network kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för BTG prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Openverse Network Price Prediction.

Om Openverse Network

Bitcoin Gold (BTG) is a decentralized digital asset that was created through a hard fork of the original Bitcoin blockchain in October 2017. The primary purpose of BTG is to democratize the mining process by implementing a new proof-of-work algorithm, Equihash, which allows for more widespread participation and decentralization. This change makes mining more accessible to the general public by reducing the advantage of specialized hardware. Bitcoin Gold maintains the 21 million coin supply cap of the original Bitcoin and follows the same issuance model, with block rewards halving approximately every four years. It is commonly used for peer-to-peer transactions within its own ecosystem.

Hur man köper och investerar Openverse Network

Är du redo att komma igång med Openverse Network? Att köpa BTG går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Openverse Network. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Openverse Network (BTG) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 1.90M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Openverse Network krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad är Openverse Network (BTG)

Openverse Network is a Layer 0 hub network based on blockchain technology. Building upon existing blockchain frameworks, it introduces the concept of a “fully open protocol-based cross-chain” system. It aims to “make the transfer of value (tokens/NFTs/messages) between different blockchains and the traditional Internet as simple as sending an email. ”

Openverse Network Resurs

För en mer djupgående förståelse av Openverse Network kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Openverse Network webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Openverse Network

Hur mycket kommer 1 Openverse Network att vara värd år 2030?
Om Openverse Network skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Openverse Network-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:10:10 (UTC+8)

Openverse Network (BTG) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

$7.204
Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

