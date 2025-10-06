Livepriset för Baby Shark Universe idag är 0.22305 USD.BSU börsvärdet är 37,472,400 USD. Följ prisuppdateringar för BSU till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Baby Shark Universe idag är 0.22305 USD.BSU börsvärdet är 37,472,400 USD. Följ prisuppdateringar för BSU till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Baby Shark Universe (BSU) idag är $ 0.22305, med en förändring på 3.60% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BSU till USD är$ 0.22305 per BSU.
Baby Shark Universe rankas för närvarande nr.597 enligt marknadsvärde på $ 37.47M, med ett cirkulerande utbud på 168.00M BSU. Under de senaste 24 timmarna handlades BSU mellan $ 0.21435 (lägsta) och $ 0.24509 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.37631193723515616, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.05070113905338495.
I kortsiktigt resultat, rörde sig BSU med -1.31% under den senaste timmen och +11.75% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 320.34K.
Baby Shark Universe (BSU) Marknadsinformation
No.597
$ 37.47M
$ 37.47M$ 37.47M
$ 320.34K
$ 320.34K$ 320.34K
$ 189.59M
$ 189.59M$ 189.59M
168.00M
168.00M 168.00M
850,000,000
850,000,000 850,000,000
850,000,000
850,000,000 850,000,000
19.76%
BSC
Det aktuella börsvärdet för Baby Shark Universe är $ 37.47M, med en 24h-handelsvolym på $ 320.34K. Det cirkulerande utbudet av BSU är 168.00M, med ett totalt utbud på 850000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 189.59M.
Baby Shark Universe Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.21435
$ 0.21435$ 0.21435
lägsta under 24-timmar
$ 0.24509
$ 0.24509$ 0.24509
högsta under 24-timmar
$ 0.21435
$ 0.21435$ 0.21435
$ 0.24509
$ 0.24509$ 0.24509
$ 0.37631193723515616
$ 0.37631193723515616$ 0.37631193723515616
$ 0.05070113905338495
$ 0.05070113905338495$ 0.05070113905338495
-1.31%
+3.60%
+11.75%
+11.75%
Baby Shark Universe (BSU) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Baby Shark Universe idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.0077511
+3.60%
30 dagar
$ +0.00017
+0.07%
60 dagar
$ +0.11702
+110.36%
90 dagar
$ +0.13801
+162.28%
Baby Shark Universe Prisförändring idag
Idag registrerade BSU en förändring med $ +0.0077511 (+3.60%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Baby Shark Universe 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.00017 (+0.07%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Baby Shark Universe 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades BSU med $ +0.11702(+110.36%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Baby Shark Universe 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.13801 (+162.28%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Baby Shark Universe (BSU)?
AI-drivna insikter som analyserar Baby Shark Universe senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Baby Shark Universes priser?
Baby Shark Universe (BSU) token prices are influenced by several key factors:
Partnership Announcements: Collaborations with entertainment companies or blockchain platforms can drive price movements.
Community Engagement: Active user base and social media presence influence demand.
Regulatory Environment: Cryptocurrency regulations and compliance requirements impact investor confidence.
Technical Development: Platform updates, new features, and roadmap progress affect long-term value perception.
Trading Volume: Liquidity and exchange listings determine price stability and accessibility.
Seasonal Trends: Entertainment industry cycles and holiday seasons may affect demand for Baby Shark content and related tokens.
Competition: Other entertainment-focused cryptocurrencies and gaming tokens influence BSU's market position.
Like all cryptocurrencies, BSU prices remain highly volatile and speculative, driven by both fundamental factors and market psychology.
Varför vill folk veta Baby Shark Universes pris idag?
People want to know Baby Shark Universe (BSU) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing profit/loss potential, and staying updated on market volatility. Active traders need real-time pricing data.
Prisförutsägelse för Baby Shark Universe
Baby Shark Universe (BSU) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för BSU $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Baby Shark Universe (BSU) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Baby Shark Universe potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Baby Shark Universe kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för BSU prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Baby Shark Universe Price Prediction.
Om Baby Shark Universe
BitShares University (BSU) is a crypto asset that operates on the BitShares blockchain, a decentralized platform designed for trading assets in a transparent and secure environment. BSU is primarily used within the BitShares University ecosystem, which aims to educate individuals about blockchain technology and its various applications. The platform utilizes a Delegated Proof-of-Stake (DPoS) consensus mechanism, which is known for its efficiency and scalability. BSU tokens are used to incentivize learning and participation within the platform, serving as a reward for completing courses and participating in community activities. The supply model of BSU is not fixed, with new tokens being issued as rewards for active participation in the ecosystem.
BitShares University (BSU) is a crypto asset that operates on the BitShares blockchain, a decentralized platform designed for trading assets in a transparent and secure environment. BSU is primarily used within the BitShares University ecosystem, which aims to educate individuals about blockchain technology and its various applications. The platform utilizes a Delegated Proof-of-Stake (DPoS) consensus mechanism, which is known for its efficiency and scalability. BSU tokens are used to incentivize learning and participation within the platform, serving as a reward for completing courses and participating in community activities. The supply model of BSU is not fixed, with new tokens being issued as rewards for active participation in the ecosystem.
Hur man köper och investerar Baby Shark Universe
Är du redo att komma igång med Baby Shark Universe? Att köpa BSU går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Baby Shark Universe. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Baby Shark Universe (BSU) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 168.00M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Baby Shark Universe krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Baby Shark Universe
Genom att äga Baby Shark Universe kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Baby Shark Universe (BSU) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Baby Shark Universe (BSU) is a hybrid entertainment and digital asset platform that leverages the globally recognized Baby Shark intellectual property (IP) to bridge Web2 users and the Web3 ecosystem. The project aims to naturally onboard its vast existing fan base into the Web3 space, building a sustainable economic model through diverse digital experiences, including games, NFTs, and the metaverse.
Baby Shark Universe (BSU) is a hybrid entertainment and digital asset platform that leverages the globally recognized Baby Shark intellectual property (IP) to bridge Web2 users and the Web3 ecosystem. The project aims to naturally onboard its vast existing fan base into the Web3 space, building a sustainable economic model through diverse digital experiences, including games, NFTs, and the metaverse.
Baby Shark Universe Resurs
För en mer djupgående förståelse av Baby Shark Universe kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Folk frågar också: Andra frågor om Baby Shark Universe
Hur mycket kommer 1 Baby Shark Universe att vara värd år 2030?
Om Baby Shark Universe skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Baby Shark Universe-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Baby Shark Universe idag?
Priset för Baby Shark Universe är idag $ 0.22305. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Baby Shark Universe fortfarande en bra investering?
Baby Shark Universe förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i BSU, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Baby Shark Universe?
Baby Shark Universe till ett värde av $ 320.34K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Baby Shark Universe?
Livepriset för BSU uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Baby Shark Universe i den valuta du föredrar, besök BSU Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Baby Shark Universe?
Priset på BSU påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,362.05
+0.63%
ETH
3,407.43
+0.91%
SOL
158.03
+0.86%
UCN
1,496.85
-0.01%
ZEC
593.24
+15.72%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för BSU på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret BSU/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Baby Shark Universes kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Baby Shark Universe-priset att stiga i år?
Baby Shark Universe priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Baby Shark Universe (BSU) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:10:03 (UTC+8)
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.