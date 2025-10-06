BörsDEX+
Livepriset för Baby Shark Universe idag är 0.22305 USD.BSU börsvärdet är 37,472,400 USD. Följ prisuppdateringar för BSU till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Baby Shark Universe idag är 0.22305 USD.BSU börsvärdet är 37,472,400 USD. Följ prisuppdateringar för BSU till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

$0.22306
+3.60%1D
Baby Shark Universe (BSU) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:10:03 (UTC+8)

Baby Shark Universe Pris idag

Livepriset för Baby Shark Universe (BSU) idag är $ 0.22305, med en förändring på 3.60% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BSU till USD är$ 0.22305 per BSU.

Baby Shark Universe rankas för närvarande nr.597 enligt marknadsvärde på $ 37.47M, med ett cirkulerande utbud på 168.00M BSU. Under de senaste 24 timmarna handlades BSU mellan $ 0.21435 (lägsta) och $ 0.24509 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.37631193723515616, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.05070113905338495.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BSU med -1.31% under den senaste timmen och +11.75% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 320.34K.

Baby Shark Universe (BSU) Marknadsinformation

No.597

$ 37.47M
$ 320.34K
$ 189.59M
168.00M
850,000,000
850,000,000
19.76%

BSC

Det aktuella börsvärdet för Baby Shark Universe är $ 37.47M, med en 24h-handelsvolym på $ 320.34K. Det cirkulerande utbudet av BSU är 168.00M, med ett totalt utbud på 850000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 189.59M.

Baby Shark Universe Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.21435
lägsta under 24-timmar
$ 0.24509
högsta under 24-timmar

$ 0.21435
$ 0.24509
$ 0.37631193723515616
$ 0.05070113905338495
-1.31%

+3.60%

+11.75%

+11.75%

Baby Shark Universe (BSU) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Baby Shark Universe idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.0077511+3.60%
30 dagar$ +0.00017+0.07%
60 dagar$ +0.11702+110.36%
90 dagar$ +0.13801+162.28%
Baby Shark Universe Prisförändring idag

Idag registrerade BSU en förändring med $ +0.0077511 (+3.60%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Baby Shark Universe 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.00017 (+0.07%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Baby Shark Universe 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades BSU med $ +0.11702(+110.36%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Baby Shark Universe 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.13801 (+162.28%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Baby Shark Universe (BSU)?

Kolla in sidan Baby Shark Universe Prishistorik nu.

AI-analys för Baby Shark Universe

AI-drivna insikter som analyserar Baby Shark Universe senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Baby Shark Universes priser?

Baby Shark Universe (BSU) token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall cryptocurrency market trends and investor confidence significantly impact BSU pricing.

Utility & Adoption: The token's use cases within the Baby Shark ecosystem, including gaming, NFTs, and entertainment content access.

Supply Mechanics: Token distribution, burning mechanisms, and circulation supply affect price dynamics.

Partnership Announcements: Collaborations with entertainment companies or blockchain platforms can drive price movements.

Community Engagement: Active user base and social media presence influence demand.

Regulatory Environment: Cryptocurrency regulations and compliance requirements impact investor confidence.

Technical Development: Platform updates, new features, and roadmap progress affect long-term value perception.

Trading Volume: Liquidity and exchange listings determine price stability and accessibility.

Seasonal Trends: Entertainment industry cycles and holiday seasons may affect demand for Baby Shark content and related tokens.

Competition: Other entertainment-focused cryptocurrencies and gaming tokens influence BSU's market position.

Like all cryptocurrencies, BSU prices remain highly volatile and speculative, driven by both fundamental factors and market psychology.

Varför vill folk veta Baby Shark Universes pris idag?

People want to know Baby Shark Universe (BSU) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing profit/loss potential, and staying updated on market volatility. Active traders need real-time pricing data.

Prisförutsägelse för Baby Shark Universe

Baby Shark Universe (BSU) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för BSU $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Baby Shark Universe (BSU) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Baby Shark Universe potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Baby Shark Universe kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för BSU prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Baby Shark Universe Price Prediction.

Om Baby Shark Universe

BitShares University (BSU) is a crypto asset that operates on the BitShares blockchain, a decentralized platform designed for trading assets in a transparent and secure environment. BSU is primarily used within the BitShares University ecosystem, which aims to educate individuals about blockchain technology and its various applications. The platform utilizes a Delegated Proof-of-Stake (DPoS) consensus mechanism, which is known for its efficiency and scalability. BSU tokens are used to incentivize learning and participation within the platform, serving as a reward for completing courses and participating in community activities. The supply model of BSU is not fixed, with new tokens being issued as rewards for active participation in the ecosystem.

Hur man köper och investerar Baby Shark Universe

Är du redo att komma igång med Baby Shark Universe? Att köpa BSU går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Baby Shark Universe. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Baby Shark Universe (BSU) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 168.00M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Baby Shark Universe krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Baby Shark Universe

Genom att äga Baby Shark Universe kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Baby Shark Universe (BSU) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Baby Shark Universe (BSU)

Baby Shark Universe (BSU) is a hybrid entertainment and digital asset platform that leverages the globally recognized Baby Shark intellectual property (IP) to bridge Web2 users and the Web3 ecosystem. The project aims to naturally onboard its vast existing fan base into the Web3 space, building a sustainable economic model through diverse digital experiences, including games, NFTs, and the metaverse.

Baby Shark Universe Resurs

För en mer djupgående förståelse av Baby Shark Universe kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Baby Shark Universe webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Baby Shark Universe

Hur mycket kommer 1 Baby Shark Universe att vara värd år 2030?
Om Baby Shark Universe skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Baby Shark Universe-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:10:03 (UTC+8)

Baby Shark Universe (BSU) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om Baby Shark Universe

$0.22306
