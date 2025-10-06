Baby Shark Universe Pris idag

Livepriset för Baby Shark Universe (BSU) idag är $ 0.22305, med en förändring på 3.60% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BSU till USD är$ 0.22305 per BSU.

Baby Shark Universe rankas för närvarande nr.597 enligt marknadsvärde på $ 37.47M, med ett cirkulerande utbud på 168.00M BSU. Under de senaste 24 timmarna handlades BSU mellan $ 0.21435 (lägsta) och $ 0.24509 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.37631193723515616, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.05070113905338495.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BSU med -1.31% under den senaste timmen och +11.75% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 320.34K.

Baby Shark Universe (BSU) Marknadsinformation

Rank No.597 Marknadsvärde $ 37.47M$ 37.47M $ 37.47M Volym (24H) $ 320.34K$ 320.34K $ 320.34K Marknadsvärde efter full utspädning $ 189.59M$ 189.59M $ 189.59M Cirkulationsutbud 168.00M 168.00M 168.00M Maxutbud 850,000,000 850,000,000 850,000,000 Totalt utbud 850,000,000 850,000,000 850,000,000 Cirkulationshastighet 19.76% Offentlig blockkedja BSC

