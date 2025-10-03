Blocksport (BSPT) Tokenomics

Blocksport (BSPT) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Blocksport(BSPT), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Blocksport (BSPT) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Blocksport(BSPT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 0.00
$ 0.00
Totalt utbud:
$ 1.00B
$ 1.00B
Cirkulerande utbud
$ 0.00
$ 0.00
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 200.00K
$ 200.00K
Högsta någonsin:
$ 0.23
$ 0.23
Lägsta någonsin:
$ 0.000029564578177158
$ 0.000029564578177158
Aktuellt pris:
$ 0.0002
$ 0.0002

Blocksport (BSPT) Information

Blocksport to launch a NFT platform to bring clubs, fans and sponsors closer together. The state-of-the-art NFT platform provides features like NFT and fan token issuance, auction, bidding as well as NFT mining. Blocksport aims to build a sports ecology for Sports enthusiasts that integrates games, sports NFTs, and fan community management. NFTs Blocksport launches the unique NFTs of sports assets such as Collectible Cards, Memorabilia, Video, Picture, Merchandise, Skins, which can be permanently collected by fans. Fan Token Offering Blocksport cooperates with world-renowned clubs to issue fan tokens for these cooperative clubs. Fans holding fan tokens can participate and influence club-related important decision. Staking The Blocksport NFT platform integrates BSPT, star card NFT and fan tokens into DeFi games, and enhances fans interaction through the «play and earn» mode.

Officiell webbplats:
https://blocksport.io/
Whitepaper:
https://blocksport.io/wp-content/uploads/2021/07/Blocksport-NFT-Whitepaper-20210720.pdf
Blockkedjeutforskare:
https://etherscan.io/token/0xa350da05405cc204e551c4eed19c3039646528d5

Blocksport (BSPT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Blocksport (BSPT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet BSPT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många BSPT-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår BSPT:s tokenomics, utforska BSPT-tokens pris i realtid!

Hur man köper BSPT

Är du intresserad av att lägga till Blocksport(BSPT) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa BSPT, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

Blocksport (BSPT) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för BSPT hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för BSPT

Vill du veta vart BSPT kan vara på väg? På BSPT sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

