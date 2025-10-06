Livepriset för Bridgent idag är 0.00004241 USD.BRIDGENT börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för BRIDGENT till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Bridgent idag är 0.00004241 USD.BRIDGENT börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för BRIDGENT till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Bridgent (BRIDGENT) idag är $ 0.00004241, med en förändring på 13.40% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BRIDGENT till USD är$ 0.00004241 per BRIDGENT.
Bridgent rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- BRIDGENT. Under de senaste 24 timmarna handlades BRIDGENT mellan $ 0.00003439 (lägsta) och $ 0.00004268 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig BRIDGENT med +5.07% under den senaste timmen och +47.20% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 104.84K.
Bridgent (BRIDGENT) Marknadsinformation
MATIC
Det aktuella börsvärdet för Bridgent är --, med en 24h-handelsvolym på $ 104.84K. Det cirkulerande utbudet av BRIDGENT är --, med ett totalt utbud på 9999999999. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 424.10K.
Bridgent Prishistorik USD
+5.07%
+13.40%
+47.20%
+47.20%
Bridgent (BRIDGENT) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Bridgent idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.0000049984
+13.40%
30 dagar
$ -0.00016459
-79.52%
60 dagar
$ -0.06445759
-99.94%
90 dagar
$ -0.02495759
-99.84%
Bridgent Prisförändring idag
Idag registrerade BRIDGENT en förändring med $ +0.0000049984 (+13.40%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Bridgent 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.00016459 (-79.52%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Bridgent 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades BRIDGENT med $ -0.06445759(-99.94%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Bridgent 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.02495759 (-99.84%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Bridgent (BRIDGENT)?
AI-drivna insikter som analyserar Bridgent senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Bridgents priser?
Several key factors influence Bridgent (BRIDGENT) prices:
Market sentiment and investor confidence drive demand. Trading volume and liquidity affect price stability. Broader cryptocurrency market trends impact BRIDGENT alongside other altcoins. Project development updates, partnerships, and technological improvements can boost value. Regulatory news and compliance affect investor sentiment. Supply and demand dynamics, including token burns or releases, influence scarcity and price movements.
Varför vill folk veta Bridgents pris idag?
People want to know Bridgent (BRIDGENT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Real-time price data helps investors assess profitability, manage risk, and capitalize on volatility opportunities in the cryptocurrency market.
Prisförutsägelse för Bridgent
Bridgent (BRIDGENT) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för BRIDGENT $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Bridgent (BRIDGENT) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Bridgent potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Bridgent kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för BRIDGENT prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Bridgent Price Prediction.
Om Bridgent
BRIDGENT is a digital cryptocurrency that operates on a decentralized network. It is designed to facilitate seamless transactions across different blockchains, thereby promoting interoperability among various crypto assets. The general purpose of BRIDGENT is to bridge the gap between distinct blockchain networks, allowing for the smooth transfer of digital assets from one blockchain to another. It employs a unique consensus mechanism to validate transactions and maintain the integrity of its network. While the specifics of its supply and issuance model are not widely known, BRIDGENT's primary use case is in the realm of cross-chain transactions and blockchain interoperability, providing a critical solution to the challenge of siloed blockchain networks.
Hur man köper och investerar Bridgent
Vad kan du göra med Bridgent
Bridgent is a cross-chain coordination and execution engine that enables assets, smart contracts, and data to flow seamlessly between multiple blockchains. Its main roles include: Providing secure and efficient cross-chain communication; Enforcing compliance with an execution filter layer; Offering a unified API to reduce development complexity; Supporting real-time state synchronization across chains.
Bridgent Resurs
För en mer djupgående förståelse av Bridgent kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 Bridgent att vara värd år 2030?
Om Bridgent skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Bridgent-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Bridgent idag?
Priset för Bridgent är idag $ 0.00004241. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Bridgent fortfarande en bra investering?
Bridgent förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i BRIDGENT, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Bridgent?
Bridgent till ett värde av $ 104.84K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Bridgent?
Livepriset för BRIDGENT uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Bridgent i den valuta du föredrar, besök BRIDGENT Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Bridgent?
Priset på BRIDGENT påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,300.01
+0.57%
ETH
3,401.98
+0.75%
SOL
157.74
+0.67%
UCN
1,496.87
0.00%
ZEC
613.21
+19.61%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för BRIDGENT på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret BRIDGENT/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Bridgents kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Bridgent-priset att stiga i år?
Bridgent priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Bridgent (BRIDGENT) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:36:53 (UTC+8)
Bridgent (BRIDGENT) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
