Bridgent Pris idag

Livepriset för Bridgent (BRIDGENT) idag är $ 0.00004241, med en förändring på 13.40% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BRIDGENT till USD är$ 0.00004241 per BRIDGENT.

Bridgent rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- BRIDGENT. Under de senaste 24 timmarna handlades BRIDGENT mellan $ 0.00003439 (lägsta) och $ 0.00004268 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BRIDGENT med +5.07% under den senaste timmen och +47.20% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 104.84K.

Bridgent (BRIDGENT) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 104.84K$ 104.84K $ 104.84K Marknadsvärde efter full utspädning $ 424.10K$ 424.10K $ 424.10K Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 9,999,999,999 9,999,999,999 9,999,999,999 Offentlig blockkedja MATIC

Det aktuella börsvärdet för Bridgent är --, med en 24h-handelsvolym på $ 104.84K. Det cirkulerande utbudet av BRIDGENT är --, med ett totalt utbud på 9999999999. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 424.10K.