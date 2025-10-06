Hyperbot Pris idag

Livepriset för Hyperbot (BOT) idag är $ 0.02038, med en förändring på 1.24% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BOT till USD är$ 0.02038 per BOT.

Hyperbot rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- BOT. Under de senaste 24 timmarna handlades BOT mellan $ 0.01966 (lägsta) och $ 0.026 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BOT med -0.74% under den senaste timmen och -12.24% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 70.17K.

Hyperbot (BOT) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 70.17K$ 70.17K $ 70.17K Marknadsvärde efter full utspädning $ 20.38M$ 20.38M $ 20.38M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blockkedja BSC

Det aktuella börsvärdet för Hyperbot är --, med en 24h-handelsvolym på $ 70.17K. Det cirkulerande utbudet av BOT är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 20.38M.