Livepriset för Hyperbot idag är 0.02038 USD.BOT börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för BOT till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Hyperbot Logotyp

Hyperbot-kurs(BOT)

1 BOT-till-USD pris i realtid:

$0.02038
$0.02038
+1.24%1D
USD
Hyperbot (BOT) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:09:34 (UTC+8)

Hyperbot Pris idag

Livepriset för Hyperbot (BOT) idag är $ 0.02038, med en förändring på 1.24% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BOT till USD är$ 0.02038 per BOT.

Hyperbot rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- BOT. Under de senaste 24 timmarna handlades BOT mellan $ 0.01966 (lägsta) och $ 0.026 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BOT med -0.74% under den senaste timmen och -12.24% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 70.17K.

Hyperbot (BOT) Marknadsinformation

--
----

$ 70.17K
$ 70.17K

$ 20.38M
$ 20.38M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000

BSC

Det aktuella börsvärdet för Hyperbot är --, med en 24h-handelsvolym på $ 70.17K. Det cirkulerande utbudet av BOT är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 20.38M.

Hyperbot Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.01966
$ 0.01966
lägsta under 24-timmar
$ 0.026
$ 0.026
högsta under 24-timmar

$ 0.01966
$ 0.01966

$ 0.026
$ 0.026

--
----

--
----

-0.74%

+1.24%

-12.24%

-12.24%

Hyperbot (BOT) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Hyperbot idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.0002496+1.24%
30 dagar$ -0.07097-77.70%
60 dagar$ -0.03465-62.97%
90 dagar$ -0.00462-18.48%
Hyperbot Prisförändring idag

Idag registrerade BOT en förändring med $ +0.0002496 (+1.24%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Hyperbot 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.07097 (-77.70%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Hyperbot 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades BOT med $ -0.03465(-62.97%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Hyperbot 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.00462 (-18.48%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Hyperbot (BOT)?

Kolla in sidan Hyperbot Prishistorik nu.

AI-analys för Hyperbot

AI-drivna insikter som analyserar Hyperbot senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Hyperbots priser?

Several key factors influence Hyperbot (BOT) token prices:

Market Demand: User adoption of Hyperbot's AI trading services directly affects token demand and pricing.

Utility & Features: The token's practical use cases within the Hyperbot ecosystem, including trading fees, staking rewards, and governance rights.

Trading Volume: Higher trading activity typically correlates with price volatility and market interest.

Market Sentiment: Overall cryptocurrency market trends and investor confidence impact BOT prices.

Platform Performance: The effectiveness and reliability of Hyperbot's AI trading algorithms influence user trust and token value.

Competition: Performance relative to other AI trading platforms and DeFi projects affects market positioning.

Token Supply: Circulating supply, burn mechanisms, and tokenomics structure influence scarcity and value.

Partnerships: Strategic alliances and integrations can drive adoption and price appreciation.

Regulatory Environment: Crypto regulations impact overall market conditions and specific project viability.

Technical Developments: Platform updates, new features, and technological improvements affect long-term value propositions.

These factors interact dynamically, creating price fluctuations based on changing market conditions and project fundamentals.

Varför vill folk veta Hyperbots pris idag?

People want to know Hyperbot (BOT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing potential profits or losses. Real-time price data helps investors time their trades effectively and manage risk in the volatile cryptocurrency market.

Prisförutsägelse för Hyperbot

Hyperbot (BOT) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för BOT $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Hyperbot (BOT) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Hyperbot potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Hyperbot kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för BOT prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Hyperbot Price Prediction.

Om Hyperbot

BOT (Bounce Token) is a decentralized auction protocol that enables users to create, bid, and participate in auctions on the Ethereum blockchain. The protocol is designed to facilitate a variety of auction formats, including fixed swap auctions, English auctions, and Dutch auctions, among others. BOT serves as the native utility token of the Bounce platform, providing users with access to platform features, voting rights in the governance of the protocol, and incentives to maintain the ecosystem's health and growth. The token's issuance follows a deflationary model, with a portion of the supply being burned over time to potentially preserve and enhance its value.

Hur man köper och investerar Hyperbot

Är du redo att komma igång med Hyperbot? Att köpa BOT går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Hyperbot. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Hyperbot (BOT) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Hyperbot krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Hyperbot

Genom att äga Hyperbot kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Hyperbot (BOT) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Hyperbot (BOT)

Hyperbot is an AI–powered on–chain contract trading terminal that aggregates data and execution across multiple DEXs, enabling users to track smart money and whales, detect market signals, and perform intelligent copy trading with greater speed and precision.

Hyperbot Resurs

För en mer djupgående förståelse av Hyperbot kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Hyperbot webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Hyperbot

Hur mycket kommer 1 Hyperbot att vara värd år 2030?
Om Hyperbot skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Hyperbot-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:09:34 (UTC+8)

Hyperbot (BOT) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

$0.02038
$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.2988

$0.000019418

$0.1905

$0.0019000

$0.00003386

$0.000000001916

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

