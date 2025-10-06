Livepriset för Hyperbot idag är 0.02038 USD.BOT börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för BOT till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Hyperbot idag är 0.02038 USD.BOT börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för BOT till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Hyperbot (BOT) idag är $ 0.02038, med en förändring på 1.24% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BOT till USD är$ 0.02038 per BOT.
Hyperbot rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- BOT. Under de senaste 24 timmarna handlades BOT mellan $ 0.01966 (lägsta) och $ 0.026 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig BOT med -0.74% under den senaste timmen och -12.24% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 70.17K.
Hyperbot (BOT) Marknadsinformation
$ 70.17K
$ 20.38M
1,000,000,000
BSC
Det aktuella börsvärdet för Hyperbot är --, med en 24h-handelsvolym på $ 70.17K. Det cirkulerande utbudet av BOT är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 20.38M.
Hyperbot Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.01966
lägsta under 24-timmar
$ 0.026
högsta under 24-timmar
$ 0.01966
$ 0.026
-0.74%
+1.24%
-12.24%
-12.24%
Hyperbot (BOT) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Hyperbot idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.0002496
+1.24%
30 dagar
$ -0.07097
-77.70%
60 dagar
$ -0.03465
-62.97%
90 dagar
$ -0.00462
-18.48%
Hyperbot Prisförändring idag
Idag registrerade BOT en förändring med $ +0.0002496 (+1.24%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Hyperbot 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.07097 (-77.70%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Hyperbot 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades BOT med $ -0.03465(-62.97%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Hyperbot 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.00462 (-18.48%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Hyperbot (BOT)?
AI-drivna insikter som analyserar Hyperbot senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Hyperbots priser?
Several key factors influence Hyperbot (BOT) token prices:
Market Demand: User adoption of Hyperbot's AI trading services directly affects token demand and pricing.
Utility & Features: The token's practical use cases within the Hyperbot ecosystem, including trading fees, staking rewards, and governance rights.
Trading Volume: Higher trading activity typically correlates with price volatility and market interest.
Platform Performance: The effectiveness and reliability of Hyperbot's AI trading algorithms influence user trust and token value.
Competition: Performance relative to other AI trading platforms and DeFi projects affects market positioning.
Token Supply: Circulating supply, burn mechanisms, and tokenomics structure influence scarcity and value.
Partnerships: Strategic alliances and integrations can drive adoption and price appreciation.
Regulatory Environment: Crypto regulations impact overall market conditions and specific project viability.
Technical Developments: Platform updates, new features, and technological improvements affect long-term value propositions.
These factors interact dynamically, creating price fluctuations based on changing market conditions and project fundamentals.
Varför vill folk veta Hyperbots pris idag?
People want to know Hyperbot (BOT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing potential profits or losses. Real-time price data helps investors time their trades effectively and manage risk in the volatile cryptocurrency market.
Prisförutsägelse för Hyperbot
Hyperbot (BOT) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för BOT $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Hyperbot (BOT) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Hyperbot potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Hyperbot kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för BOT prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Hyperbot Price Prediction.
Om Hyperbot
BOT (Bounce Token) is a decentralized auction protocol that enables users to create, bid, and participate in auctions on the Ethereum blockchain. The protocol is designed to facilitate a variety of auction formats, including fixed swap auctions, English auctions, and Dutch auctions, among others. BOT serves as the native utility token of the Bounce platform, providing users with access to platform features, voting rights in the governance of the protocol, and incentives to maintain the ecosystem's health and growth. The token's issuance follows a deflationary model, with a portion of the supply being burned over time to potentially preserve and enhance its value.
Hur man köper och investerar Hyperbot
Är du redo att komma igång med Hyperbot? Att köpa BOT går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Hyperbot. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Hyperbot (BOT) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Hyperbot krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Hyperbot
Genom att äga Hyperbot kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Hyperbot (BOT) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Hyperbot is an AI–powered on–chain contract trading terminal that aggregates data and execution across multiple DEXs, enabling users to track smart money and whales, detect market signals, and perform intelligent copy trading with greater speed and precision.
Hyperbot Resurs
För en mer djupgående förståelse av Hyperbot kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 Hyperbot att vara värd år 2030?
Om Hyperbot skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Hyperbot-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Hyperbot idag?
Priset för Hyperbot är idag $ 0.02038. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Hyperbot fortfarande en bra investering?
Hyperbot förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i BOT, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Hyperbot?
Hyperbot till ett värde av $ 70.17K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Hyperbot?
Livepriset för BOT uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Hyperbot i den valuta du föredrar, besök BOT Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Hyperbot?
Priset på BOT påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,392.88
+0.66%
ETH
3,407.72
+0.92%
SOL
158.06
+0.88%
UCN
1,496.84
-0.01%
ZEC
593.49
+15.77%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för BOT på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret BOT/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Hyperbots kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Hyperbot-priset att stiga i år?
Hyperbot priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Hyperbot (BOT) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:09:34 (UTC+8)
