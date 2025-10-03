BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om BOOK OF ETHEREUM(BOOE), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 12:46:40 (UTC+8)
BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för BOOK OF ETHEREUM(BOOE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 20.03M
Totalt utbud:
$ 100.00M
Cirkulerande utbud
$ 96.19M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 20.82M
Högsta någonsin:
$ 0.747
Lägsta någonsin:
$ 0.008879381003767716
Aktuellt pris:
$ 0.20822
BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Information

In a space often swayed by short-term gains and fleeting projects, BOOE has emerged as a vision-driven ecosystem built on professionalism, ethics, and community. With its steadfast team, ethical whale, and cult-like following, BOOE stands as a beacon of long-term belief.

Officiell webbplats:
https://bookofeth.xyz/
Whitepaper:
https://bookofeth.xyz/#book
Blockkedjeutforskare:
https://etherscan.io/token/0x289ff00235d2b98b0145ff5d4435d3e92f9540a6

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i BOOK OF ETHEREUM (BOOE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet BOOE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många BOOE-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår BOOE:s tokenomics, utforska BOOE-tokens pris i realtid!

Hur man köper BOOE

Är du intresserad av att lägga till BOOK OF ETHEREUM(BOOE) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa BOOE, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för BOOE hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för BOOE

Vill du veta vart BOOE kan vara på väg? På BOOE sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

