Livepriset för BOMO on Base (BOMO) idag är $ 0.0002947, med en förändring på 1.33% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BOMO till USD är$ 0.0002947 per BOMO.
BOMO on Base rankas för närvarande nr.3035 enligt marknadsvärde på $ 112.28K, med ett cirkulerande utbud på 381.00M BOMO. Under de senaste 24 timmarna handlades BOMO mellan $ 0.0002947 (lägsta) och $ 0.0002987 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.022125194895044928, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000006003498518756.
I kortsiktigt resultat, rörde sig BOMO med 0.00% under den senaste timmen och -40.18% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 3.91.
BOMO on Base (BOMO) Marknadsinformation
No.3035
$ 112.28K
$ 3.91
$ 147.35K
381.00M
500,000,000
500,000,000
76.20%
BASE
Det aktuella börsvärdet för BOMO on Base är $ 112.28K, med en 24h-handelsvolym på $ 3.91. Det cirkulerande utbudet av BOMO är 381.00M, med ett totalt utbud på 500000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 147.35K.
BOMO on Base Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.0002947
lägsta under 24-timmar
$ 0.0002987
högsta under 24-timmar
$ 0.0002947
$ 0.0002987
$ 0.022125194895044928
$ 0.000006003498518756
0.00%
-1.32%
-40.18%
-40.18%
BOMO on Base (BOMO) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för BOMO on Base idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.000003972
-1.32%
30 dagar
$ -0.0027053
-90.18%
60 dagar
$ -0.0147533
-98.05%
90 dagar
$ -0.0045453
-93.92%
BOMO on Base Prisförändring idag
Idag registrerade BOMO en förändring med $ -0.000003972 (-1.32%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
BOMO on Base 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0027053 (-90.18%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
BOMO on Base 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades BOMO med $ -0.0147533(-98.05%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
BOMO on Base 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0045453 (-93.92%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för BOMO on Base (BOMO)?
AI-drivna insikter som analyserar BOMO on Base senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar BOMO on Bases priser?
BOMO token prices on Base are influenced by several key factors:
Base Network Adoption: Increased usage and development on the Base blockchain can drive demand for BOMO tokens.
Trading Volume: Higher trading activity typically correlates with price volatility and potential appreciation.
Token Utility: The practical use cases and functionality of BOMO within its ecosystem affect long-term value.
Liquidity: Available liquidity on decentralized exchanges impacts price stability and trading efficiency.
Community Growth: Active community engagement and social media presence can influence market perception.
Partnership Announcements: Strategic collaborations or integrations may trigger price movements.
Regulatory News: Cryptocurrency regulations and compliance developments affect investor confidence.
Technical Analysis: Chart patterns and trading indicators guide investor decisions.
Supply Dynamics: Token distribution, staking mechanisms, and burn events impact scarcity and demand balance.
Varför vill folk veta BOMO on Bases pris idag?
People want to know BOMO on Base price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market volatility, and assessing investment returns. Real-time price data helps traders time their entries and exits effectively in the volatile crypto market.
Prisförutsägelse för BOMO on Base
BOMO on Base (BOMO) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för BOMO $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
BOMO on Base (BOMO) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på BOMO on Base potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som BOMO on Base kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för BOMO prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på BOMO on Base Price Prediction.
Om BOMO on Base
BOMO is a cryptocurrency that operates on a decentralized platform, focusing on providing solutions for the digital advertising industry. It aims to leverage blockchain technology to create a more transparent and efficient advertising ecosystem, where advertisers and content creators can interact directly without the need for intermediaries. BOMO uses a Proof of Stake (PoS) consensus mechanism, which is known for its energy efficiency compared to Proof of Work systems. The token is used within the BOMO ecosystem for transactions, rewards, and governance, allowing users to participate in decision-making processes.
Hur man köper och investerar BOMO on Base
Är du redo att komma igång med BOMO on Base? Att köpa BOMO går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper BOMO on Base. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din BOMO on Base (BOMO) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 381.00M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och BOMO on Base krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med BOMO on Base
Genom att äga BOMO on Base kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa BOMO on Base (BOMO) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Hur mycket kommer 1 BOMO on Base att vara värd år 2030?
Om BOMO on Base skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella BOMO on Base-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar BOMO on Base idag?
Priset för BOMO on Base är idag $ 0.0002947. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är BOMO on Base fortfarande en bra investering?
BOMO on Base förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i BOMO, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för BOMO on Base?
BOMO on Base till ett värde av $ 3.91 handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på BOMO on Base?
Livepriset för BOMO uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för BOMO on Base i den valuta du föredrar, besök BOMO Pris för mer information.
Vad påverkar priset för BOMO on Base?
Priset på BOMO påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för BOMO på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret BOMO/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om BOMO on Bases kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer BOMO on Base-priset att stiga i år?
BOMO on Base priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för BOMO on Base (BOMO) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:08:59 (UTC+8)
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.