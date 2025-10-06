BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för BOMO on Base idag är 0.0002947 USD.BOMO börsvärdet är 112,280.7 USD. Följ prisuppdateringar för BOMO till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för BOMO on Base idag är 0.0002947 USD.BOMO börsvärdet är 112,280.7 USD. Följ prisuppdateringar för BOMO till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om BOMO

BOMO prisinformation

Vad är BOMO

BOMO officiell webbplats

BOMO tokenomics

BOMO Prisförutsägelse

BOMO historik

BOMO Köpguide

BOMO-till-fiat valutaomvandlare

BOMO spot

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

BOMO on Base Logotyp

BOMO on Base-kurs(BOMO)

1 BOMO-till-USD pris i realtid:

$0.0002947
$0.0002947$0.0002947
-1.33%1D
USD
BOMO on Base (BOMO) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:08:59 (UTC+8)

BOMO on Base Pris idag

Livepriset för BOMO on Base (BOMO) idag är $ 0.0002947, med en förändring på 1.33% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BOMO till USD är$ 0.0002947 per BOMO.

BOMO on Base rankas för närvarande nr.3035 enligt marknadsvärde på $ 112.28K, med ett cirkulerande utbud på 381.00M BOMO. Under de senaste 24 timmarna handlades BOMO mellan $ 0.0002947 (lägsta) och $ 0.0002987 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.022125194895044928, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000006003498518756.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BOMO med 0.00% under den senaste timmen och -40.18% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 3.91.

BOMO on Base (BOMO) Marknadsinformation

No.3035

$ 112.28K
$ 112.28K$ 112.28K

$ 3.91
$ 3.91$ 3.91

$ 147.35K
$ 147.35K$ 147.35K

381.00M
381.00M 381.00M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

76.20%

BASE

Det aktuella börsvärdet för BOMO on Base är $ 112.28K, med en 24h-handelsvolym på $ 3.91. Det cirkulerande utbudet av BOMO är 381.00M, med ett totalt utbud på 500000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 147.35K.

BOMO on Base Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.0002947
$ 0.0002947$ 0.0002947
lägsta under 24-timmar
$ 0.0002987
$ 0.0002987$ 0.0002987
högsta under 24-timmar

$ 0.0002947
$ 0.0002947$ 0.0002947

$ 0.0002987
$ 0.0002987$ 0.0002987

$ 0.022125194895044928
$ 0.022125194895044928$ 0.022125194895044928

$ 0.000006003498518756
$ 0.000006003498518756$ 0.000006003498518756

0.00%

-1.32%

-40.18%

-40.18%

BOMO on Base (BOMO) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för BOMO on Base idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.000003972-1.32%
30 dagar$ -0.0027053-90.18%
60 dagar$ -0.0147533-98.05%
90 dagar$ -0.0045453-93.92%
BOMO on Base Prisförändring idag

Idag registrerade BOMO en förändring med $ -0.000003972 (-1.32%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

BOMO on Base 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0027053 (-90.18%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

BOMO on Base 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades BOMO med $ -0.0147533(-98.05%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

BOMO on Base 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0045453 (-93.92%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för BOMO on Base (BOMO)?

Kolla in sidan BOMO on Base Prishistorik nu.

AI-analys för BOMO on Base

AI-drivna insikter som analyserar BOMO on Base senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar BOMO on Bases priser?

BOMO token prices on Base are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact BOMO pricing.

Base Network Adoption: Increased usage and development on the Base blockchain can drive demand for BOMO tokens.

Trading Volume: Higher trading activity typically correlates with price volatility and potential appreciation.

Token Utility: The practical use cases and functionality of BOMO within its ecosystem affect long-term value.

Liquidity: Available liquidity on decentralized exchanges impacts price stability and trading efficiency.

Community Growth: Active community engagement and social media presence can influence market perception.

Partnership Announcements: Strategic collaborations or integrations may trigger price movements.

Regulatory News: Cryptocurrency regulations and compliance developments affect investor confidence.

Technical Analysis: Chart patterns and trading indicators guide investor decisions.

Supply Dynamics: Token distribution, staking mechanisms, and burn events impact scarcity and demand balance.

Varför vill folk veta BOMO on Bases pris idag?

People want to know BOMO on Base price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market volatility, and assessing investment returns. Real-time price data helps traders time their entries and exits effectively in the volatile crypto market.

Prisförutsägelse för BOMO on Base

BOMO on Base (BOMO) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för BOMO $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
BOMO on Base (BOMO) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på BOMO on Base potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som BOMO on Base kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för BOMO prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på BOMO on Base Price Prediction.

Om BOMO on Base

BOMO is a cryptocurrency that operates on a decentralized platform, focusing on providing solutions for the digital advertising industry. It aims to leverage blockchain technology to create a more transparent and efficient advertising ecosystem, where advertisers and content creators can interact directly without the need for intermediaries. BOMO uses a Proof of Stake (PoS) consensus mechanism, which is known for its energy efficiency compared to Proof of Work systems. The token is used within the BOMO ecosystem for transactions, rewards, and governance, allowing users to participate in decision-making processes.

Hur man köper och investerar BOMO on Base

Är du redo att komma igång med BOMO on Base? Att köpa BOMO går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper BOMO on Base. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din BOMO on Base (BOMO) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 381.00M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och BOMO on Base krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper BOMO on Base (BOMO) Guide

Vad kan du göra med BOMO on Base

Genom att äga BOMO on Base kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa BOMO on Base (BOMO) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är BOMO on Base (BOMO)

Bomo is driven by its passionate holders who share a common interest in fun, memes, and the potential of decentralized finance.

BOMO on Base Resurs

För en mer djupgående förståelse av BOMO on Base kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell BOMO on Base webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om BOMO on Base

Hur mycket kommer 1 BOMO on Base att vara värd år 2030?
Om BOMO on Base skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella BOMO on Base-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:08:59 (UTC+8)

BOMO on Base (BOMO) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om BOMO on Base

BOMO USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på BOMO med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av BOMO med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla BOMO on Base (BOMO) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se BOMO on Base-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
BOMO/USDT
$0.0002947
$0.0002947$0.0002947
-1.32%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2992
$0.2992$0.2992

+49.60%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000019600
$0.000019600$0.000019600

+292.00%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1905
$0.1905$0.1905

+281.00%

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0018570
$0.0018570$0.0018570

+165.28%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00003412
$0.00003412$0.00003412

+73.19%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000001916
$0.000000001916$0.000000001916

+72.45%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för BOMO-till-USD

Belopp

BOMO
BOMO
USD
USD

1 BOMO = 0.0002947 USD