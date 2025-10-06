BOMO on Base Pris idag

Livepriset för BOMO on Base (BOMO) idag är $ 0.0002947, med en förändring på 1.33% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BOMO till USD är$ 0.0002947 per BOMO.

BOMO on Base rankas för närvarande nr.3035 enligt marknadsvärde på $ 112.28K, med ett cirkulerande utbud på 381.00M BOMO. Under de senaste 24 timmarna handlades BOMO mellan $ 0.0002947 (lägsta) och $ 0.0002987 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.022125194895044928, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000006003498518756.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BOMO med 0.00% under den senaste timmen och -40.18% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 3.91.

BOMO on Base (BOMO) Marknadsinformation

Rank No.3035 Marknadsvärde $ 112.28K$ 112.28K $ 112.28K Volym (24H) $ 3.91$ 3.91 $ 3.91 Marknadsvärde efter full utspädning $ 147.35K$ 147.35K $ 147.35K Cirkulationsutbud 381.00M 381.00M 381.00M Maxutbud 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Totalt utbud 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Cirkulationshastighet 76.20% Offentlig blockkedja BASE

