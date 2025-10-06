BörsDEX+
Livepriset för Pacu Jalur idag är 0.0001539 USD.BOATKID börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för BOATKID till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om BOATKID

BOATKID prisinformation

Vad är BOATKID

BOATKID tokenomics

BOATKID Prisförutsägelse

BOATKID historik

BOATKID Köpguide

BOATKID-till-fiat valutaomvandlare

BOATKID spot

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Pacu Jalur Logotyp

Pacu Jalur-kurs(BOATKID)

1 BOATKID-till-USD pris i realtid:

$0.0001539
0.00%1D
USD
Pacu Jalur (BOATKID) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:08:44 (UTC+8)

Pacu Jalur Pris idag

Livepriset för Pacu Jalur (BOATKID) idag är $ 0.0001539, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BOATKID till USD är$ 0.0001539 per BOATKID.

Pacu Jalur rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- BOATKID. Under de senaste 24 timmarna handlades BOATKID mellan $ 0.0001539 (lägsta) och $ 0.0001539 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BOATKID med 0.00% under den senaste timmen och -7.57% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 0.00.

Pacu Jalur (BOATKID) Marknadsinformation

$ 0.00
$ 153.55K
$ 153.55K$ 153.55K

997,735,729
SOL

Det aktuella börsvärdet för Pacu Jalur är --, med en 24h-handelsvolym på $ 0.00. Det cirkulerande utbudet av BOATKID är --, med ett totalt utbud på 997735729. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 153.55K.

Pacu Jalur Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.0001539
lägsta under 24-timmar
$ 0.0001539
högsta under 24-timmar

$ 0.0001539
$ 0.0001539
--
--
0.00%

0.00%

-7.57%

-7.57%

Pacu Jalur (BOATKID) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Pacu Jalur idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 00.00%
30 dagar$ -0.0004672-75.23%
60 dagar$ -0.0009721-86.34%
90 dagar$ -0.0011221-87.94%
Pacu Jalur Prisförändring idag

Idag registrerade BOATKID en förändring med $ 0 (0.00%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Pacu Jalur 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0004672 (-75.23%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Pacu Jalur 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades BOATKID med $ -0.0009721(-86.34%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Pacu Jalur 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0011221 (-87.94%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Pacu Jalur (BOATKID)?

Kolla in sidan Pacu Jalur Prishistorik nu.

AI-analys för Pacu Jalur

AI-drivna insikter som analyserar Pacu Jalur senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Pacu Jalurs priser?

Several factors influence Pacu Jalur (BOATKID) prices:

1. Market sentiment and investor confidence
2. Trading volume and liquidity levels
3. Project development updates and roadmap progress
4. Community engagement and social media activity
5. Overall cryptocurrency market trends
6. Token utility and use cases within the ecosystem
7. Partnership announcements and collaborations
8. Regulatory news affecting the crypto space
9. Supply and demand dynamics
10. Exchange listings and accessibility

Varför vill folk veta Pacu Jalurs pris idag?

People want to know Pacu Jalur (BOATKID) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders capitalize on volatility and make profitable moves in this emerging cryptocurrency market.

Prisförutsägelse för Pacu Jalur

Pacu Jalur (BOATKID) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för BOATKID $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Pacu Jalur (BOATKID) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Pacu Jalur potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Pacu Jalur kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för BOATKID prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Pacu Jalur Price Prediction.

Om Pacu Jalur

BOATKID is a digital asset that operates on a decentralized network, with its primary role being to facilitate transactions within the ecosystem it supports. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders of the asset to validate transactions and earn rewards. BOATKID is often used for payments and as a medium of exchange within its native platform, contributing to the liquidity and overall functionality of the system. The asset's issuance model is predetermined and transparent, ensuring a fair distribution to all participants in the network. BOATKID's design and utility make it an integral part of its respective blockchain ecosystem.

Hur man köper och investerar Pacu Jalur

Är du redo att komma igång med Pacu Jalur? Att köpa BOATKID går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Pacu Jalur. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Pacu Jalur (BOATKID) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Pacu Jalur krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Pacu Jalur (BOATKID) Guide

Vad kan du göra med Pacu Jalur

Genom att äga Pacu Jalur kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Pacu Jalur (BOATKID) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
Producent
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
Producent
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Pacu Jalur (BOATKID)

Join the dance. Farm the aura. #BoatKid

Pacu Jalur Resurs

För en mer djupgående förståelse av Pacu Jalur kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Pacu Jalur

Hur mycket kommer 1 Pacu Jalur att vara värd år 2030?
Om Pacu Jalur skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Pacu Jalur-priser och förväntad avkastning.
Pacu Jalur (BOATKID) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Utforska mer om Pacu Jalur

BOATKID USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på BOATKID med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av BOATKID med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla Pacu Jalur (BOATKID) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se Pacu Jalur-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
BOATKID/USDT
$0.0001539
$0.0001539$0.0001539
0.00%
0.00% (USDT)

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för BOATKID-till-USD

Belopp

BOATKID
BOATKID
USD
USD

1 BOATKID = 0.0001539 USD