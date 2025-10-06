Livepriset för Pacu Jalur idag är 0.0001539 USD.BOATKID börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för BOATKID till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Pacu Jalur idag är 0.0001539 USD.BOATKID börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för BOATKID till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Pacu Jalur (BOATKID) idag är $ 0.0001539, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BOATKID till USD är$ 0.0001539 per BOATKID.
Pacu Jalur rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- BOATKID. Under de senaste 24 timmarna handlades BOATKID mellan $ 0.0001539 (lägsta) och $ 0.0001539 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig BOATKID med 0.00% under den senaste timmen och -7.57% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 0.00.
Pacu Jalur (BOATKID) Marknadsinformation
--
----
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 153.55K
$ 153.55K$ 153.55K
--
----
997,735,729
997,735,729 997,735,729
SOL
Det aktuella börsvärdet för Pacu Jalur är --, med en 24h-handelsvolym på $ 0.00. Det cirkulerande utbudet av BOATKID är --, med ett totalt utbud på 997735729. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 153.55K.
Pacu Jalur Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.0001539
$ 0.0001539$ 0.0001539
lägsta under 24-timmar
$ 0.0001539
$ 0.0001539$ 0.0001539
högsta under 24-timmar
$ 0.0001539
$ 0.0001539$ 0.0001539
$ 0.0001539
$ 0.0001539$ 0.0001539
--
----
--
----
0.00%
0.00%
-7.57%
-7.57%
Pacu Jalur (BOATKID) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Pacu Jalur idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ 0
0.00%
30 dagar
$ -0.0004672
-75.23%
60 dagar
$ -0.0009721
-86.34%
90 dagar
$ -0.0011221
-87.94%
Pacu Jalur Prisförändring idag
Idag registrerade BOATKID en förändring med $ 0 (0.00%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Pacu Jalur 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0004672 (-75.23%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Pacu Jalur 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades BOATKID med $ -0.0009721(-86.34%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Pacu Jalur 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0011221 (-87.94%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Pacu Jalur (BOATKID)?
AI-drivna insikter som analyserar Pacu Jalur senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Pacu Jalurs priser?
Several factors influence Pacu Jalur (BOATKID) prices:
1. Market sentiment and investor confidence 2. Trading volume and liquidity levels 3. Project development updates and roadmap progress 4. Community engagement and social media activity 5. Overall cryptocurrency market trends 6. Token utility and use cases within the ecosystem 7. Partnership announcements and collaborations 8. Regulatory news affecting the crypto space 9. Supply and demand dynamics 10. Exchange listings and accessibility
Varför vill folk veta Pacu Jalurs pris idag?
People want to know Pacu Jalur (BOATKID) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders capitalize on volatility and make profitable moves in this emerging cryptocurrency market.
Prisförutsägelse för Pacu Jalur
Pacu Jalur (BOATKID) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för BOATKID $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Pacu Jalur (BOATKID) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Pacu Jalur potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Pacu Jalur kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för BOATKID prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Pacu Jalur Price Prediction.
Om Pacu Jalur
BOATKID is a digital asset that operates on a decentralized network, with its primary role being to facilitate transactions within the ecosystem it supports. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders of the asset to validate transactions and earn rewards. BOATKID is often used for payments and as a medium of exchange within its native platform, contributing to the liquidity and overall functionality of the system. The asset's issuance model is predetermined and transparent, ensuring a fair distribution to all participants in the network. BOATKID's design and utility make it an integral part of its respective blockchain ecosystem.
Hur man köper och investerar Pacu Jalur
Är du redo att komma igång med Pacu Jalur? Att köpa BOATKID går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Pacu Jalur. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Pacu Jalur (BOATKID) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Pacu Jalur krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Pacu Jalur
Genom att äga Pacu Jalur kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Pacu Jalur (BOATKID) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Hur mycket kommer 1 Pacu Jalur att vara värd år 2030?
Om Pacu Jalur skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Pacu Jalur-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Pacu Jalur idag?
Priset för Pacu Jalur är idag $ 0.0001539. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Pacu Jalur fortfarande en bra investering?
Pacu Jalur förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i BOATKID, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Pacu Jalur?
Pacu Jalur till ett värde av $ 0.00 handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Pacu Jalur?
Livepriset för BOATKID uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Pacu Jalur i den valuta du föredrar, besök BOATKID Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Pacu Jalur?
Priset på BOATKID påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,403.58
+0.67%
ETH
3,406.87
+0.89%
SOL
158.03
+0.86%
UCN
1,496.87
0.00%
ZEC
592.85
+15.64%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för BOATKID på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret BOATKID/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Pacu Jalurs kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Pacu Jalur-priset att stiga i år?
Pacu Jalur priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Pacu Jalur (BOATKID) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:08:44 (UTC+8)
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.