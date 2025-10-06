Bnb Tiger Inu Pris idag

Livepriset för Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) idag är $ 0.000000000004551, med en förändring på 3.43% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BNBTIGER till USD är$ 0.000000000004551 per BNBTIGER.

Bnb Tiger Inu rankas för närvarande nr.3870 enligt marknadsvärde på $ 2.68M, med ett cirkulerande utbud på 588,659.61T BNBTIGER. Under de senaste 24 timmarna handlades BNBTIGER mellan $ 0.000000000004011 (lägsta) och $ 0.00000000000467 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.000000000011449246, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000000000001738887.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BNBTIGER med +0.02% under den senaste timmen och +1.67% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 30.35K.

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) Marknadsinformation

Rank No.3870 Marknadsvärde $ 2.68M$ 2.68M $ 2.68M Volym (24H) $ 30.35K$ 30.35K $ 30.35K Marknadsvärde efter full utspädning $ 4.55M$ 4.55M $ 4.55M Cirkulationsutbud 588,659.61T 588,659.61T 588,659.61T Maxutbud 1,000,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000,000 Totalt utbud 588,659,610,002,000,000 588,659,610,002,000,000 588,659,610,002,000,000 Cirkulationshastighet 58.86% Offentlig blockkedja BSC

Det aktuella börsvärdet för Bnb Tiger Inu är $ 2.68M, med en 24h-handelsvolym på $ 30.35K. Det cirkulerande utbudet av BNBTIGER är 588,659.61T, med ett totalt utbud på 588659610002000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 4.55M.