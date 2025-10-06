BörsDEX+
Livepriset för Bnb Tiger Inu idag är 0.000000000004551 USD.BNBTIGER börsvärdet är 2,678,989.885119102 USD. Följ prisuppdateringar för BNBTIGER till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Bnb Tiger Inu-kurs(BNBTIGER)

1 BNBTIGER-till-USD pris i realtid:

+3.43%1D
USD
Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:36:22 (UTC+8)

Bnb Tiger Inu Pris idag

Livepriset för Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) idag är $ 0.000000000004551, med en förändring på 3.43% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BNBTIGER till USD är$ 0.000000000004551 per BNBTIGER.

Bnb Tiger Inu rankas för närvarande nr.3870 enligt marknadsvärde på $ 2.68M, med ett cirkulerande utbud på 588,659.61T BNBTIGER. Under de senaste 24 timmarna handlades BNBTIGER mellan $ 0.000000000004011 (lägsta) och $ 0.00000000000467 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.000000000011449246, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000000000001738887.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BNBTIGER med +0.02% under den senaste timmen och +1.67% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 30.35K.

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) Marknadsinformation

No.3870

58.86%

BSC

Det aktuella börsvärdet för Bnb Tiger Inu är $ 2.68M, med en 24h-handelsvolym på $ 30.35K. Det cirkulerande utbudet av BNBTIGER är 588,659.61T, med ett totalt utbud på 588659610002000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 4.55M.

Bnb Tiger Inu Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
lägsta under 24-timmar
högsta under 24-timmar

+0.02%

+3.43%

+1.67%

+1.67%

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Bnb Tiger Inu idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.00000000000015076+3.43%
30 dagar$ -0.000000000002808-38.16%
60 dagar$ -0.000000000000449-8.98%
90 dagar$ -0.000000000000449-8.98%
Bnb Tiger Inu Prisförändring idag

Idag registrerade BNBTIGER en förändring med $ +0.00000000000015076 (+3.43%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Bnb Tiger Inu 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.000000000002808 (-38.16%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Bnb Tiger Inu 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades BNBTIGER med $ -0.000000000000449(-8.98%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Bnb Tiger Inu 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.000000000000449 (-8.98%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)?

Kolla in sidan Bnb Tiger Inu Prishistorik nu.

AI-analys för Bnb Tiger Inu

AI-drivna insikter som analyserar Bnb Tiger Inu senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Bnb Tiger Inus priser?

BNBTIGER prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor emotions significantly impact price movements.

Trading Volume: Higher trading activity typically increases price volatility and liquidity.

Community Support: Social media buzz, holder engagement, and community growth drive demand.

Market Cap: The total value of circulating tokens affects perceived value and investment appeal.

Exchange Listings: New exchange listings can increase accessibility and trading volume.

Whale Activity: Large holder transactions can cause significant price swings due to lower market cap.

Regulatory News: Cryptocurrency regulations and policy changes affect investor confidence.

Technical Analysis: Chart patterns and trading indicators influence trader decisions.

Partnerships: Strategic alliances or collaborations can boost token utility and value.

Tokenomics: Supply mechanisms, burn events, and reward structures impact long-term price dynamics.

As a meme token, BNBTIGER is particularly sensitive to social media trends and speculative trading rather than fundamental analysis.

Varför vill folk veta Bnb Tiger Inus pris idag?

People want to know BNB Tiger Inu (BNBTIGER) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying potential buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment returns. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility.

Prisförutsägelse för Bnb Tiger Inu

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för BNBTIGER $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Bnb Tiger Inu potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Bnb Tiger Inu kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för BNBTIGER prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Bnb Tiger Inu Price Prediction.

Om Bnb Tiger Inu

BNBTIGER is a digital asset that operates on the Binance Smart Chain (BSC). It is a utility token designed to facilitate transactions within the Binance ecosystem, including but not limited to, trading fees payment, participation in token sales, and usage in Binance's decentralized applications (dApps). Built on a Proof of Stake (PoS) consensus model, BNBTIGER aims to provide fast, secure, and cost-effective transactions. Its issuance model is deflationary, with a portion of tokens being burned periodically to reduce overall supply. The token's primary use case is to provide liquidity and foster transactions within the Binance ecosystem, thereby enhancing the platform's overall functionality and user experience.

Hur man köper och investerar Bnb Tiger Inu

Är du redo att komma igång med Bnb Tiger Inu? Att köpa BNBTIGER går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Bnb Tiger Inu. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 588,659.61T tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Bnb Tiger Inu krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) Guide

Vad kan du göra med Bnb Tiger Inu

Genom att äga Bnb Tiger Inu kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

BNBTiger! Fierce Firm Victory. BNBTiger is the king of beasts. They are the symbol of victory and strength. Powerful and tough and our $BNBTIGER community is the same.

Bnb Tiger Inu Resurs

För en mer djupgående förståelse av Bnb Tiger Inu kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell Bnb Tiger Inu webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Bnb Tiger Inu

Hur mycket kommer 1 Bnb Tiger Inu att vara värd år 2030?
Om Bnb Tiger Inu skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Bnb Tiger Inu-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:36:22 (UTC+8)

