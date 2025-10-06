Bnb Tiger Inu-kurs(BNBTIGER)
Livepriset för Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) idag är $ 0.000000000004551, med en förändring på 3.43% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BNBTIGER till USD är$ 0.000000000004551 per BNBTIGER.
Bnb Tiger Inu rankas för närvarande nr.3870 enligt marknadsvärde på $ 2.68M, med ett cirkulerande utbud på 588,659.61T BNBTIGER. Under de senaste 24 timmarna handlades BNBTIGER mellan $ 0.000000000004011 (lägsta) och $ 0.00000000000467 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.000000000011449246, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000000000001738887.
I kortsiktigt resultat, rörde sig BNBTIGER med +0.02% under den senaste timmen och +1.67% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 30.35K.
No.3870
58.86%
BSC
Det aktuella börsvärdet för Bnb Tiger Inu är $ 2.68M, med en 24h-handelsvolym på $ 30.35K. Det cirkulerande utbudet av BNBTIGER är 588,659.61T, med ett totalt utbud på 588659610002000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 4.55M.
+0.02%
+3.43%
+1.67%
+1.67%
Spåra prisändringar för Bnb Tiger Inu idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ +0.00000000000015076
|+3.43%
|30 dagar
|$ -0.000000000002808
|-38.16%
|60 dagar
|$ -0.000000000000449
|-8.98%
|90 dagar
|$ -0.000000000000449
|-8.98%
Idag registrerade BNBTIGER en förändring med $ +0.00000000000015076 (+3.43%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.000000000002808 (-38.16%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades BNBTIGER med $ -0.000000000000449(-8.98%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.000000000000449 (-8.98%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)?
Kolla in sidan Bnb Tiger Inu Prishistorik nu.
AI-drivna insikter som analyserar Bnb Tiger Inu senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
År 2040 skulle priset på Bnb Tiger Inu potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
BNBTIGER is a digital asset that operates on the Binance Smart Chain (BSC). It is a utility token designed to facilitate transactions within the Binance ecosystem, including but not limited to, trading fees payment, participation in token sales, and usage in Binance's decentralized applications (dApps). Built on a Proof of Stake (PoS) consensus model, BNBTIGER aims to provide fast, secure, and cost-effective transactions. Its issuance model is deflationary, with a portion of tokens being burned periodically to reduce overall supply. The token's primary use case is to provide liquidity and foster transactions within the Binance ecosystem, thereby enhancing the platform's overall functionality and user experience.
Är du redo att komma igång med Bnb Tiger Inu? Att köpa BNBTIGER går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Bnb Tiger Inu. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) köpresa.
USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.
Genom att äga Bnb Tiger Inu kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter
Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.
BNBTiger! Fierce Firm Victory. BNBTiger is the king of beasts. They are the symbol of victory and strength. Powerful and tough and our $BNBTIGER community is the same.
För en mer djupgående förståelse av Bnb Tiger Inu kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
|Tid (UTC+8)
|Typ
|Information
Dagens bästa kryptopumpar
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.
