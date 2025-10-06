Blubird Pris idag

Livepriset för Blubird (BLU) idag är $ 0.02186, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BLU till USD är$ 0.02186 per BLU.

Blubird rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- BLU. Under de senaste 24 timmarna handlades BLU mellan $ 0.02186 (lägsta) och $ 0.02194 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BLU med 0.00% under den senaste timmen och +1.39% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 181.86.

Blubird (BLU) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 181.86$ 181.86 $ 181.86 Marknadsvärde efter full utspädning $ 2.19M$ 2.19M $ 2.19M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Offentlig blockkedja ETH

