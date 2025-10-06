BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för Blubird idag är 0.02186 USD.BLU börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för BLU till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Blubird idag är 0.02186 USD.BLU börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för BLU till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om BLU

BLU prisinformation

Vad är BLU

BLU whitepaper

BLU officiell webbplats

BLU tokenomics

BLU Prisförutsägelse

BLU historik

BLU Köpguide

BLU-till-fiat valutaomvandlare

BLU spot

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Blubird Logotyp

Blubird-kurs(BLU)

1 BLU-till-USD pris i realtid:

$0.02186
$0.02186$0.02186
0.00%1D
USD
Blubird (BLU) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:36:08 (UTC+8)

Blubird Pris idag

Livepriset för Blubird (BLU) idag är $ 0.02186, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BLU till USD är$ 0.02186 per BLU.

Blubird rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- BLU. Under de senaste 24 timmarna handlades BLU mellan $ 0.02186 (lägsta) och $ 0.02194 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BLU med 0.00% under den senaste timmen och +1.39% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 181.86.

Blubird (BLU) Marknadsinformation

--
----

$ 181.86
$ 181.86$ 181.86

$ 2.19M
$ 2.19M$ 2.19M

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

ETH

Det aktuella börsvärdet för Blubird är --, med en 24h-handelsvolym på $ 181.86. Det cirkulerande utbudet av BLU är --, med ett totalt utbud på 100000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 2.19M.

Blubird Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.02186
$ 0.02186$ 0.02186
lägsta under 24-timmar
$ 0.02194
$ 0.02194$ 0.02194
högsta under 24-timmar

$ 0.02186
$ 0.02186$ 0.02186

$ 0.02194
$ 0.02194$ 0.02194

--
----

--
----

0.00%

0.00%

+1.39%

+1.39%

Blubird (BLU) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Blubird idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 00.00%
30 dagar$ -0.00233-9.64%
60 dagar$ -0.01802-45.19%
90 dagar$ -0.02814-56.28%
Blubird Prisförändring idag

Idag registrerade BLU en förändring med $ 0 (0.00%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Blubird 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.00233 (-9.64%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Blubird 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades BLU med $ -0.01802(-45.19%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Blubird 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.02814 (-56.28%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Blubird (BLU)?

Kolla in sidan Blubird Prishistorik nu.

AI-analys för Blubird

AI-drivna insikter som analyserar Blubird senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Blubirds priser?

Blubird (BLU) prices are influenced by several key factors:

Market sentiment and investor confidence drive demand fluctuations. Trading volume and liquidity affect price stability. Regulatory news and compliance developments impact investor trust. Technical analysis patterns guide trader decisions. Overall cryptocurrency market trends create correlation effects. Project fundamentals including development progress, partnerships, and utility adoption influence long-term value. Supply dynamics and tokenomics affect scarcity. Social media buzz and community engagement drive retail interest.

Varför vill folk veta Blubirds pris idag?

People want to know Bluebird (BLU) price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio management, and assessing investment performance. Real-time pricing helps traders capitalize on market movements, manage risk, and evaluate profit/loss positions.

Prisförutsägelse för Blubird

Blubird (BLU) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för BLU $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Blubird (BLU) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Blubird potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Blubird kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för BLU prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Blubird Price Prediction.

Om Blubird

BLU is a cryptocurrency that operates on a decentralized platform. The primary purpose of BLU is to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on speed and efficiency. It uses a Proof of Stake (PoS) consensus model, which allows holders of the currency to validate transactions and create new blocks. The supply of BLU is capped, providing a predictable issuance model. BLU's ecosystem is designed to be user-friendly, making it accessible for both beginners and experienced users in the crypto space. Its typical uses include making online purchases and transferring funds quickly and securely without the need for a central authority.

Hur man köper och investerar Blubird

Är du redo att komma igång med Blubird? Att köpa BLU går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Blubird. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Blubird (BLU) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Blubird krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Blubird (BLU) Guide

Vad kan du göra med Blubird

Genom att äga Blubird kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Blubird (BLU) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Blubird (BLU)

Det här dokumentet täcker tre huvudlösningar, tillsammans med en genomgång av kärnplattformsmodulerna.

Blubird Resurs

För en mer djupgående förståelse av Blubird kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Blubird webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Blubird

Hur mycket kommer 1 Blubird att vara värd år 2030?
Om Blubird skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Blubird-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:36:08 (UTC+8)

Blubird (BLU) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om Blubird

BLU USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på BLU med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av BLU med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla Blubird (BLU) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se Blubird-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
BLU/USDT
$0.02186
$0.02186$0.02186
0.00%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2925
$0.2925$0.2925

+46.25%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

BNBird

BNBird

BIRD

$0.2247
$0.2247$0.2247

+349.40%

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0021800
$0.0021800$0.0021800

+211.42%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000013000
$0.000013000$0.000013000

+160.00%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00003110
$0.00003110$0.00003110

+57.86%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000001828
$0.000000001828$0.000000001828

+64.53%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för BLU-till-USD

Belopp

BLU
BLU
USD
USD

1 BLU = 0.02186 USD