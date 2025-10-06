BörsDEX+
Livepriset för BlockBuddies idag är 0.0001799 USD.BLBD börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för BLBD till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för BlockBuddies idag är 0.0001799 USD.BLBD börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för BLBD till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

BlockBuddies Logotyp

BlockBuddies-kurs(BLBD)

1 BLBD-till-USD pris i realtid:

$0.0001799
-0.05%1D
BlockBuddies (BLBD) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:08:01 (UTC+8)

BlockBuddies Pris idag

Livepriset för BlockBuddies (BLBD) idag är $ 0.0001799, med en förändring på 0.05% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BLBD till USD är$ 0.0001799 per BLBD.

BlockBuddies rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- BLBD. Under de senaste 24 timmarna handlades BLBD mellan $ 0.00017 (lägsta) och $ 0.0001994 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BLBD med 0.00% under den senaste timmen och +19.93% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 2.56.

BlockBuddies (BLBD) Marknadsinformation

--
$ 2.56
$ 179.90K
--
1,000,000,000
BSC

Det aktuella börsvärdet för BlockBuddies är --, med en 24h-handelsvolym på $ 2.56. Det cirkulerande utbudet av BLBD är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 179.90K.

BlockBuddies Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00017
lägsta under 24-timmar
$ 0.0001994
högsta under 24-timmar

$ 0.00017
$ 0.0001994
--
--
0.00%

-0.05%

+19.93%

+19.93%

BlockBuddies (BLBD) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för BlockBuddies idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.00000009-0.05%
30 dagar$ -0.0005201-74.30%
60 dagar$ -0.1248201-99.86%
90 dagar$ -0.1248201-99.86%
BlockBuddies Prisförändring idag

Idag registrerade BLBD en förändring med $ -0.00000009 (-0.05%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

BlockBuddies 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0005201 (-74.30%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

BlockBuddies 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades BLBD med $ -0.1248201(-99.86%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

BlockBuddies 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.1248201 (-99.86%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för BlockBuddies (BLBD)?

Kolla in sidan BlockBuddies Prishistorik nu.

AI-analys för BlockBuddies

AI-drivna insikter som analyserar BlockBuddies senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar BlockBuddiess priser?

BlockBuddies (BLBD) price is influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact BLBD pricing.

Supply & Demand: Token circulation, trading volume, and holder activity directly affect price movements.

Utility & Adoption: Real-world use cases, platform development, and user engagement drive long-term value.

Partnerships: Strategic alliances and integrations can boost investor interest and price appreciation.

Regulatory News: Government policies and crypto regulations create market volatility.

Technical Analysis: Chart patterns, support/resistance levels guide trader decisions.

Community Growth: Active social media presence and community engagement influence market perception.

Tokenomics: Staking rewards, burning mechanisms, and distribution models affect scarcity and demand.

Varför vill folk veta BlockBuddiess pris idag?

People want to know BlockBuddies (BLBD) price today for several key reasons: to make informed trading decisions, track their investment portfolio value, identify buying or selling opportunities, assess market trends, and manage risk. Real-time price data helps investors time their trades effectively.

Prisförutsägelse för BlockBuddies

BlockBuddies (BLBD) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för BLBD $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
BlockBuddies (BLBD) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på BlockBuddies potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som BlockBuddies kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för BLBD prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på BlockBuddies Price Prediction.

Om BlockBuddies

BLBD is a cryptocurrency asset that operates on a decentralized blockchain platform. It is primarily designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a focus on enhancing privacy and security. The asset uses a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders to validate block transactions based on the number of coins they hold and are willing to 'stake' as collateral. This design aims to provide a more energy-efficient alternative to the proof-of-work model used by many other cryptocurrencies. In the wider crypto ecosystem, BLBD is often used for transactions where users prefer to maintain a higher level of anonymity, such as in decentralized finance (DeFi) applications.

Hur man köper och investerar BlockBuddies

Är du redo att komma igång med BlockBuddies? Att köpa BLBD går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper BlockBuddies. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din BlockBuddies (BLBD) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och BlockBuddies krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper BlockBuddies (BLBD) Guide

Vad kan du göra med BlockBuddies

Genom att äga BlockBuddies kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa BlockBuddies (BLBD) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
Producent
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
--
Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är BlockBuddies (BLBD)

BlockBuddies is a Web3-powered drop puzzle game where players match and clear adorable monster blocks across hundreds of vibrant stages. Combined with character-driven storytelling and sustainable tokenomics, it's a new kind of crypto gaming experience.

BlockBuddies Resurs

För en mer djupgående förståelse av BlockBuddies kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell BlockBuddies webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om BlockBuddies

Hur mycket kommer 1 BlockBuddies att vara värd år 2030?
Om BlockBuddies skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella BlockBuddies-priser och förväntad avkastning.
BlockBuddies (BLBD) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för BLBD-till-USD

Belopp

1 BLBD = 0.0001799 USD