BlockBuddies Pris idag

Livepriset för BlockBuddies (BLBD) idag är $ 0.0001799, med en förändring på 0.05% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BLBD till USD är$ 0.0001799 per BLBD.

BlockBuddies rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- BLBD. Under de senaste 24 timmarna handlades BLBD mellan $ 0.00017 (lägsta) och $ 0.0001994 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BLBD med 0.00% under den senaste timmen och +19.93% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 2.56.

BlockBuddies (BLBD) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 2.56$ 2.56 $ 2.56 Marknadsvärde efter full utspädning $ 179.90K$ 179.90K $ 179.90K Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blockkedja BSC

Det aktuella börsvärdet för BlockBuddies är --, med en 24h-handelsvolym på $ 2.56. Det cirkulerande utbudet av BLBD är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 179.90K.