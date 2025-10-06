Livepriset för BLACKHOLE idag är 0.08405 USD.BLACK börsvärdet är 0 USD. Följ prisuppdateringar för BLACK till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för BLACKHOLE idag är 0.08405 USD.BLACK börsvärdet är 0 USD. Följ prisuppdateringar för BLACK till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för BLACKHOLE (BLACK) idag är $ 0.08405, med en förändring på 0.36% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BLACK till USD är$ 0.08405 per BLACK.
BLACKHOLE rankas för närvarande nr.3782 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 BLACK. Under de senaste 24 timmarna handlades BLACK mellan $ 0.084 (lägsta) och $ 0.09461 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.542695123942573, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.08304898486520446.
I kortsiktigt resultat, rörde sig BLACK med -0.48% under den senaste timmen och -28.29% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 54.87K.
BLACKHOLE (BLACK) Marknadsinformation
No.3782
$ 0.00
$ 54.87K
$ 9.59M
0.00
114,083,333
AVAX_CCHAIN
Det aktuella börsvärdet för BLACKHOLE är $ 0.00, med en 24h-handelsvolym på $ 54.87K. Det cirkulerande utbudet av BLACK är 0.00, med ett totalt utbud på 114083333. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 9.59M.
BLACKHOLE Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.084
lägsta under 24-timmar
$ 0.09461
högsta under 24-timmar
$ 0.084
$ 0.09461
$ 1.542695123942573
$ 0.08304898486520446
-0.48%
-0.36%
-28.29%
-28.29%
BLACKHOLE (BLACK) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för BLACKHOLE idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.0003037
-0.36%
30 dagar
$ -0.16295
-65.98%
60 dagar
$ -0.17505
-67.57%
90 dagar
$ -0.57845
-87.32%
BLACKHOLE Prisförändring idag
Idag registrerade BLACK en förändring med $ -0.0003037 (-0.36%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
BLACKHOLE 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.16295 (-65.98%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
BLACKHOLE 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades BLACK med $ -0.17505(-67.57%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
BLACKHOLE 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.57845 (-87.32%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för BLACKHOLE (BLACK)?
AI-drivna insikter som analyserar BLACKHOLE senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar BLACKHOLEs priser?
BLACKHOLE (BLACK) token prices are influenced by several key factors:
Supply and Demand: Token scarcity through burning mechanisms and trading volume directly impact price movements.
Utility and Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform integration drive demand.
Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability influence price stability.
Community Activity: Social media buzz, developer updates, and holder engagement affect market perception.
Regulatory News: Government policies on cryptocurrencies can cause price volatility.
Varför vill folk veta BLACKHOLEs pris idag?
People want to know BLACKHOLE (BLACK) price today for several key reasons:
Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.
Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' real-time value and performance.
Market timing - Price movements help determine optimal entry and exit points.
Risk management - Current prices enable proper position sizing and stop-loss placement.
Prisförutsägelse för BLACKHOLE
BLACKHOLE (BLACK) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för BLACK $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
BLACKHOLE (BLACK) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på BLACKHOLE potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som BLACKHOLE kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för BLACK prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på BLACKHOLE Price Prediction.
Om BLACKHOLE
BLACK (eosBLACK) is a cryptocurrency token that operates on the EOS platform, with a focus on creating a fair and sustainable token economy. The primary purpose of BLACK is to serve as a utility token within the EOS ecosystem, facilitating the development and operation of decentralized applications (dApps). It employs a unique issuance model where tokens are distributed based on the contribution to the ecosystem rather than through mining or staking. This model is designed to incentivize active participation and contribution to the platform. BLACK's role within the EOS ecosystem positions it as an integral part of the platform's broader vision of creating a scalable and flexible environment for dApp development and operation.
Hur man köper och investerar BLACKHOLE
Är du redo att komma igång med BLACKHOLE? Att köpa BLACK går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper BLACKHOLE. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din BLACKHOLE (BLACK) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 0.00 tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och BLACKHOLE krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med BLACKHOLE
Genom att äga BLACKHOLE kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa BLACKHOLE (BLACK) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Hur mycket kommer 1 BLACKHOLE att vara värd år 2030?
Om BLACKHOLE skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella BLACKHOLE-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar BLACKHOLE idag?
Priset för BLACKHOLE är idag $ 0.08405. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är BLACKHOLE fortfarande en bra investering?
BLACKHOLE förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i BLACK, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för BLACKHOLE?
BLACKHOLE till ett värde av $ 54.87K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på BLACKHOLE?
Livepriset för BLACK uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för BLACKHOLE i den valuta du föredrar, besök BLACK Pris för mer information.
Vad påverkar priset för BLACKHOLE?
Priset på BLACK påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,327.26
+0.60%
ETH
3,401.17
+0.72%
SOL
157.79
+0.70%
UCN
1,496.88
0.00%
ZEC
611.05
+19.19%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för BLACK på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret BLACK/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om BLACKHOLEs kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer BLACKHOLE-priset att stiga i år?
BLACKHOLE priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för BLACKHOLE (BLACK) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:35:47 (UTC+8)
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.