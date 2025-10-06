BLACKHOLE Pris idag

Livepriset för BLACKHOLE (BLACK) idag är $ 0.08405, med en förändring på 0.36% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BLACK till USD är$ 0.08405 per BLACK.

BLACKHOLE rankas för närvarande nr.3782 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 BLACK. Under de senaste 24 timmarna handlades BLACK mellan $ 0.084 (lägsta) och $ 0.09461 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.542695123942573, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.08304898486520446.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BLACK med -0.48% under den senaste timmen och -28.29% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 54.87K.

BLACKHOLE (BLACK) Marknadsinformation

Rank No.3782 Marknadsvärde $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volym (24H) $ 54.87K$ 54.87K $ 54.87K Marknadsvärde efter full utspädning $ 9.59M$ 9.59M $ 9.59M Cirkulationsutbud 0.00 0.00 0.00 Totalt utbud 114,083,333 114,083,333 114,083,333 Offentlig blockkedja AVAX_CCHAIN

