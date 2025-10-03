Biometric Financial (BIOFI) Tokenomics

Biometric Financial (BIOFI) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Biometric Financial(BIOFI), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 13:49:23 (UTC+8)
USD

Biometric Financial (BIOFI) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Biometric Financial(BIOFI), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 636.47K
$ 636.47K$ 636.47K
Totalt utbud:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Cirkulerande utbud
$ 3.91B
$ 3.91B$ 3.91B
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 1.63M
$ 1.63M$ 1.63M
Högsta någonsin:
$ 0.031
$ 0.031$ 0.031
Lägsta någonsin:
$ 0.000068186806932818
$ 0.000068186806932818$ 0.000068186806932818
Aktuellt pris:
$ 0.0001626
$ 0.0001626$ 0.0001626

Biometric Financial (BIOFI) Information

The BioFi Ecosystem leverages biometric security to provide decentralized finance products and services riding on the blockchain. BioFi addresses the concerns many people have about safeguarding their personal data and being safe from exploitation by fraudsters.

Officiell webbplats:
https://biometricfinancial.org/home/
Whitepaper:
https://biometricfinancial.org/paper/BioFi%20Whitepaper%2003-13-2023.pdf
Blockkedjeutforskare:
https://bscscan.com/token/0x11A31b833d43853f8869C9EEc17F60e3B4d2a753

Biometric Financial (BIOFI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Biometric Financial (BIOFI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet BIOFI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många BIOFI-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår BIOFI:s tokenomics, utforska BIOFI-tokens pris i realtid!

Hur man köper BIOFI

Är du intresserad av att lägga till Biometric Financial(BIOFI) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa BIOFI, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

Biometric Financial (BIOFI) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för BIOFI hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för BIOFI

Vill du veta vart BIOFI kan vara på väg? På BIOFI sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.

Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna
Snabbaste token-noteringarna bland CEX
Högsta likviditeten i hela branschen
Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice
100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel
Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT
mc_how_why_title
Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn