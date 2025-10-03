Bitget Token (BGB) Tokenomics

Bitget Token (BGB) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Bitget Token(BGB), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 12:45:35 (UTC+8)
USD

Bitget Token (BGB) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Bitget Token(BGB), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 3.68B
$ 3.68B$ 3.68B
Totalt utbud:
$ 919.99M
$ 919.99M$ 919.99M
Cirkulerande utbud
$ 696.19M
$ 696.19M$ 696.19M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 4.86B
$ 4.86B$ 4.86B
Högsta någonsin:
$ 8.54
$ 8.54$ 8.54
Lägsta någonsin:
$ 0.05835925
$ 0.05835925$ 0.05835925
Aktuellt pris:
$ 5.27946
$ 5.27946$ 5.27946

Bitget Token (BGB) Information

Bitget Token (BGB) is the native utility token of Bitget, a crypto centralized exchange (CEX). The updated BGB token was launched in July 2021 with the aim of providing platform users with a form of payment within the ecosystem. The utility token of Bitget can be used by traders for staking, social trading, profit sharing or receiving discounts on trading fees. BGB holders can also participate in the launchpad and launchpool.

Officiell webbplats:
https://www.bitget.com/
Whitepaper:
https://img.bitgetimg.com/multiLang/events/BGB-whitepaper-en-20241227.pdf
Blockkedjeutforskare:
https://etherscan.io/token/0x54D2252757e1672EEaD234D27B1270728fF90581

Bitget Token (BGB) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Bitget Token (BGB) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet BGB-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många BGB-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår BGB:s tokenomics, utforska BGB-tokens pris i realtid!

Hur man köper BGB

Är du intresserad av att lägga till Bitget Token(BGB) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa BGB, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

Bitget Token (BGB) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för BGB hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för BGB

Vill du veta vart BGB kan vara på väg? På BGB sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.

Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna
Snabbaste token-noteringarna bland CEX
Högsta likviditeten i hela branschen
Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice
100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel
Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT
mc_how_why_title
Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn