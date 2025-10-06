BETURA Pris idag

Livepriset för BETURA (BETURA) idag är $ 0.00001996, med en förändring på 0.39% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BETURA till USD är$ 0.00001996 per BETURA.

BETURA rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- BETURA. Under de senaste 24 timmarna handlades BETURA mellan $ 0.00001982 (lägsta) och $ 0.00002006 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BETURA med +0.45% under den senaste timmen och -8.28% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 90.60K.

BETURA (BETURA) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 90.60K$ 90.60K $ 90.60K Marknadsvärde efter full utspädning $ 19.96K$ 19.96K $ 19.96K Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blockkedja SOL

