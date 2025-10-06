BörsDEX+
Livepriset för BBSNEK idag är 0.00001811 USD.BBSNEK börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för BBSNEK till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om BBSNEK

BBSNEK prisinformation

Vad är BBSNEK

BBSNEK whitepaper

BBSNEK officiell webbplats

BBSNEK tokenomics

BBSNEK Prisförutsägelse

BBSNEK historik

BBSNEK Köpguide

BBSNEK-till-fiat valutaomvandlare

BBSNEK spot

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

BBSNEK Logotyp

BBSNEK-kurs(BBSNEK)

1 BBSNEK-till-USD pris i realtid:

$0.00001811
$0.00001811
0.00%1D
USD
BBSNEK (BBSNEK) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:07:37 (UTC+8)

BBSNEK Pris idag

Livepriset för BBSNEK (BBSNEK) idag är $ 0.00001811, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BBSNEK till USD är$ 0.00001811 per BBSNEK.

BBSNEK rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- BBSNEK. Under de senaste 24 timmarna handlades BBSNEK mellan $ 0.00001811 (lägsta) och $ 0.00001811 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BBSNEK med 0.00% under den senaste timmen och -8.49% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 0.00.

BBSNEK (BBSNEK) Marknadsinformation

--
--

$ 0.00
$ 0.00

$ 1.26M
$ 1.26M

--
--

69,700,000,000
69,700,000,000

ADA

Det aktuella börsvärdet för BBSNEK är --, med en 24h-handelsvolym på $ 0.00. Det cirkulerande utbudet av BBSNEK är --, med ett totalt utbud på 69700000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.26M.

BBSNEK Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00001811
$ 0.00001811
lägsta under 24-timmar
$ 0.00001811
$ 0.00001811
högsta under 24-timmar

$ 0.00001811
$ 0.00001811

$ 0.00001811
$ 0.00001811

--
--

--
--

0.00%

0.00%

-8.49%

-8.49%

BBSNEK (BBSNEK) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för BBSNEK idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 00.00%
30 dagar$ -0.00002301-55.96%
60 dagar$ -0.00002343-56.41%
90 dagar$ -0.00000689-27.56%
BBSNEK Prisförändring idag

Idag registrerade BBSNEK en förändring med $ 0 (0.00%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

BBSNEK 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.00002301 (-55.96%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

BBSNEK 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades BBSNEK med $ -0.00002343(-56.41%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

BBSNEK 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.00000689 (-27.56%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för BBSNEK (BBSNEK)?

Kolla in sidan BBSNEK Prishistorik nu.

AI-analys för BBSNEK

AI-drivna insikter som analyserar BBSNEK senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar BBSNEKs priser?

BBSNEK price is influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact BBSNEK's value.

Supply and Demand: Token scarcity, trading volume, and holder behavior affect price movements.

Community Activity: Social media engagement, holder count, and community-driven initiatives.

Exchange Listings: New exchange listings typically increase accessibility and trading volume.

Whale Activity: Large holder transactions can cause significant price volatility.

Market Speculation: FOMO, news events, and trading sentiment drive short-term price swings.

Varför vill folk veta BBSNEKs pris idag?

People want to know BBSNEK price today for several key reasons: trading decisions, portfolio tracking, market timing, and investment planning. Real-time pricing helps traders identify entry/exit points, monitor gains/losses, and assess market trends. Investors use current prices to evaluate performance.

Prisförutsägelse för BBSNEK

BBSNEK (BBSNEK) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för BBSNEK $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
BBSNEK (BBSNEK) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på BBSNEK potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som BBSNEK kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för BBSNEK prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på BBSNEK Price Prediction.

Om BBSNEK

BBSNEK is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is primarily designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions, with a focus on providing a decentralized platform for financial services. BBSNEK employs a unique consensus mechanism, ensuring transaction validity and network security. Its issuance model is based on a predetermined schedule, with a capped maximum supply to maintain its value. The asset is typically used within its own ecosystem, serving as a medium of exchange for goods and services, and as a tool for participating in network governance. BBSNEK's role in the broader digital asset landscape is to provide a decentralized alternative to traditional financial systems, emphasizing privacy and user control.

Hur man köper och investerar BBSNEK

Är du redo att komma igång med BBSNEK? Att köpa BBSNEK går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper BBSNEK. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din BBSNEK (BBSNEK) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och BBSNEK krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper BBSNEK (BBSNEK) Guide

Vad kan du göra med BBSNEK

Genom att äga BBSNEK kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa BBSNEK (BBSNEK) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är BBSNEK (BBSNEK)

Welcome to BabySnek, the innovative memecoin project that integrates real-world assets into the blockchain world. Our goal is to make crypto accessible to everyone by connecting physical objects with cryptocurrencies. Discover how our unique 'Proof of Possession' mechanism bridges the digital and physical worlds, creating new opportunities for investment and growth.

BBSNEK Resurs

För en mer djupgående förståelse av BBSNEK kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell BBSNEK webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om BBSNEK

Hur mycket kommer 1 BBSNEK att vara värd år 2030?
Om BBSNEK skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella BBSNEK-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:07:37 (UTC+8)

BBSNEK (BBSNEK) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om BBSNEK

BBSNEK USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på BBSNEK med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av BBSNEK med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla BBSNEK (BBSNEK) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se BBSNEK-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
BBSNEK/USDT
$0.00001811
$0.00001811
0.00%
0.00% (USDT)

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.2991

$0.1820

$0.000018000

$0.0019865

$0.00003326

$0.000000001916

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

