BBSNEK Pris idag

Livepriset för BBSNEK (BBSNEK) idag är $ 0.00001811, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BBSNEK till USD är$ 0.00001811 per BBSNEK.

BBSNEK rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- BBSNEK. Under de senaste 24 timmarna handlades BBSNEK mellan $ 0.00001811 (lägsta) och $ 0.00001811 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BBSNEK med 0.00% under den senaste timmen och -8.49% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 0.00.

BBSNEK (BBSNEK) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 69,700,000,000 69,700,000,000 69,700,000,000 Offentlig blockkedja ADA

