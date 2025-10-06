BANKLESS Pris idag

Livepriset för BANKLESS (BANKLESS) idag är $ 0.0002397, med en förändring på 0.45% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BANKLESS till USD är$ 0.0002397 per BANKLESS.

BANKLESS rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- BANKLESS. Under de senaste 24 timmarna handlades BANKLESS mellan $ 0.0002384 (lägsta) och $ 0.0003323 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BANKLESS med -0.09% under den senaste timmen och +81.04% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 55.28K.

BANKLESS (BANKLESS) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 55.28K$ 55.28K $ 55.28K Marknadsvärde efter full utspädning $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud ---- -- Offentlig blockkedja PLASMA

