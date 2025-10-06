BörsDEX+
Livepriset för BANKLESS idag är 0.0002397 USD.BANKLESS börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för BANKLESS till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

BANKLESS (BANKLESS) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:35:24 (UTC+8)

BANKLESS Pris idag

Livepriset för BANKLESS (BANKLESS) idag är $ 0.0002397, med en förändring på 0.45% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BANKLESS till USD är$ 0.0002397 per BANKLESS.

BANKLESS rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- BANKLESS. Under de senaste 24 timmarna handlades BANKLESS mellan $ 0.0002384 (lägsta) och $ 0.0003323 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BANKLESS med -0.09% under den senaste timmen och +81.04% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 55.28K.

BANKLESS (BANKLESS) Marknadsinformation

$ 55.28K
$ 55.28K$ 55.28K

PLASMA

Det aktuella börsvärdet för BANKLESS är --, med en 24h-handelsvolym på $ 55.28K. Det cirkulerande utbudet av BANKLESS är --, med ett totalt utbud på --. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är --.

BANKLESS Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
lägsta under 24-timmar
högsta under 24-timmar

-0.09%

-0.44%

+81.04%

+81.04%

BANKLESS (BANKLESS) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för BANKLESS idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.000001078-0.44%
30 dagar$ -0.0004466-65.08%
60 dagar$ -0.0017603-88.02%
90 dagar$ -0.0017603-88.02%
BANKLESS Prisförändring idag

Idag registrerade BANKLESS en förändring med $ -0.000001078 (-0.44%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

BANKLESS 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0004466 (-65.08%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

BANKLESS 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades BANKLESS med $ -0.0017603(-88.02%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

BANKLESS 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0017603 (-88.02%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för BANKLESS (BANKLESS)?

Kolla in sidan BANKLESS Prishistorik nu.

AI-analys för BANKLESS

AI-drivna insikter som analyserar BANKLESS senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar BANKLESSs priser?

BANKLESS token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact price movements.

Adoption & Usage: Growth in DeFi protocols, decentralized finance adoption, and platform utility drive demand.

Token Supply: Circulating supply, staking rewards, and tokenomics affect scarcity.

Community Growth: Active user base, social media engagement, and ecosystem development influence value.

Regulatory News: Government policies on DeFi and crypto regulations create price volatility.

Partnership Announcements: Strategic collaborations and integrations boost investor interest.

Technical Developments: Platform upgrades, new features, and security improvements impact long-term value.

Trading Volume: Higher liquidity and exchange listings improve price stability and accessibility.

Varför vill folk veta BANKLESSs pris idag?

People want to know BANKLESS token price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment returns. Real-time price data helps investors manage risk, time their trades effectively, and stay updated on market volatility that could impact their holdings.

Prisförutsägelse för BANKLESS

BANKLESS (BANKLESS) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för BANKLESS $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
BANKLESS (BANKLESS) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på BANKLESS potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Besök vår Price Prediction-sida för BANKLESS prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på BANKLESS Price Prediction.

Om BANKLESS

BANKLESS is a crypto asset that is primarily associated with the Bankless DAO, a decentralized autonomous organization that aims to promote and facilitate the adoption of decentralized finance (DeFi). The BANKLESS token serves as a governance token within the Bankless DAO, allowing holders to vote on proposals and decisions that shape the direction of the organization. It also plays an integral role in the Bankless DAO's ecosystem, being used for rewards, incentives, and other community-focused initiatives. The token operates on the Ethereum blockchain, leveraging its smart contract capabilities to ensure transparency and security in its operations. The issuance of BANKLESS tokens is determined by the community through the DAO's governance mechanism.

Hur man köper och investerar BANKLESS

Är du redo att komma igång med BANKLESS? Att köpa BANKLESS går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper BANKLESS. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din BANKLESS (BANKLESS) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och BANKLESS krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper BANKLESS (BANKLESS) Guide

Vad kan du göra med BANKLESS

Genom att äga BANKLESS kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

BANKLESS Resurs

För en mer djupgående förståelse av BANKLESS kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om BANKLESS

Hur mycket kommer 1 BANKLESS att vara värd år 2030?
Om BANKLESS skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella BANKLESS-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:35:24 (UTC+8)

BANKLESS (BANKLESS) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om BANKLESS

Fler kryptovalutor att utforska

Friskrivning

