Utforska viktiga tokenomics och prisdata för BAJU(BAJU), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

The Bajun Network, which will operate on a Kusama parachain, will be the Canary Network for Ajuna and will be fueled by the BAJU token. The Bajun Network will be fully functional and host games. It will be mainly used for testing and introducing new Ajuna features, services, and functionalities. This will provide a fast moving environment for development and testing. The Bajun Network also has a much easier slot leasing strategy to support smaller game studios and even small groups of game developers. It is intended to be a creative environment that can be used to pursue new kinds of game concepts and introduce new features and functionalities on a fully functional network.

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Taket för hur många BAJU-tokens som kan finnas totalt.

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Det maximala antalet BAJU-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Att förstå tokenomiken i BAJU (BAJU) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

BAJU (BAJU) Prishistorik Att analysera prishistoriken för BAJU hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys. Utforska prishistoriken för BAJU nu!