BAJU (BAJU) Tokenomics
BAJU (BAJU) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för BAJU(BAJU), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
BAJU (BAJU) Information
The Bajun Network, which will operate on a Kusama parachain, will be the Canary Network for Ajuna and will be fueled by the BAJU token. The Bajun Network will be fully functional and host games. It will be mainly used for testing and introducing new Ajuna features, services, and functionalities. This will provide a fast moving environment for development and testing. The Bajun Network also has a much easier slot leasing strategy to support smaller game studios and even small groups of game developers. It is intended to be a creative environment that can be used to pursue new kinds of game concepts and introduce new features and functionalities on a fully functional network.
BAJU (BAJU) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i BAJU (BAJU) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet BAJU-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många BAJU-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår BAJU:s tokenomics, utforska BAJU-tokens pris i realtid!
Hur man köper BAJU
Är du intresserad av att lägga till BAJU(BAJU) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa BAJU, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.
BAJU (BAJU) Prishistorik
Att analysera prishistoriken för BAJU hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.
Prisförutsägelse för BAJU
Vill du veta vart BAJU kan vara på väg? På BAJU sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Varför ska du välja MEXC?
MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn
Köp BAJU (BAJU)
Belopp
1 BAJU = -- USD