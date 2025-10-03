Baby Swap (BABYSWAP) Tokenomics

Baby Swap (BABYSWAP) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Baby Swap(BABYSWAP), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Baby Swap (BABYSWAP) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Baby Swap(BABYSWAP), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 249.54K
Totalt utbud:
$ 1.00B
Cirkulerande utbud
$ 620.90M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 401.90K
Högsta någonsin:
$ 4.5
Lägsta någonsin:
$ 0.000282555222021002
Aktuellt pris:
$ 0.0004019
Baby Swap (BABYSWAP) Information

BabySwap is the best AMM+NFT decentralized exchange for newborn projects on Binance Smart Chain, providing a more friendly trading experience and better project support.

Officiell webbplats:
https://home.babyswap.finance/
Whitepaper:
https://docs.babyswap.finance/
Blockkedjeutforskare:
https://www.bscscan.com/token/0x53E562b9B7E5E94b81f10e96Ee70Ad06df3D2657

Baby Swap (BABYSWAP) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Baby Swap (BABYSWAP) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet BABYSWAP-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många BABYSWAP-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår BABYSWAP:s tokenomics, utforska BABYSWAP-tokens pris i realtid!

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

