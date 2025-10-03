Azuro (AZUR) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Azuro(AZUR), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 13:47:55 (UTC+8)
USD

Azuro (AZUR) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Azuro(AZUR), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 1.60M
Totalt utbud:
$ 1.00B
Cirkulerande utbud
$ 200.74M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 7.98M
Högsta någonsin:
$ 0.23903
Lägsta någonsin:
$ 0.005048918762802123
Aktuellt pris:
$ 0.007978
Azuro (AZUR) Information

Azuro is the liquidity, oracle & tooling solution for EVM chains to support powerful prediction app ecosystems.

Officiell webbplats:
https://azuro.org/
Whitepaper:
https://gem.azuro.org/knowledge-hub/introduction/what-is-azuro
Blockkedjeutforskare:
https://etherscan.io/token/0x9E6be44cC1236eEf7e1f197418592D363BedCd5A

Azuro (AZUR) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Azuro (AZUR) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet AZUR-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många AZUR-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår AZUR:s tokenomics, utforska AZUR-tokens pris i realtid!

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

