AVIAH Protocol Pris idag

Livepriset för AVIAH Protocol (AVIAH) idag är $ 6.005, med en förändring på 0.01% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AVIAH till USD är$ 6.005 per AVIAH.

AVIAH Protocol rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- AVIAH. Under de senaste 24 timmarna handlades AVIAH mellan $ 5.989 (lägsta) och $ 6.049 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig AVIAH med +0.01% under den senaste timmen och -1.77% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 63.49K.

AVIAH Protocol (AVIAH) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 63.49K$ 63.49K $ 63.49K Marknadsvärde efter full utspädning $ 30.03B$ 30.03B $ 30.03B Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 Offentlig blockkedja SOL

