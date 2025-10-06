BörsDEX+
Livepriset för AVIAH Protocol idag är 6.005 USD.AVIAH börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för AVIAH till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

AVIAH Protocol-kurs(AVIAH)

1 AVIAH-till-USD pris i realtid:

$6.006
+0.01%1D
USD
AVIAH Protocol (AVIAH) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:06:31 (UTC+8)

AVIAH Protocol Pris idag

Livepriset för AVIAH Protocol (AVIAH) idag är $ 6.005, med en förändring på 0.01% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AVIAH till USD är$ 6.005 per AVIAH.

AVIAH Protocol rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- AVIAH. Under de senaste 24 timmarna handlades AVIAH mellan $ 5.989 (lägsta) och $ 6.049 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig AVIAH med +0.01% under den senaste timmen och -1.77% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 63.49K.

AVIAH Protocol (AVIAH) Marknadsinformation

$ 63.49K
$ 30.03B
5,000,000,000
SOL

Det aktuella börsvärdet för AVIAH Protocol är --, med en 24h-handelsvolym på $ 63.49K. Det cirkulerande utbudet av AVIAH är --, med ett totalt utbud på 5000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 30.03B.

AVIAH Protocol Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 5.989
lägsta under 24-timmar
$ 6.049
högsta under 24-timmar

$ 5.989
$ 6.049
--
--
+0.01%

+0.01%

-1.77%

-1.77%

AVIAH Protocol (AVIAH) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för AVIAH Protocol idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.0006+0.01%
30 dagar$ +0.079+1.33%
60 dagar$ +3.505+140.20%
90 dagar$ +3.505+140.20%
AVIAH Protocol Prisförändring idag

Idag registrerade AVIAH en förändring med $ +0.0006 (+0.01%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

AVIAH Protocol 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.079 (+1.33%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

AVIAH Protocol 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades AVIAH med $ +3.505(+140.20%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

AVIAH Protocol 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +3.505 (+140.20%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för AVIAH Protocol (AVIAH)?

Kolla in sidan AVIAH Protocol Prishistorik nu.

AI-analys för AVIAH Protocol

AI-drivna insikter som analyserar AVIAH Protocol senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar AVIAH Protocols priser?

Several key factors influence AVIAH Protocol (AVIAH) prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact AVIAH pricing.

Adoption Rate: Protocol usage, total value locked (TVL), and active user growth drive demand.

Technology Updates: Protocol upgrades, new features, and security improvements affect investor perception.

Competition: Performance relative to other DeFi protocols influences market position.

Liquidity: Trading volume and exchange listings impact price stability and accessibility.

Tokenomics: Supply mechanisms, staking rewards, and token utility affect long-term value.

Regulatory Environment: Government policies on DeFi and cryptocurrencies create market uncertainty.

Partnership Announcements: Strategic collaborations and integrations can boost investor interest.

Market Manipulation: Large holder activities and trading patterns influence short-term price movements.

Economic Conditions: Broader financial market trends and macroeconomic factors affect risk appetite for crypto investments.

Varför vill folk veta AVIAH Protocols pris idag?

People want to know AVIAH Protocol price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.

Prisförutsägelse för AVIAH Protocol

AVIAH Protocol (AVIAH) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för AVIAH $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
AVIAH Protocol (AVIAH) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på AVIAH Protocol potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Om AVIAH Protocol

AVIAH is a digital asset that operates on a decentralized blockchain platform. It is designed to facilitate secure, fast, and low-cost transactions across the globe. The primary role of AVIAH is to serve as a medium of exchange within its ecosystem, enabling users to participate in various financial activities such as payments, investments, and transfers. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and security. The supply and issuance model of AVIAH is pre-determined and transparent, aiming to maintain the stability of the asset. AVIAH's ecosystem is built with a focus on accessibility and user-friendliness, making it suitable for both experienced crypto users and newcomers.

Hur man köper och investerar AVIAH Protocol

Vad kan du göra med AVIAH Protocol

Genom att äga AVIAH Protocol kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Vad är AVIAH Protocol (AVIAH)

AVIAH is a utility token on the Solana blockchain that powers the AVIAH.ai ecosystem, enabling developers to create, deploy, and monetize AI-driven virtual humans. The token facilitates virtual asset ownership, API usage, NFT rewards, and decentralized governance, ensuring a sustainable and scalable AI-powered digital human ecosystem.

AVIAH Protocol Resurs

För en mer djupgående förståelse av AVIAH Protocol kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell AVIAH Protocol webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om AVIAH Protocol

Hur mycket kommer 1 AVIAH Protocol att vara värd år 2030?
Om AVIAH Protocol skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella AVIAH Protocol-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:06:31 (UTC+8)

Friskrivning

