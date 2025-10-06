Livepriset för AVIAH Protocol idag är 6.005 USD.AVIAH börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för AVIAH till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för AVIAH Protocol idag är 6.005 USD.AVIAH börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för AVIAH till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för AVIAH Protocol (AVIAH) idag är $ 6.005, med en förändring på 0.01% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AVIAH till USD är$ 6.005 per AVIAH.
AVIAH Protocol rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- AVIAH. Under de senaste 24 timmarna handlades AVIAH mellan $ 5.989 (lägsta) och $ 6.049 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig AVIAH med +0.01% under den senaste timmen och -1.77% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 63.49K.
AVIAH Protocol (AVIAH) Marknadsinformation
--
----
$ 63.49K
$ 63.49K$ 63.49K
$ 30.03B
$ 30.03B$ 30.03B
--
----
5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000
SOL
Det aktuella börsvärdet för AVIAH Protocol är --, med en 24h-handelsvolym på $ 63.49K. Det cirkulerande utbudet av AVIAH är --, med ett totalt utbud på 5000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 30.03B.
AVIAH Protocol Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 5.989
$ 5.989$ 5.989
lägsta under 24-timmar
$ 6.049
$ 6.049$ 6.049
högsta under 24-timmar
$ 5.989
$ 5.989$ 5.989
$ 6.049
$ 6.049$ 6.049
--
----
--
----
+0.01%
+0.01%
-1.77%
-1.77%
AVIAH Protocol (AVIAH) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för AVIAH Protocol idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.0006
+0.01%
30 dagar
$ +0.079
+1.33%
60 dagar
$ +3.505
+140.20%
90 dagar
$ +3.505
+140.20%
AVIAH Protocol Prisförändring idag
Idag registrerade AVIAH en förändring med $ +0.0006 (+0.01%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
AVIAH Protocol 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.079 (+1.33%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
AVIAH Protocol 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades AVIAH med $ +3.505(+140.20%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
AVIAH Protocol 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +3.505 (+140.20%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för AVIAH Protocol (AVIAH)?
AI-drivna insikter som analyserar AVIAH Protocol senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar AVIAH Protocols priser?
Several key factors influence AVIAH Protocol (AVIAH) prices:
Regulatory Environment: Government policies on DeFi and cryptocurrencies create market uncertainty.
Partnership Announcements: Strategic collaborations and integrations can boost investor interest.
Market Manipulation: Large holder activities and trading patterns influence short-term price movements.
Economic Conditions: Broader financial market trends and macroeconomic factors affect risk appetite for crypto investments.
Varför vill folk veta AVIAH Protocols pris idag?
People want to know AVIAH Protocol price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.
Prisförutsägelse för AVIAH Protocol
AVIAH Protocol (AVIAH) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för AVIAH $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
AVIAH Protocol (AVIAH) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på AVIAH Protocol potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som AVIAH Protocol kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för AVIAH prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på AVIAH Protocol Price Prediction.
Om AVIAH Protocol
AVIAH is a digital asset that operates on a decentralized blockchain platform. It is designed to facilitate secure, fast, and low-cost transactions across the globe. The primary role of AVIAH is to serve as a medium of exchange within its ecosystem, enabling users to participate in various financial activities such as payments, investments, and transfers. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and security. The supply and issuance model of AVIAH is pre-determined and transparent, aiming to maintain the stability of the asset. AVIAH's ecosystem is built with a focus on accessibility and user-friendliness, making it suitable for both experienced crypto users and newcomers.
Hur man köper och investerar AVIAH Protocol
Är du redo att komma igång med AVIAH Protocol? Att köpa AVIAH går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper AVIAH Protocol. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din AVIAH Protocol (AVIAH) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och AVIAH Protocol krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med AVIAH Protocol
Genom att äga AVIAH Protocol kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa AVIAH Protocol (AVIAH) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
AVIAH is a utility token on the Solana blockchain that powers the AVIAH.ai ecosystem, enabling developers to create, deploy, and monetize AI-driven virtual humans. The token facilitates virtual asset ownership, API usage, NFT rewards, and decentralized governance, ensuring a sustainable and scalable AI-powered digital human ecosystem.
AVIAH Protocol Resurs
För en mer djupgående förståelse av AVIAH Protocol kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 AVIAH Protocol att vara värd år 2030?
Om AVIAH Protocol skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella AVIAH Protocol-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar AVIAH Protocol idag?
Priset för AVIAH Protocol är idag $ 6.005. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är AVIAH Protocol fortfarande en bra investering?
AVIAH Protocol förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i AVIAH, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för AVIAH Protocol?
AVIAH Protocol till ett värde av $ 63.49K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på AVIAH Protocol?
Livepriset för AVIAH uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för AVIAH Protocol i den valuta du föredrar, besök AVIAH Pris för mer information.
Vad påverkar priset för AVIAH Protocol?
Priset på AVIAH påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för AVIAH på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret AVIAH/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om AVIAH Protocols kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer AVIAH Protocol-priset att stiga i år?
AVIAH Protocol priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för AVIAH Protocol (AVIAH) för en mer djupgående analys.
