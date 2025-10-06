Livepriset för Broadcom idag är 341.79 USD.AVGOON börsvärdet är 1,114,705.1445790653 USD. Följ prisuppdateringar för AVGOON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Broadcom idag är 341.79 USD.AVGOON börsvärdet är 1,114,705.1445790653 USD. Följ prisuppdateringar för AVGOON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Broadcom (AVGOON) idag är $ 341.79, med en förändring på 0.03% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AVGOON till USD är$ 341.79 per AVGOON.
Broadcom rankas för närvarande nr.2054 enligt marknadsvärde på $ 1.11M, med ett cirkulerande utbud på 3.26K AVGOON. Under de senaste 24 timmarna handlades AVGOON mellan $ 338.53 (lägsta) och $ 371.46 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 390.63879187276996, medan det lägsta priset någonsin var $ 297.29808264469034.
I kortsiktigt resultat, rörde sig AVGOON med 0.00% under den senaste timmen och -8.29% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 85.23K.
Broadcom (AVGOON) Marknadsinformation
No.2054
$ 1.11M
$ 85.23K
$ 1.11M
3.26K
3,261.37436607
ETH
Det aktuella börsvärdet för Broadcom är $ 1.11M, med en 24h-handelsvolym på $ 85.23K. Det cirkulerande utbudet av AVGOON är 3.26K, med ett totalt utbud på 3261.37436607. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.11M.
Broadcom Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 338.53
lägsta under 24-timmar
$ 371.46
högsta under 24-timmar
$ 338.53
$ 371.46
$ 390.63879187276996
$ 297.29808264469034
0.00%
+0.03%
-8.29%
-8.29%
Broadcom (AVGOON) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Broadcom idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.1025
+0.03%
30 dagar
$ -3.79
-1.10%
60 dagar
$ -0.69
-0.21%
90 dagar
$ +61.79
+22.06%
Broadcom Prisförändring idag
Idag registrerade AVGOON en förändring med $ +0.1025 (+0.03%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Broadcom 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -3.79 (-1.10%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Broadcom 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades AVGOON med $ -0.69(-0.21%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Broadcom 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +61.79 (+22.06%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Broadcom (AVGOON)?
AI-drivna insikter som analyserar Broadcom senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Broadcoms priser?
I notice there may be confusion in your question. Broadcom trades under ticker AVGO, not AVGOON, and it's a semiconductor company, not a cryptocurrency.
If you're asking about Broadcom (AVGO) stock price factors:
Key influences include semiconductor demand, data center growth, enterprise spending, 5G adoption, automotive chip needs, supply chain conditions, competition from Intel/AMD, quarterly earnings, revenue guidance, acquisition announcements, and broader tech sector sentiment.
Varför vill folk veta Broadcoms pris idag?
People want to know Broadcom's stock price today for several key reasons:
Investment decisions - Traders and investors need current pricing to buy, sell, or hold positions effectively.
Portfolio monitoring - Existing shareholders track daily performance to assess their investment value and returns.
Market analysis - The price helps gauge semiconductor sector trends and overall market sentiment.
Trading opportunities - Day traders and swing traders look for price movements to capitalize on short-term gains.
Financial planning - Current valuation assists in making informed decisions about position sizing and risk management.
Note: AVGOON appears to be an incorrect ticker symbol for Broadcom, which typically trades as AVGO.
Prisförutsägelse för Broadcom
Broadcom (AVGOON) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för AVGOON $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Broadcom (AVGOON) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Broadcom potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Broadcom kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för AVGOON prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Broadcom Price Prediction.
Om Broadcom
AVGOON is a digital asset that operates within the blockchain ecosystem. It is designed to facilitate transactions and interactions within its native platform, serving as the primary medium of exchange. The general purpose of AVGOON is to enable seamless, secure, and efficient transactions, contributing to the broader goal of enhancing the functionality and accessibility of decentralized finance (DeFi). Its consensus mechanism and supply model, while not explicitly defined, are designed to maintain the integrity and stability of the asset. AVGOON's typical uses include facilitating transactions, participating in platform governance, and incentivizing user engagement within its ecosystem. As a crypto asset, AVGOON plays a crucial role in the expanding landscape of digital currencies and blockchain technology.
Hur man köper och investerar Broadcom
Är du redo att komma igång med Broadcom? Att köpa AVGOON går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Broadcom. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Broadcom (AVGOON) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 3.26K tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Broadcom krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Broadcom
Genom att äga Broadcom kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Broadcom (AVGOON) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Ondo är ett blockkedjeteknikföretag. Dess uppdrag är att påskynda övergången till en öppen ekonomi genom att bygga plattformar, tillgångar och infrastruktur som gör att finansmarknaderna är öppna för kedjan.
Broadcom Resurs
För en mer djupgående förståelse av Broadcom kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 Broadcom att vara värd år 2030?
Om Broadcom skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Broadcom-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Broadcom idag?
Priset för Broadcom är idag $ 341.79. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Broadcom fortfarande en bra investering?
Broadcom förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i AVGOON, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Broadcom?
Broadcom till ett värde av $ 85.23K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Broadcom?
Livepriset för AVGOON uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Broadcom i den valuta du föredrar, besök AVGOON Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Broadcom?
Priset på AVGOON påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,327.27
+0.60%
ETH
3,402.75
+0.77%
SOL
157.83
+0.73%
UCN
1,496.87
0.00%
ZEC
610.18
+19.02%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för AVGOON på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret AVGOON/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Broadcoms kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Broadcom-priset att stiga i år?
Broadcom priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Broadcom (AVGOON) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:34:49 (UTC+8)
Broadcom (AVGOON) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
