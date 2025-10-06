Broadcom Pris idag

Livepriset för Broadcom (AVGOON) idag är $ 341.79, med en förändring på 0.03% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AVGOON till USD är$ 341.79 per AVGOON.

Broadcom rankas för närvarande nr.2054 enligt marknadsvärde på $ 1.11M, med ett cirkulerande utbud på 3.26K AVGOON. Under de senaste 24 timmarna handlades AVGOON mellan $ 338.53 (lägsta) och $ 371.46 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 390.63879187276996, medan det lägsta priset någonsin var $ 297.29808264469034.

I kortsiktigt resultat, rörde sig AVGOON med 0.00% under den senaste timmen och -8.29% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 85.23K.

Broadcom (AVGOON) Marknadsinformation

Rank No.2054 Marknadsvärde $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Volym (24H) $ 85.23K$ 85.23K $ 85.23K Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Cirkulationsutbud 3.26K 3.26K 3.26K Totalt utbud 3,261.37436607 3,261.37436607 3,261.37436607 Offentlig blockkedja ETH

Det aktuella börsvärdet för Broadcom är $ 1.11M, med en 24h-handelsvolym på $ 85.23K. Det cirkulerande utbudet av AVGOON är 3.26K, med ett totalt utbud på 3261.37436607. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.11M.