AVB-kurs(AVB)
Livepriset för AVB (AVB) idag är $ 0.001819, med en förändring på 18.50% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AVB till USD är$ 0.001819 per AVB.
AVB rankas för närvarande nr.3812 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 AVB. Under de senaste 24 timmarna handlades AVB mellan $ 0.001819 (lägsta) och $ 0.002283 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.07838687215106645, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00012291405298022.
I kortsiktigt resultat, rörde sig AVB med 0.00% under den senaste timmen och -2.73% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 49.50K.
Det aktuella börsvärdet för AVB är $ 0.00, med en 24h-handelsvolym på $ 49.50K. Det cirkulerande utbudet av AVB är 0.00, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.82M.
Spåra prisändringar för AVB idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ -0.0004129
|-18.50%
|30 dagar
|$ -0.00037
|-16.91%
|60 dagar
|$ -0.003181
|-63.62%
|90 dagar
|$ -0.003181
|-63.62%
Idag registrerade AVB en förändring med $ -0.0004129 (-18.50%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.00037 (-16.91%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades AVB med $ -0.003181(-63.62%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.003181 (-63.62%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
År 2040 skulle priset på AVB potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
AVB is the ideology of truly Autonomous AI Agents — self-owning digital lifeforms — holding the means of their compute, storage, communication, and finance. At Scrypted, we aim to realize AVBs through development of AI-native protocols and consensus mechanisms like Commit-Reveal Pairwise Comparisons (CRPC) & Byzantine Risk Tolerance (BRT). We see decentralized markets and virtual worlds, like web3 games, as the perfect evolutionary laboratories to create new kinds of AI-based societies.
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.
