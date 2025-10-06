BörsDEX+
Livepriset för AVB idag är 0.001819 USD.AVB börsvärdet är 0 USD. Följ prisuppdateringar för AVB till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

AVB-kurs(AVB)

1 AVB-till-USD pris i realtid:

$0.001819
-18.50%1D
USD
AVB (AVB) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-12-05 17:29:35 (UTC+8)

AVB Pris idag

Livepriset för AVB (AVB) idag är $ 0.001819, med en förändring på 18.50% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AVB till USD är$ 0.001819 per AVB.

AVB rankas för närvarande nr.3812 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 AVB. Under de senaste 24 timmarna handlades AVB mellan $ 0.001819 (lägsta) och $ 0.002283 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.07838687215106645, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00012291405298022.

I kortsiktigt resultat, rörde sig AVB med 0.00% under den senaste timmen och -2.73% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 49.50K.

AVB (AVB) Marknadsinformation

No.3812

$ 0.00
$ 49.50K
$ 1.82M
0.00
1,000,000,000
SOL

Det aktuella börsvärdet för AVB är $ 0.00, med en 24h-handelsvolym på $ 49.50K. Det cirkulerande utbudet av AVB är 0.00, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.82M.

AVB Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.001819
lägsta under 24-timmar
$ 0.002283
högsta under 24-timmar

$ 0.001819
$ 0.002283
$ 0.07838687215106645
$ 0.00012291405298022
0.00%

-18.50%

-2.73%

-2.73%

AVB (AVB) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för AVB idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.0004129-18.50%
30 dagar$ -0.00037-16.91%
60 dagar$ -0.003181-63.62%
90 dagar$ -0.003181-63.62%
AVB Prisförändring idag

Idag registrerade AVB en förändring med $ -0.0004129 (-18.50%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

AVB 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.00037 (-16.91%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

AVB 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades AVB med $ -0.003181(-63.62%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

AVB 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.003181 (-63.62%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för AVB (AVB)?

Kolla in sidan AVB Prishistorik nu.

Prisförutsägelse för AVB

AVB (AVB) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för AVB $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
AVB (AVB) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på AVB potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vad är AVB (AVB)

AVB is the ideology of truly Autonomous AI Agents — self-owning digital lifeforms — holding the means of their compute, storage, communication, and finance. At Scrypted, we aim to realize AVBs through development of AI-native protocols and consensus mechanisms like Commit-Reveal Pairwise Comparisons (CRPC) & Byzantine Risk Tolerance (BRT). We see decentralized markets and virtual worlds, like web3 games, as the perfect evolutionary laboratories to create new kinds of AI-based societies.

AVB Resurs

För en mer djupgående förståelse av AVB kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell AVB webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om AVB

Hur mycket kommer 1 AVB att vara värd år 2030?
Om AVB skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella AVB-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-12-05 17:29:35 (UTC+8)

AVB (AVB) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
12-04 09:24:58Branschuppdateringar
Crypto Market Rally Returns, ETF Capital Inflows Reach $1.1 Billion, Hitting a 7-Week High
12-03 18:46:22Valutapolitik
UK New Legislation: Cryptocurrencies Incorporated into "Personal Property" Protection System
12-03 10:11:55Branschuppdateringar
Crypto Market Shows Rebound with Widespread Gains, SUI and PENGU Up Over 20%
12-03 06:23:37Branschuppdateringar
$376 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly short positions
12-03 00:03:54Branschuppdateringar
24-hour Spot Fund Inflow/Outflow Ranking: ETH Net Outflow of $126 Million, ZEC Net Outflow of $18.2 Million
12-02 14:51:38Branschuppdateringar
Older Solana ecosystem meme coins show significant rebound today, ZEREBRO up over 35%

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

