AVB Pris idag

Livepriset för AVB (AVB) idag är $ 0.001819, med en förändring på 18.50% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AVB till USD är$ 0.001819 per AVB.

AVB rankas för närvarande nr.3812 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 AVB. Under de senaste 24 timmarna handlades AVB mellan $ 0.001819 (lägsta) och $ 0.002283 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.07838687215106645, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00012291405298022.

I kortsiktigt resultat, rörde sig AVB med 0.00% under den senaste timmen och -2.73% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 49.50K.

AVB (AVB) Marknadsinformation

Rank No.3812 Marknadsvärde $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volym (24H) $ 49.50K$ 49.50K $ 49.50K Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.82M$ 1.82M $ 1.82M Cirkulationsutbud 0.00 0.00 0.00 Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blockkedja SOL

