Livepriset för Autonomi (AUTONOMI) idag är $ 0.02897, med en förändring på 0.97% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AUTONOMI till USD är$ 0.02897 per AUTONOMI.
Autonomi rankas för närvarande nr.1517 enligt marknadsvärde på $ 3.96M, med ett cirkulerande utbud på 136.64M AUTONOMI. Under de senaste 24 timmarna handlades AUTONOMI mellan $ 0.02859 (lägsta) och $ 0.02901 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.35756319057761676, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.027318315086072017.
I kortsiktigt resultat, rörde sig AUTONOMI med +0.17% under den senaste timmen och -15.27% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 102.82K.
Autonomi (AUTONOMI) Marknadsinformation
No.1517
$ 3.96M
$ 102.82K
$ 34.76M
136.64M
1,200,000,000
ARB
Det aktuella börsvärdet för Autonomi är $ 3.96M, med en 24h-handelsvolym på $ 102.82K. Det cirkulerande utbudet av AUTONOMI är 136.64M, med ett totalt utbud på 1200000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 34.76M.
Autonomi Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.02859
lägsta under 24-timmar
$ 0.02901
högsta under 24-timmar
$ 0.02859
$ 0.02901
$ 0.35756319057761676
$ 0.027318315086072017
+0.17%
+0.97%
-15.27%
-15.27%
Autonomi (AUTONOMI) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Autonomi idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.0002783
+0.97%
30 dagar
$ -0.01725
-37.33%
60 dagar
$ -0.02822
-49.35%
90 dagar
$ -0.01836
-38.80%
Autonomi Prisförändring idag
Idag registrerade AUTONOMI en förändring med $ +0.0002783 (+0.97%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Autonomi 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.01725 (-37.33%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Autonomi 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades AUTONOMI med $ -0.02822(-49.35%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Autonomi 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.01836 (-38.80%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Autonomi (AUTONOMI)?
AI-drivna insikter som analyserar Autonomi senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Autonomis priser?
Several key factors influence Autonomi (AUTONOMI) token prices:
Supply and Demand: Token circulation, staking rates, and user adoption directly impact price through basic market mechanics.
Network Usage: Higher demand for Autonomi's decentralized storage and data services increases token utility and value.
Technology Development: Platform updates, security improvements, and new features affect investor confidence.
Competition: Performance relative to other decentralized storage projects like Filecoin or Storj affects market positioning.
Partnerships: Strategic alliances and enterprise adoption announcements can drive price movements.
Regulatory Environment: Government policies on cryptocurrencies and data storage regulations impact long-term prospects.
Token Economics: Staking rewards, burn mechanisms, and inflation rates affect supply dynamics and holder incentives.
Varför vill folk veta Autonomis pris idag?
People want to know Autonomi (AUTONOMI) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.
Prisförutsägelse för Autonomi
Autonomi (AUTONOMI) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för AUTONOMI $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Autonomi (AUTONOMI) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Autonomi potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Autonomi kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för AUTONOMI prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Autonomi Price Prediction.
Om Autonomi
AUTONOMI is a blockchain-based platform designed to provide IoT (Internet of Things) devices with a secure and scalable solution for identity verification and transactions. The platform uses the Ethereum blockchain and leverages smart contracts to automate the process of device registration, authentication, and coordination. AUTONOMI's primary role is to ensure the security and integrity of the vast number of IoT devices, enabling them to interact with each other in a trusted environment. This is achieved through the use of the AUTONOMI token, which is used as a means of exchange within the ecosystem, facilitating transactions and incentivizing device behavior. The platform's design allows for a wide range of use cases, including supply chain management, energy grid management, and autonomous vehicles.
Hur man köper och investerar Autonomi
Är du redo att komma igång med Autonomi? Att köpa AUTONOMI går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Autonomi. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Autonomi (AUTONOMI) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 136.64M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Autonomi krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Autonomi
Genom att äga Autonomi kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Autonomi (AUTONOMI) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
ANT is an utility token that grants holders access to the services of the Autonomi Network. Autonomi is a decentralized, autonomous network running on everyday devices, offering self-encryption, quantum-safe security, and network lifetime storage. Autonomi combines the spare capacity of connected devices—from old consumer PCs on desks and small devices like Raspberry Pis to leftover racks in a data center—to create a new form of globally accessible infrastructure that can be utilized by anyone. Autonomi enables users to securely store data, communicate, access knowledge, build businesses, run services, and create new futures without the intervention of middlemen or gatekeepers.
Autonomi Resurs
För en mer djupgående förståelse av Autonomi kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 Autonomi att vara värd år 2030?
Om Autonomi skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Autonomi-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Autonomi idag?
Priset för Autonomi är idag $ 0.02897. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Autonomi fortfarande en bra investering?
Autonomi förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i AUTONOMI, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Autonomi?
Autonomi till ett värde av $ 102.82K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Autonomi?
Livepriset för AUTONOMI uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Autonomi i den valuta du föredrar, besök AUTONOMI Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Autonomi?
Priset på AUTONOMI påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för AUTONOMI på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret AUTONOMI/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Autonomis kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Autonomi-priset att stiga i år?
Autonomi priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Autonomi (AUTONOMI) för en mer djupgående analys.
