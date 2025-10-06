Autonomi Pris idag

Livepriset för Autonomi (AUTONOMI) idag är $ 0.02897, med en förändring på 0.97% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AUTONOMI till USD är$ 0.02897 per AUTONOMI.

Autonomi rankas för närvarande nr.1517 enligt marknadsvärde på $ 3.96M, med ett cirkulerande utbud på 136.64M AUTONOMI. Under de senaste 24 timmarna handlades AUTONOMI mellan $ 0.02859 (lägsta) och $ 0.02901 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.35756319057761676, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.027318315086072017.

I kortsiktigt resultat, rörde sig AUTONOMI med +0.17% under den senaste timmen och -15.27% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 102.82K.

Autonomi (AUTONOMI) Marknadsinformation

Rank No.1517 Marknadsvärde $ 3.96M$ 3.96M $ 3.96M Volym (24H) $ 102.82K$ 102.82K $ 102.82K Marknadsvärde efter full utspädning $ 34.76M$ 34.76M $ 34.76M Cirkulationsutbud 136.64M 136.64M 136.64M Totalt utbud 1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 Offentlig blockkedja ARB

