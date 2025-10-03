AUKI (AUKI) Tokenomics

AUKI (AUKI) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om AUKI(AUKI), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 10:39:17 (UTC+8)
AUKI (AUKI) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för AUKI(AUKI), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Totalt utbud:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Cirkulerande utbud
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 244.20M
$ 244.20M$ 244.20M
Högsta någonsin:
$ 0.06
$ 0.06$ 0.06
Lägsta någonsin:
$ 0.007560517066171218
$ 0.007560517066171218$ 0.007560517066171218
Aktuellt pris:
$ 0.02442
$ 0.02442$ 0.02442

AUKI (AUKI) Information

The posemesh is a decentralized machine perception network and collaborative spatial computing protocol, designed to allow digital devices to securely and privately exchange spatial data and computing power to form a shared understanding of the physical world.

Officiell webbplats:
https://www.aukilabs.com/
Whitepaper:
https://auki.gitbook.io/
Blockkedjeutforskare:
https://basescan.org/token/0xf9569cfb8fd265e91aa478d86ae8c78b8af55df4

AUKI (AUKI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i AUKI (AUKI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet AUKI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många AUKI-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår AUKI:s tokenomics, utforska AUKI-tokens pris i realtid!

Friskrivning

