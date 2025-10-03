AstraAI (ASTRAAI) Tokenomics

AstraAI (ASTRAAI) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om AstraAI(ASTRAAI), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 14:54:06 (UTC+8)
AstraAI (ASTRAAI) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för AstraAI(ASTRAAI), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 11.77M
Totalt utbud:
$ 10.00M
Cirkulerande utbud
$ 10.00M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 11.77M
Högsta någonsin:
$ 4
Lägsta någonsin:
$ 0.01784007500161164
Aktuellt pris:
$ 1.177
AstraAI (ASTRAAI) Information

AstraAI’s advanced AI ecosystem will transform how you interact with Web3. From simplifying global fiat and crypto transactions to delivering actionable insights with AI-powered audits, AstraAI combines innovation and efficiency. Boost community engagement, enhance trading strategies, and unlock new possibilities with tools like social bots, volume boosters, and a multi-AI app.

Officiell webbplats:
https://chatastra.ai
Whitepaper:
https://files.chatastra.ai/astra-whitepaper.pdf
Blockkedjeutforskare:
https://etherscan.io/token/0x0aA8A7D1fB4c64B3b1DcEa9A7ADe81C59C25b95b

AstraAI (ASTRAAI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i AstraAI (ASTRAAI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet ASTRAAI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många ASTRAAI-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår ASTRAAI:s tokenomics, utforska ASTRAAI-tokens pris i realtid!

Hur man köper ASTRAAI

Är du intresserad av att lägga till AstraAI(ASTRAAI) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa ASTRAAI, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

AstraAI (ASTRAAI) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för ASTRAAI hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för ASTRAAI

Vill du veta vart ASTRAAI kan vara på väg? På ASTRAAI sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

