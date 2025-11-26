Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Aster Inu(ASTERINU), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Den communitydrivna meme-token inspirerad av Asters uppdrag med sömlös kedjeöverskridande anslutning, som blandar kryptonytta med meme-kultur.

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Taket för hur många ASTERINU-tokens som kan finnas totalt.

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Det maximala antalet ASTERINU-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Att förstå tokenomiken i Aster Inu (ASTERINU) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Hur man köper ASTERINU Är du intresserad av att lägga till Aster Inu(ASTERINU) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa ASTERINU, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert. Lär dig hur du köper ASTERINU på MEXC nu!

Aster Inu (ASTERINU) Prishistorik Att analysera prishistoriken för ASTERINU hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys. Utforska prishistoriken för ASTERINU nu!