BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för Aster Inu idag är 0.000232 USD.ASTERINU börsvärdet är 229,679.976715894084 USD. Följ prisuppdateringar för ASTERINU till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Aster Inu idag är 0.000232 USD.ASTERINU börsvärdet är 229,679.976715894084 USD. Följ prisuppdateringar för ASTERINU till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om ASTERINU

ASTERINU prisinformation

Vad är ASTERINU

ASTERINU officiell webbplats

ASTERINU tokenomics

ASTERINU Prisförutsägelse

ASTERINU historik

ASTERINU Köpguide

ASTERINU-till-fiat valutaomvandlare

ASTERINU spot

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Aster Inu Logotyp

Aster Inu-kurs(ASTERINU)

1 ASTERINU-till-USD pris i realtid:

$0.000232
$0.000232$0.000232
-4.13%1D
USD
Aster Inu (ASTERINU) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:06:01 (UTC+8)

Aster Inu Pris idag

Livepriset för Aster Inu (ASTERINU) idag är $ 0.000232, med en förändring på 4.13% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ASTERINU till USD är$ 0.000232 per ASTERINU.

Aster Inu rankas för närvarande nr.2839 enligt marknadsvärde på $ 229.68K, med ett cirkulerande utbud på 990.00M ASTERINU. Under de senaste 24 timmarna handlades ASTERINU mellan $ 0.000205 (lägsta) och $ 0.000271 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.008002267526781424, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000190827686511984.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ASTERINU med +1.31% under den senaste timmen och -3.74% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 12.84K.

Aster Inu (ASTERINU) Marknadsinformation

No.2839

$ 229.68K
$ 229.68K$ 229.68K

$ 12.84K
$ 12.84K$ 12.84K

$ 232.00K
$ 232.00K$ 232.00K

990.00M
990.00M 990.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

98.99%

BSC

Det aktuella börsvärdet för Aster Inu är $ 229.68K, med en 24h-handelsvolym på $ 12.84K. Det cirkulerande utbudet av ASTERINU är 990.00M, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 232.00K.

Aster Inu Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.000205
$ 0.000205$ 0.000205
lägsta under 24-timmar
$ 0.000271
$ 0.000271$ 0.000271
högsta under 24-timmar

$ 0.000205
$ 0.000205$ 0.000205

$ 0.000271
$ 0.000271$ 0.000271

$ 0.008002267526781424
$ 0.008002267526781424$ 0.008002267526781424

$ 0.000190827686511984
$ 0.000190827686511984$ 0.000190827686511984

+1.31%

-4.13%

-3.74%

-3.74%

Aster Inu (ASTERINU) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Aster Inu idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.00000999-4.13%
30 dagar$ -0.000573-71.19%
60 dagar$ -0.001268-84.54%
90 dagar$ -0.001268-84.54%
Aster Inu Prisförändring idag

Idag registrerade ASTERINU en förändring med $ -0.00000999 (-4.13%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Aster Inu 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.000573 (-71.19%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Aster Inu 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades ASTERINU med $ -0.001268(-84.54%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Aster Inu 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.001268 (-84.54%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Aster Inu (ASTERINU)?

Kolla in sidan Aster Inu Prishistorik nu.

AI-analys för Aster Inu

AI-drivna insikter som analyserar Aster Inu senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Aster Inus priser?

Aster Inu (ASTERINU) prices are influenced by several key factors:

Market sentiment and social media hype significantly impact meme coins like ASTERINU. Community engagement, celebrity endorsements, and viral trends can drive rapid price movements.

Trading volume and liquidity affect price stability. Higher volume typically leads to less volatility.

Varför vill folk veta Aster Inus pris idag?

People want to know Aster Inu (ASTERINU) price today for several key reasons: to make informed trading decisions, assess their portfolio value, identify buying or selling opportunities, track market trends, and evaluate potential profits or losses. Real-time pricing helps investors time their trades effectively.

Prisförutsägelse för Aster Inu

Aster Inu (ASTERINU) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för ASTERINU $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Aster Inu (ASTERINU) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Aster Inu potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Aster Inu kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för ASTERINU prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Aster Inu Price Prediction.

Om Aster Inu

ASTERINU is a cryptocurrency that operates on the Ethereum platform. It is designed to serve as a decentralized, peer-to-peer digital currency, facilitating transactions across the globe without the need for traditional financial intermediaries. The asset utilizes Ethereum's proven smart contract technology, enabling programmable transactions and applications within its network. ASTERINU's issuance model is based on a deflationary mechanism, where a portion of each transaction is burned, reducing the overall supply over time. This cryptocurrency is typically used within its own ecosystem for various transactions and services, contributing to the broader digital economy.

Hur man köper och investerar Aster Inu

Är du redo att komma igång med Aster Inu? Att köpa ASTERINU går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Aster Inu. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Aster Inu (ASTERINU) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 990.00M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Aster Inu krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Aster Inu (ASTERINU) Guide

Vad kan du göra med Aster Inu

Genom att äga Aster Inu kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Aster Inu (ASTERINU) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Aster Inu (ASTERINU)

Den communitydrivna meme-token inspirerad av Asters uppdrag med sömlös kedjeöverskridande anslutning, som blandar kryptonytta med meme-kultur.

Aster Inu Resurs

För en mer djupgående förståelse av Aster Inu kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell Aster Inu webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Aster Inu

Hur mycket kommer 1 Aster Inu att vara värd år 2030?
Om Aster Inu skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Aster Inu-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:06:01 (UTC+8)

Aster Inu (ASTERINU) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om Aster Inu

ASTERINU USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på ASTERINU med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av ASTERINU med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla Aster Inu (ASTERINU) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se Aster Inu-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
ASTERINU/USDT
$0.000232
$0.000232$0.000232
-4.13%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2988
$0.2988$0.2988

+49.40%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1990
$0.1990$0.1990

+298.00%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000017999
$0.000017999$0.000017999

+259.98%

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0019888
$0.0019888$0.0019888

+184.11%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00003354
$0.00003354$0.00003354

+70.25%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000001945
$0.000000001945$0.000000001945

+75.06%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för ASTERINU-till-USD

Belopp

ASTERINU
ASTERINU
USD
USD

1 ASTERINU = 0.000232 USD