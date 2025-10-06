Livepriset för Aster Inu idag är 0.000232 USD.ASTERINU börsvärdet är 229,679.976715894084 USD. Följ prisuppdateringar för ASTERINU till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Aster Inu idag är 0.000232 USD.ASTERINU börsvärdet är 229,679.976715894084 USD. Följ prisuppdateringar för ASTERINU till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Aster Inu (ASTERINU) idag är $ 0.000232, med en förändring på 4.13% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ASTERINU till USD är$ 0.000232 per ASTERINU.
Aster Inu rankas för närvarande nr.2839 enligt marknadsvärde på $ 229.68K, med ett cirkulerande utbud på 990.00M ASTERINU. Under de senaste 24 timmarna handlades ASTERINU mellan $ 0.000205 (lägsta) och $ 0.000271 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.008002267526781424, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000190827686511984.
I kortsiktigt resultat, rörde sig ASTERINU med +1.31% under den senaste timmen och -3.74% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 12.84K.
Aster Inu (ASTERINU) Marknadsinformation
No.2839
$ 229.68K
$ 12.84K
$ 232.00K
990.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
98.99%
BSC
Det aktuella börsvärdet för Aster Inu är $ 229.68K, med en 24h-handelsvolym på $ 12.84K. Det cirkulerande utbudet av ASTERINU är 990.00M, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 232.00K.
Aster Inu Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.000205
lägsta under 24-timmar
$ 0.000271
högsta under 24-timmar
$ 0.000205
$ 0.000271
$ 0.008002267526781424
$ 0.000190827686511984
+1.31%
-4.13%
-3.74%
-3.74%
Aster Inu (ASTERINU) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Aster Inu idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.00000999
-4.13%
30 dagar
$ -0.000573
-71.19%
60 dagar
$ -0.001268
-84.54%
90 dagar
$ -0.001268
-84.54%
Aster Inu Prisförändring idag
Idag registrerade ASTERINU en förändring med $ -0.00000999 (-4.13%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Aster Inu 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.000573 (-71.19%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Aster Inu 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades ASTERINU med $ -0.001268(-84.54%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Aster Inu 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.001268 (-84.54%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Aster Inu (ASTERINU)?
AI-drivna insikter som analyserar Aster Inu senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Aster Inus priser?
Aster Inu (ASTERINU) prices are influenced by several key factors:
Market sentiment and social media hype significantly impact meme coins like ASTERINU. Community engagement, celebrity endorsements, and viral trends can drive rapid price movements.
Trading volume and liquidity affect price stability. Higher volume typically leads to less volatility.
Varför vill folk veta Aster Inus pris idag?
People want to know Aster Inu (ASTERINU) price today for several key reasons: to make informed trading decisions, assess their portfolio value, identify buying or selling opportunities, track market trends, and evaluate potential profits or losses. Real-time pricing helps investors time their trades effectively.
Prisförutsägelse för Aster Inu
Aster Inu (ASTERINU) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för ASTERINU $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Aster Inu (ASTERINU) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Aster Inu potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Aster Inu kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för ASTERINU prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Aster Inu Price Prediction.
Om Aster Inu
ASTERINU is a cryptocurrency that operates on the Ethereum platform. It is designed to serve as a decentralized, peer-to-peer digital currency, facilitating transactions across the globe without the need for traditional financial intermediaries. The asset utilizes Ethereum's proven smart contract technology, enabling programmable transactions and applications within its network. ASTERINU's issuance model is based on a deflationary mechanism, where a portion of each transaction is burned, reducing the overall supply over time. This cryptocurrency is typically used within its own ecosystem for various transactions and services, contributing to the broader digital economy.
Hur man köper och investerar Aster Inu
Är du redo att komma igång med Aster Inu? Att köpa ASTERINU går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Aster Inu. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Aster Inu (ASTERINU) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 990.00M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Aster Inu krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Aster Inu
Genom att äga Aster Inu kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Aster Inu (ASTERINU) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Hur mycket kommer 1 Aster Inu att vara värd år 2030?
Om Aster Inu skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Aster Inu-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Aster Inu idag?
Priset för Aster Inu är idag $ 0.000232. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Aster Inu fortfarande en bra investering?
Aster Inu förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i ASTERINU, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Aster Inu?
Aster Inu till ett värde av $ 12.84K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Aster Inu?
Livepriset för ASTERINU uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Aster Inu i den valuta du föredrar, besök ASTERINU Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Aster Inu?
Priset på ASTERINU påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,395.38
+0.67%
ETH
3,407.59
+0.91%
SOL
158.02
+0.85%
UCN
1,496.86
0.00%
ZEC
595.24
+16.11%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för ASTERINU på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret ASTERINU/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Aster Inus kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Aster Inu-priset att stiga i år?
Aster Inu priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Aster Inu (ASTERINU) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:06:01 (UTC+8)
Aster Inu (ASTERINU) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.