Aster Inu Pris idag

Livepriset för Aster Inu (ASTERINU) idag är $ 0.000232, med en förändring på 4.13% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ASTERINU till USD är$ 0.000232 per ASTERINU.

Aster Inu rankas för närvarande nr.2839 enligt marknadsvärde på $ 229.68K, med ett cirkulerande utbud på 990.00M ASTERINU. Under de senaste 24 timmarna handlades ASTERINU mellan $ 0.000205 (lägsta) och $ 0.000271 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.008002267526781424, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000190827686511984.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ASTERINU med +1.31% under den senaste timmen och -3.74% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 12.84K.

Aster Inu (ASTERINU) Marknadsinformation

Rank No.2839 Marknadsvärde $ 229.68K$ 229.68K $ 229.68K Volym (24H) $ 12.84K$ 12.84K $ 12.84K Marknadsvärde efter full utspädning $ 232.00K$ 232.00K $ 232.00K Cirkulationsutbud 990.00M 990.00M 990.00M Maxutbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Cirkulationshastighet 98.99% Offentlig blockkedja BSC

