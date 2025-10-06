AssetMint Pris idag

Livepriset för AssetMint (ASSETMINT) idag är $ 0.000000007874, med en förändring på 9.12% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ASSETMINT till USD är$ 0.000000007874 per ASSETMINT.

AssetMint rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- ASSETMINT. Under de senaste 24 timmarna handlades ASSETMINT mellan $ 0.000000007754 (lägsta) och $ 0.000000010976 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ASSETMINT med +0.36% under den senaste timmen och -62.40% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 72.04K.

AssetMint (ASSETMINT) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 72.04K$ 72.04K $ 72.04K Marknadsvärde efter full utspädning $ 16.54M$ 16.54M $ 16.54M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 2,100,000,000,000,000 2,100,000,000,000,000 2,100,000,000,000,000 Offentlig blockkedja BSC

