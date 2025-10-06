BörsDEX+
Livepriset för AssetMint idag är 0.000000007874 USD.ASSETMINT börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för ASSETMINT till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

AssetMint-kurs(ASSETMINT)

1 ASSETMINT-till-USD pris i realtid:

$0.000000007874
$0.000000007874
-9.12%1D
USD
AssetMint (ASSETMINT) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:34:27 (UTC+8)

AssetMint Pris idag

Livepriset för AssetMint (ASSETMINT) idag är $ 0.000000007874, med en förändring på 9.12% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ASSETMINT till USD är$ 0.000000007874 per ASSETMINT.

AssetMint rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- ASSETMINT. Under de senaste 24 timmarna handlades ASSETMINT mellan $ 0.000000007754 (lägsta) och $ 0.000000010976 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ASSETMINT med +0.36% under den senaste timmen och -62.40% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 72.04K.

AssetMint (ASSETMINT) Marknadsinformation

$ 72.04K
$ 72.04K

$ 16.54M
$ 16.54M

2,100,000,000,000,000
2,100,000,000,000,000

BSC

Det aktuella börsvärdet för AssetMint är --, med en 24h-handelsvolym på $ 72.04K. Det cirkulerande utbudet av ASSETMINT är --, med ett totalt utbud på 2100000000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 16.54M.

AssetMint Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.000000007754
$ 0.000000007754
lägsta under 24-timmar
$ 0.000000010976
$ 0.000000010976
högsta under 24-timmar

$ 0.000000007754
$ 0.000000007754

$ 0.000000010976
$ 0.000000010976

+0.36%

-9.12%

-62.40%

-62.40%

AssetMint (ASSETMINT) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för AssetMint idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.00000000079017-9.12%
30 dagar$ -0.000000277126-97.24%
60 dagar$ -0.000000142126-94.76%
90 dagar$ -0.000089992126-100.00%
AssetMint Prisförändring idag

Idag registrerade ASSETMINT en förändring med $ -0.00000000079017 (-9.12%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

AssetMint 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.000000277126 (-97.24%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

AssetMint 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades ASSETMINT med $ -0.000000142126(-94.76%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

AssetMint 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.000089992126 (-100.00%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för AssetMint (ASSETMINT)?

Kolla in sidan AssetMint Prishistorik nu.

AI-analys för AssetMint

AI-drivna insikter som analyserar AssetMint senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar AssetMints priser?

AssetMint (ASSETMINT) prices are influenced by several key factors:

Market demand and supply dynamics, trading volume on exchanges, overall cryptocurrency market sentiment, Bitcoin price movements, project development updates, partnerships and collaborations, regulatory news affecting crypto markets, investor speculation, liquidity levels, and broader economic conditions. Technical analysis patterns and social media sentiment also impact short-term price fluctuations.

Varför vill folk veta AssetMints pris idag?

People want to know AssetMint price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.

Prisförutsägelse för AssetMint

AssetMint (ASSETMINT) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för ASSETMINT $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
AssetMint (ASSETMINT) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på AssetMint potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som AssetMint kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för ASSETMINT prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på AssetMint Price Prediction.

Om AssetMint

ASSETMINT is a cryptocurrency that functions within a decentralized finance (DeFi) ecosystem. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a focus on providing a platform for asset minting and management. ASSETMINT operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. The asset's issuance model is designed to be deflationary, with a fixed supply and a burn mechanism to reduce the circulating supply over time. Typical uses of ASSETMINT include the creation and management of digital assets, facilitating transactions within its ecosystem, and participating in the platform's governance.

Hur man köper och investerar AssetMint

Hur man köper AssetMint (ASSETMINT) Guide

Avgifter för spothandel:
Avgifter för handel med terminer:
Vad är AssetMint (ASSETMINT)

AssetMint is an RWA tokenization and compliance infrastructure platform. It provides an execution layer for asset mapping logic, liquidity construction, regulatory routing, and DAO governance for real-world assets such as real estate, credit, intellectual property, and revenue streams. The system integrates programmable compliance and two-tier liquidity (AMM + professional execution) to support multiple asset types across jurisdictions.

AssetMint Resurs

För en mer djupgående förståelse av AssetMint kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell AssetMint webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om AssetMint

Hur mycket kommer 1 AssetMint att vara värd år 2030?
Om AssetMint skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella AssetMint-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:34:27 (UTC+8)

AssetMint (ASSETMINT) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

