AppLovin Pris idag

Livepriset för AppLovin (APPON) idag är $ 620,81, med en förändring på 1,35% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för APPON till USD är$ 620,81 per APPON.

AppLovin rankas för närvarande nr.2724 enligt marknadsvärde på $ 282,81K, med ett cirkulerande utbud på 455,55 APPON. Under de senaste 24 timmarna handlades APPON mellan $ 599,32 (lägsta) och $ 715,57 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 726,556761752886, medan det lägsta priset någonsin var $ 470,4602767878368.

I kortsiktigt resultat, rörde sig APPON med -0,11% under den senaste timmen och -2,30% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 171,62K.

AppLovin (APPON) Marknadsinformation

Rank No.2724 Marknadsvärde $ 282,81K$ 282,81K $ 282,81K Volym (24H) $ 171,62K$ 171,62K $ 171,62K Marknadsvärde efter full utspädning $ 282,81K$ 282,81K $ 282,81K Cirkulationsutbud 455,55 455,55 455,55 Totalt utbud 455,55189949 455,55189949 455,55189949 Offentlig blockkedja ETH

