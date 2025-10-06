Livepriset för America Party idag är 0.000647 USD.APETH börsvärdet är 647,000 USD. Följ prisuppdateringar för APETH till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för America Party idag är 0.000647 USD.APETH börsvärdet är 647,000 USD. Följ prisuppdateringar för APETH till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för America Party (APETH) idag är $ 0.000647, med en förändring på 0.01% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för APETH till USD är$ 0.000647 per APETH.
America Party rankas för närvarande nr.2345 enligt marknadsvärde på $ 647.00K, med ett cirkulerande utbud på 1.00B APETH. Under de senaste 24 timmarna handlades APETH mellan $ 0.0006448 (lägsta) och $ 0.0006479 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.041828596012183014, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000003393228455216.
I kortsiktigt resultat, rörde sig APETH med -0.08% under den senaste timmen och -13.93% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 53.80K.
America Party (APETH) Marknadsinformation
No.2345
$ 647.00K
$ 53.80K
$ 647.00K
1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000
100.00%
ETH
Det aktuella börsvärdet för America Party är $ 647.00K, med en 24h-handelsvolym på $ 53.80K. Det cirkulerande utbudet av APETH är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 647.00K.
America Party Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.0006448
lägsta under 24-timmar
$ 0.0006479
högsta under 24-timmar
$ 0.0006448
$ 0.0006479
$ 0.041828596012183014
$ 0.000003393228455216
-0.08%
+0.01%
-13.93%
-13.93%
America Party (APETH) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för America Party idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.000000065
+0.01%
30 dagar
$ -0.000306
-32.11%
60 dagar
$ -0.001426
-68.79%
90 dagar
$ -0.004123
-86.44%
America Party Prisförändring idag
Idag registrerade APETH en förändring med $ +0.000000065 (+0.01%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
America Party 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.000306 (-32.11%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
America Party 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades APETH med $ -0.001426(-68.79%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
America Party 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.004123 (-86.44%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för America Party (APETH)?
AI-drivna insikter som analyserar America Party senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar America Partys priser?
APETH price is influenced by several key factors:
Market sentiment and investor confidence drive demand fluctuations. Trading volume and liquidity affect price stability. Broader cryptocurrency market trends impact APETH alongside other altcoins. Regulatory news and government policies create volatility. Token utility, adoption rate, and real-world use cases determine long-term value. Social media hype and community engagement influence short-term movements.
Varför vill folk veta America Partys pris idag?
People want to know America Party (APETH) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, assessing profit/loss, and staying updated on volatility for risk management purposes.
Prisförutsägelse för America Party
America Party (APETH) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för APETH $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
America Party (APETH) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på America Party potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som America Party kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för APETH prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på America Party Price Prediction.
Om America Party
APETH is a crypto asset that operates within the Ethereum ecosystem. It is a wrapped version of APE, an experimental decentralized reserve currency protocol based on the seigniorage shares concept. APETH is designed to be staked in liquidity pools, where it can earn yield and contribute to the overall stability of the APE ecosystem. As a wrapped token, APETH allows for more seamless integration and interaction with Ethereum-based decentralized finance (DeFi) applications. It plays a crucial role in liquidity provision, yield farming, and the broader DeFi landscape. The issuance and supply of APETH are governed by the protocols and mechanisms of the APE platform, ensuring a decentralized and autonomous operation.
Hur man köper och investerar America Party
Är du redo att komma igång med America Party? Att köpa APETH går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper America Party. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din America Party (APETH) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 1.00B tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och America Party krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med America Party
Genom att äga America Party kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa America Party (APETH) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Hur mycket kommer 1 America Party att vara värd år 2030?
Om America Party skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella America Party-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar America Party idag?
Priset för America Party är idag $ 0.000647. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är America Party fortfarande en bra investering?
America Party förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i APETH, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för America Party?
America Party till ett värde av $ 53.80K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på America Party?
Livepriset för APETH uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för America Party i den valuta du föredrar, besök APETH Pris för mer information.
Vad påverkar priset för America Party?
Priset på APETH påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,387.74
+0.66%
ETH
3,409
+0.95%
SOL
157.97
+0.82%
UCN
1,496.85
-0.01%
ZEC
601.89
+17.40%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för APETH på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret APETH/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om America Partys kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer America Party-priset att stiga i år?
America Party priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för America Party (APETH) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:04:39 (UTC+8)
