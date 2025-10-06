BörsDEX+
America Party Logotyp

America Party-kurs(APETH)

1 APETH-till-USD pris i realtid:

$0.0006478
+0.01%1D
USD
America Party (APETH) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:04:39 (UTC+8)

America Party Pris idag

Livepriset för America Party (APETH) idag är $ 0.000647, med en förändring på 0.01% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för APETH till USD är$ 0.000647 per APETH.

America Party rankas för närvarande nr.2345 enligt marknadsvärde på $ 647.00K, med ett cirkulerande utbud på 1.00B APETH. Under de senaste 24 timmarna handlades APETH mellan $ 0.0006448 (lägsta) och $ 0.0006479 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.041828596012183014, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000003393228455216.

I kortsiktigt resultat, rörde sig APETH med -0.08% under den senaste timmen och -13.93% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 53.80K.

America Party (APETH) Marknadsinformation

No.2345

$ 647.00K
$ 53.80K
$ 647.00K
1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000
100.00%

ETH

Det aktuella börsvärdet för America Party är $ 647.00K, med en 24h-handelsvolym på $ 53.80K. Det cirkulerande utbudet av APETH är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 647.00K.

America Party Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.0006448
lägsta under 24-timmar
$ 0.0006479
högsta under 24-timmar

$ 0.0006448
$ 0.0006479
$ 0.041828596012183014
$ 0.000003393228455216
-0.08%

+0.01%

-13.93%

-13.93%

America Party (APETH) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för America Party idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.000000065+0.01%
30 dagar$ -0.000306-32.11%
60 dagar$ -0.001426-68.79%
90 dagar$ -0.004123-86.44%
America Party Prisförändring idag

Idag registrerade APETH en förändring med $ +0.000000065 (+0.01%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

America Party 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.000306 (-32.11%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

America Party 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades APETH med $ -0.001426(-68.79%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

America Party 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.004123 (-86.44%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för America Party (APETH)?

Kolla in sidan America Party Prishistorik nu.

AI-analys för America Party

AI-drivna insikter som analyserar America Party senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar America Partys priser?

APETH price is influenced by several key factors:

Market sentiment and investor confidence drive demand fluctuations. Trading volume and liquidity affect price stability. Broader cryptocurrency market trends impact APETH alongside other altcoins. Regulatory news and government policies create volatility. Token utility, adoption rate, and real-world use cases determine long-term value. Social media hype and community engagement influence short-term movements.

Varför vill folk veta America Partys pris idag?

People want to know America Party (APETH) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, assessing profit/loss, and staying updated on volatility for risk management purposes.

Prisförutsägelse för America Party

America Party (APETH) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för APETH $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
America Party (APETH) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på America Party potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som America Party kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för APETH prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på America Party Price Prediction.

Om America Party

APETH is a crypto asset that operates within the Ethereum ecosystem. It is a wrapped version of APE, an experimental decentralized reserve currency protocol based on the seigniorage shares concept. APETH is designed to be staked in liquidity pools, where it can earn yield and contribute to the overall stability of the APE ecosystem. As a wrapped token, APETH allows for more seamless integration and interaction with Ethereum-based decentralized finance (DeFi) applications. It plays a crucial role in liquidity provision, yield farming, and the broader DeFi landscape. The issuance and supply of APETH are governed by the protocols and mechanisms of the APE platform, ensuring a decentralized and autonomous operation.

Hur man köper och investerar America Party

Är du redo att komma igång med America Party? Att köpa APETH går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper America Party. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din America Party (APETH) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 1.00B tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och America Party krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper America Party (APETH) Guide

Vad kan du göra med America Party

Genom att äga America Party kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa America Party (APETH) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är America Party (APETH)

$AP är en meme-token med temat det amerikanska partiet.

America Party Resurs

För en mer djupgående förståelse av America Party kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell America Party webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om America Party

Hur mycket kommer 1 America Party att vara värd år 2030?
Om America Party skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella America Party-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:04:39 (UTC+8)

America Party (APETH) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om America Party

APETH USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på APETH med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av APETH med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla America Party (APETH) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se America Party-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
APETH/USDT
$0.0006478
$0.0006478$0.0006478
+0.04%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.2992
$0.2100
$0.000017999
$0.0019884
$0.00003355
$0.000000001958
Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

1 APETH = 0.000647 USD