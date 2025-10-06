BörsDEX+
Livepriset för Ark of Panda idag är 0.04035 USD.AOP börsvärdet är 12,105,000 USD. Följ prisuppdateringar för AOP till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Ark of Panda Logotyp

Ark of Panda-kurs(AOP)

1 AOP-till-USD pris i realtid:

$0.04036
+0.17%1D
USD
Ark of Panda (AOP) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:04:31 (UTC+8)

Ark of Panda Pris idag

Livepriset för Ark of Panda (AOP) idag är $ 0.04035, med en förändring på 0.17% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AOP till USD är$ 0.04035 per AOP.

Ark of Panda rankas för närvarande nr.1046 enligt marknadsvärde på $ 12.11M, med ett cirkulerande utbud på 300.00M AOP. Under de senaste 24 timmarna handlades AOP mellan $ 0.038 (lägsta) och $ 0.07587 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.0876270047781016, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.03443426501172903.

I kortsiktigt resultat, rörde sig AOP med 0.00% under den senaste timmen och -14.43% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 92.97K.

Ark of Panda (AOP) Marknadsinformation

No.1046

$ 12.11M
$ 92.97K
$ 80.70M
300.00M
2,000,000,000
2,000,000,000
15.00%

BSC

Det aktuella börsvärdet för Ark of Panda är $ 12.11M, med en 24h-handelsvolym på $ 92.97K. Det cirkulerande utbudet av AOP är 300.00M, med ett totalt utbud på 2000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 80.70M.

Ark of Panda Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.038
lägsta under 24-timmar
$ 0.07587
högsta under 24-timmar

$ 0.038
$ 0.07587
$ 0.0876270047781016
$ 0.03443426501172903
0.00%

+0.17%

-14.43%

-14.43%

Ark of Panda (AOP) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Ark of Panda idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.0000685+0.17%
30 dagar$ -0.03925-49.31%
60 dagar$ +0.01535+61.40%
90 dagar$ +0.01535+61.40%
Ark of Panda Prisförändring idag

Idag registrerade AOP en förändring med $ +0.0000685 (+0.17%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Ark of Panda 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.03925 (-49.31%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Ark of Panda 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades AOP med $ +0.01535(+61.40%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Ark of Panda 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.01535 (+61.40%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Ark of Panda (AOP)?

Kolla in sidan Ark of Panda Prishistorik nu.

AI-analys för Ark of Panda

AI-drivna insikter som analyserar Ark of Panda senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Ark of Pandas priser?

Several key factors influence Ark of Panda (AOP) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact AOP pricing.

Game Adoption: User growth, active players, and gameplay engagement drive token demand and utility.

Token Utility: In-game use cases, staking rewards, and ecosystem functions affect value proposition.

Supply Mechanics: Token burning, staking lockups, and emission rates influence circulating supply.

Partnerships: Strategic alliances and integrations can boost credibility and adoption.

Regulatory News: Crypto regulations and NFT gaming policies create market volatility.

Competition: Performance relative to other GameFi and metaverse projects affects positioning.

These factors interact to determine AOP's market value.

Varför vill folk veta Ark of Pandas pris idag?

People want to know Ark of Panda (AOP) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking their investment portfolio value, identifying buying or selling opportunities, and staying updated on market trends. Real-time price data helps investors manage risk and optimize their crypto strategies.

Prisförutsägelse för Ark of Panda

Ark of Panda (AOP) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för AOP $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Ark of Panda (AOP) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Ark of Panda potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Ark of Panda kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för AOP prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Ark of Panda Price Prediction.

Om Ark of Panda

AOP is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. The primary purpose of AOP is to facilitate secure, peer-to-peer transactions with its native cryptocurrency, also known as AOP. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. AOP's blockchain is designed to be scalable and secure, supporting a wide range of applications and services within its ecosystem. The asset's issuance model is based on a fixed supply, which is gradually released into circulation. Typical uses of AOP include transactions within its network, participation in network governance, and as a base asset in decentralized finance applications.

Hur man köper och investerar Ark of Panda

Är du redo att komma igång med Ark of Panda? Att köpa AOP går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Ark of Panda. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Ark of Panda (AOP) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 300.00M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Ark of Panda krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Ark of Panda (AOP) Guide

Vad kan du göra med Ark of Panda

Genom att äga Ark of Panda kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Ark of Panda (AOP) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Ark of Panda (AOP)

Ark of Panda is a BNB Chain-based ecosystem bridging Web2 and Web3 with AI-driven UGC for collaborative digital assets.

Ark of Panda Resurs

För en mer djupgående förståelse av Ark of Panda kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Ark of Panda webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Ark of Panda

Hur mycket kommer 1 Ark of Panda att vara värd år 2030?
Om Ark of Panda skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Ark of Panda-priser och förväntad avkastning.
Ark of Panda (AOP) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Utforska mer om Ark of Panda

Friskrivning

