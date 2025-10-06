Livepriset för Ark of Panda idag är 0.04035 USD.AOP börsvärdet är 12,105,000 USD. Följ prisuppdateringar för AOP till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Ark of Panda idag är 0.04035 USD.AOP börsvärdet är 12,105,000 USD. Följ prisuppdateringar för AOP till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Ark of Panda (AOP) idag är $ 0.04035, med en förändring på 0.17% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AOP till USD är$ 0.04035 per AOP.
Ark of Panda rankas för närvarande nr.1046 enligt marknadsvärde på $ 12.11M, med ett cirkulerande utbud på 300.00M AOP. Under de senaste 24 timmarna handlades AOP mellan $ 0.038 (lägsta) och $ 0.07587 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.0876270047781016, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.03443426501172903.
I kortsiktigt resultat, rörde sig AOP med 0.00% under den senaste timmen och -14.43% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 92.97K.
Ark of Panda (AOP) Marknadsinformation
No.1046
$ 12.11M
$ 12.11M$ 12.11M
$ 92.97K
$ 92.97K$ 92.97K
$ 80.70M
$ 80.70M$ 80.70M
300.00M
300.00M 300.00M
2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000
15.00%
BSC
Det aktuella börsvärdet för Ark of Panda är $ 12.11M, med en 24h-handelsvolym på $ 92.97K. Det cirkulerande utbudet av AOP är 300.00M, med ett totalt utbud på 2000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 80.70M.
Ark of Panda Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.038
$ 0.038$ 0.038
lägsta under 24-timmar
$ 0.07587
$ 0.07587$ 0.07587
högsta under 24-timmar
$ 0.038
$ 0.038$ 0.038
$ 0.07587
$ 0.07587$ 0.07587
$ 0.0876270047781016
$ 0.0876270047781016$ 0.0876270047781016
$ 0.03443426501172903
$ 0.03443426501172903$ 0.03443426501172903
0.00%
+0.17%
-14.43%
-14.43%
Ark of Panda (AOP) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Ark of Panda idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.0000685
+0.17%
30 dagar
$ -0.03925
-49.31%
60 dagar
$ +0.01535
+61.40%
90 dagar
$ +0.01535
+61.40%
Ark of Panda Prisförändring idag
Idag registrerade AOP en förändring med $ +0.0000685 (+0.17%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Ark of Panda 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.03925 (-49.31%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Ark of Panda 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades AOP med $ +0.01535(+61.40%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Ark of Panda 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.01535 (+61.40%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Ark of Panda (AOP)?
AI-drivna insikter som analyserar Ark of Panda senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Ark of Pandas priser?
Several key factors influence Ark of Panda (AOP) token prices:
Competition: Performance relative to other GameFi and metaverse projects affects positioning.
These factors interact to determine AOP's market value.
Varför vill folk veta Ark of Pandas pris idag?
People want to know Ark of Panda (AOP) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking their investment portfolio value, identifying buying or selling opportunities, and staying updated on market trends. Real-time price data helps investors manage risk and optimize their crypto strategies.
Prisförutsägelse för Ark of Panda
Ark of Panda (AOP) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för AOP $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Ark of Panda (AOP) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Ark of Panda potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Ark of Panda kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för AOP prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Ark of Panda Price Prediction.
Om Ark of Panda
AOP is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. The primary purpose of AOP is to facilitate secure, peer-to-peer transactions with its native cryptocurrency, also known as AOP. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. AOP's blockchain is designed to be scalable and secure, supporting a wide range of applications and services within its ecosystem. The asset's issuance model is based on a fixed supply, which is gradually released into circulation. Typical uses of AOP include transactions within its network, participation in network governance, and as a base asset in decentralized finance applications.
AOP is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. The primary purpose of AOP is to facilitate secure, peer-to-peer transactions with its native cryptocurrency, also known as AOP. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. AOP's blockchain is designed to be scalable and secure, supporting a wide range of applications and services within its ecosystem. The asset's issuance model is based on a fixed supply, which is gradually released into circulation. Typical uses of AOP include transactions within its network, participation in network governance, and as a base asset in decentralized finance applications.
Hur man köper och investerar Ark of Panda
Är du redo att komma igång med Ark of Panda? Att köpa AOP går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Ark of Panda. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Ark of Panda (AOP) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 300.00M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Ark of Panda krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Ark of Panda
Genom att äga Ark of Panda kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Ark of Panda (AOP) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Hur mycket kommer 1 Ark of Panda att vara värd år 2030?
Om Ark of Panda skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Ark of Panda-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Ark of Panda idag?
Priset för Ark of Panda är idag $ 0.04035. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Ark of Panda fortfarande en bra investering?
Ark of Panda förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i AOP, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Ark of Panda?
Ark of Panda till ett värde av $ 92.97K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Ark of Panda?
Livepriset för AOP uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Ark of Panda i den valuta du föredrar, besök AOP Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Ark of Panda?
Priset på AOP påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,387.73
+0.66%
ETH
3,409.39
+0.96%
SOL
157.99
+0.83%
UCN
1,496.85
-0.01%
ZEC
600.59
+17.15%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för AOP på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret AOP/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Ark of Pandas kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Ark of Panda-priset att stiga i år?
Ark of Panda priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Ark of Panda (AOP) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:04:31 (UTC+8)
Ark of Panda (AOP) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.