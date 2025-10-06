BörsDEX+
Livepriset för America Online idag är 0.005113 USD.AOL börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för AOL till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

1 AOL-till-USD pris i realtid:

Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:04:17 (UTC+8)

America Online Pris idag

Livepriset för America Online (AOL) idag är $ 0.005113, med en förändring på 1.64% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AOL till USD är$ 0.005113 per AOL.

America Online rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- AOL. Under de senaste 24 timmarna handlades AOL mellan $ 0.004666 (lägsta) och $ 0.00662 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig AOL med +2.05% under den senaste timmen och -5.11% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 53.17K.

America Online (AOL) Marknadsinformation

Det aktuella börsvärdet för America Online är --, med en 24h-handelsvolym på $ 53.17K. Det cirkulerande utbudet av AOL är --, med ett totalt utbud på --. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är --.

America Online Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.004666
$ 0.004666$ 0.004666
lägsta under 24-timmar
$ 0.00662
$ 0.00662$ 0.00662
högsta under 24-timmar

+2.05%

+1.64%

-5.11%

-5.11%

America Online (AOL) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för America Online idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.00008252+1.64%
30 dagar$ -0.004355-46.00%
60 dagar$ -0.010028-66.24%
90 dagar$ -0.003939-43.52%
America Online Prisförändring idag

Idag registrerade AOL en förändring med $ +0.00008252 (+1.64%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

America Online 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.004355 (-46.00%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

America Online 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades AOL med $ -0.010028(-66.24%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

America Online 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.003939 (-43.52%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för America Online (AOL)?

Kolla in sidan America Online Prishistorik nu.

AI-analys för America Online

AI-drivna insikter som analyserar America Online senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar America Onlines priser?

AOL is not a cryptocurrency. It's a legacy internet service provider that was acquired by Verizon in 2015 and later sold to Apollo Global Management in 2021. As a private company, AOL doesn't have publicly traded stock prices. If you're asking about a crypto token with "AOL" ticker, please specify which blockchain project you're referring to, as there may be tokens using similar abbreviations on various decentralized exchanges.

Varför vill folk veta America Onlines pris idag?

People want to know AOL's stock price today for investment decisions, portfolio tracking, and market analysis. AOL was acquired by Verizon in 2015, so current interest may relate to Verizon stock or historical research. Investors monitor prices to buy/sell at optimal times.

Prisförutsägelse för America Online

America Online (AOL) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för AOL $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
America Online (AOL) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på America Online potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som America Online kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för AOL prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på America Online Price Prediction.

Om America Online

AOL (AOL) is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on privacy and security. AOL uses a consensus mechanism known as Proof-of-Stake (PoS), which allows for faster transaction times and lower energy consumption compared to traditional Proof-of-Work systems. The asset's primary use case is as a medium of exchange within its network, with a particular emphasis on providing a secure and private means of transferring value. AOL's supply model is fixed, with a finite number of tokens that were issued at its inception, and no additional tokens to be created in the future.

Hur man köper och investerar America Online

Är du redo att komma igång med America Online? Att köpa AOL går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper America Online. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din America Online (AOL) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och America Online krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper America Online (AOL) Guide

Vad kan du göra med America Online

Genom att äga America Online kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa America Online (AOL) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Vad är America Online (AOL)

AOL är en memecoin inom Solanas ekosystem, inspirerad av "America Online" och en hyllning till nostalgiska internetsubkulturer.

America Online Resurs

För en mer djupgående förståelse av America Online kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om America Online

Hur mycket kommer 1 America Online att vara värd år 2030?
Om America Online skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella America Online-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:04:17 (UTC+8)

America Online (AOL) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

