Livepriset för America Online (AOL) idag är $ 0.005113, med en förändring på 1.64% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AOL till USD är$ 0.005113 per AOL.

America Online rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- AOL. Under de senaste 24 timmarna handlades AOL mellan $ 0.004666 (lägsta) och $ 0.00662 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig AOL med +2.05% under den senaste timmen och -5.11% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 53.17K.

America Online (AOL) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 53.17K$ 53.17K $ 53.17K Marknadsvärde efter full utspädning $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud ---- -- Offentlig blockkedja SOL

