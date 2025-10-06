Amped Finance Pris idag

Livepriset för Amped Finance (AMPED) idag är $ 0.00592, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AMPED till USD är$ 0.00592 per AMPED.

Amped Finance rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- AMPED. Under de senaste 24 timmarna handlades AMPED mellan $ 0.00588 (lägsta) och $ 0.00598 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig AMPED med 0.00% under den senaste timmen och +2.06% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 10.20K.

Amped Finance (AMPED) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 10.20K$ 10.20K $ 10.20K Marknadsvärde efter full utspädning $ 592.00K$ 592.00K $ 592.00K Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Offentlig blockkedja SONIC

