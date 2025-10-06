BörsDEX+
Livepriset för Amped Finance idag är 0.00592 USD.AMPED börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för AMPED till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Amped Finance Logotyp

Amped Finance-kurs(AMPED)

1 AMPED-till-USD pris i realtid:

$0.00592
$0.00592
0.00%1D
USD
Amped Finance (AMPED) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:33:38 (UTC+8)

Amped Finance Pris idag

Livepriset för Amped Finance (AMPED) idag är $ 0.00592, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AMPED till USD är$ 0.00592 per AMPED.

Amped Finance rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- AMPED. Under de senaste 24 timmarna handlades AMPED mellan $ 0.00588 (lägsta) och $ 0.00598 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig AMPED med 0.00% under den senaste timmen och +2.06% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 10.20K.

Amped Finance (AMPED) Marknadsinformation

--
----

$ 10.20K
$ 10.20K

$ 592.00K
$ 592.00K

--
----

100,000,000
100,000,000

SONIC

Det aktuella börsvärdet för Amped Finance är --, med en 24h-handelsvolym på $ 10.20K. Det cirkulerande utbudet av AMPED är --, med ett totalt utbud på 100000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 592.00K.

Amped Finance Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00588
$ 0.00588
lägsta under 24-timmar
$ 0.00598
$ 0.00598
högsta under 24-timmar

$ 0.00588
$ 0.00588

$ 0.00598
$ 0.00598

--
----

--
----

0.00%

0.00%

+2.06%

+2.06%

Amped Finance (AMPED) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Amped Finance idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 00.00%
30 dagar$ +0.00017+2.95%
60 dagar$ -0.00102-14.70%
90 dagar$ -0.00684-53.61%
Amped Finance Prisförändring idag

Idag registrerade AMPED en förändring med $ 0 (0.00%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Amped Finance 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.00017 (+2.95%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Amped Finance 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades AMPED med $ -0.00102(-14.70%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Amped Finance 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.00684 (-53.61%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Amped Finance (AMPED)?

Kolla in sidan Amped Finance Prishistorik nu.

AI-analys för Amped Finance

AI-drivna insikter som analyserar Amped Finance senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Amped Finances priser?

Several key factors influence Amped Finance (AMPED) token prices:

1. Market sentiment and overall crypto market trends
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Protocol adoption and total value locked (TVL)
4. Tokenomics including supply mechanisms and staking rewards
5. Partnership announcements and integrations
6. Regulatory developments affecting DeFi protocols
7. Competition from similar yield farming platforms
8. Technical developments and protocol upgrades
9. Community engagement and social media buzz
10. Broader economic conditions and risk appetite

These factors interact to create price volatility typical of DeFi tokens.

Varför vill folk veta Amped Finances pris idag?

People want to know AMPED price today for several key reasons: active trading decisions, portfolio management, market timing for buy/sell orders, tracking investment performance, and staying updated on volatility. Day traders need real-time prices for profit opportunities.

Prisförutsägelse för Amped Finance

Amped Finance (AMPED) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för AMPED $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Amped Finance (AMPED) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Amped Finance potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Amped Finance kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för AMPED prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Amped Finance Price Prediction.

Om Amped Finance

AMPED is a cryptocurrency that operates on a decentralized network, providing users with a platform for transactions and investments. It is designed to offer a secure and efficient method for transferring digital assets across the globe. The general purpose of AMPED is to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to bypass traditional financial institutions and maintain control over their assets. Its consensus mechanism is based on a Proof-of-Stake (PoS) model, which is known for its energy efficiency and scalability. AMPED's typical use cases include remittances, online purchases, and as a medium of exchange in the digital economy. It is also used within its ecosystem for staking, which allows users to earn rewards by participating in the network's operation.

Hur man köper och investerar Amped Finance

Är du redo att komma igång med Amped Finance? Att köpa AMPED går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Amped Finance. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Amped Finance (AMPED) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Amped Finance krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Amped Finance (AMPED) Guide

Vad kan du göra med Amped Finance

Genom att äga Amped Finance kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Amped Finance (AMPED) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Vad är Amped Finance (AMPED)

Amped Finance is an omnichain DeFAI protocol currently offering perpetual swaps trading and liquidity provisioning across diverse cryptocurrency assets and networks.

Amped Finance Resurs

För en mer djupgående förståelse av Amped Finance kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Amped Finance webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Amped Finance

Hur mycket kommer 1 Amped Finance att vara värd år 2030?
Om Amped Finance skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Amped Finance-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:33:38 (UTC+8)

$0.00592
Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

