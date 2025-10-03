She Rises (AKA) Tokenomics

She Rises (AKA) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om She Rises(AKA), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
She Rises (AKA) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för She Rises(AKA), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 850.09K
Totalt utbud:
$ 999.99M
Cirkulerande utbud
$ 999.99M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 850.09K
Högsta någonsin:
$ 0.06195
Lägsta någonsin:
$ 0.000780069469465833
Aktuellt pris:
$ 0.0008501
She Rises (AKA) Information

Akasha DAO is a decentralized, community-governed platform powered by its native token. Akasha DAO aims to redefine the creation and management of AI agents, both within and beyond the BLOOM ecosystem, enabling users of all skill levels to easily develop and deploy AI agents, build businesses, and create games.

Officiell webbplats:
akasha.bloomverse.io
Blockkedjeutforskare:
https://solscan.io/token/4TwC4AiF1uUSHES2eBftGqemp6TqjEnKghqiH6dFpump

She Rises (AKA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i She Rises (AKA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet AKA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många AKA-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår AKA:s tokenomics, utforska AKA-tokens pris i realtid!

Hur man köper AKA

Är du intresserad av att lägga till She Rises(AKA) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa AKA, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

She Rises (AKA) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för AKA hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för AKA

Vill du veta vart AKA kan vara på väg? På AKA sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

